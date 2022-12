Pierre Moreau et l’âgisme

L’auteur a été journaliste, puis sénateur. Il est aujourd’hui professionnel en résidence à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Pierre Moreau a fait savoir lundi qu’il ne briguerait pas la direction du Parti libéral du Québec. C’est une mauvaise nouvelle pour le PLQ ; Moreau aurait fait un excellent candidat et, s’il l’avait emporté, un très bon chef. Cependant, la course n’aurait pas été gagnée d’avance, loin de là. Et on sait quel aurait été son principal adversaire : son âge.

Pierre Moreau a 64 ans. Aux yeux de certains, cela en fait un has-been, un vieux, nécessairement déconnecté du Québec moderne. « L’idée n’est pas de revenir au bon vieux temps, mais de remettre le parti au goût du jour, en respectant ses fondements et ses valeurs », a confié un militant libéral au Journal de Montréal. Comme s’il était évident qu’un homme dans la soixantaine aurait été incapable de « remettre le parti au goût du jour »… Voilà une belle démonstration d’âgisme.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, « l’âgisme regroupe les stéréotypes (la façon d’envisager l’âge), les préjugés (ce qu’inspire l’âge) et la discrimination (la façon de se comporter), dont on est soi‑même victime ou dont autrui est victime en raison de l’âge ». L’âgisme a ceci de

particulier que cette forme de discrimination demeure généralement acceptée dans nos sociétés, contrairement au racisme et au sexisme, par exemple.

Autrement dit, la majorité des gens s’entendent pour dire qu’après 65 ou 70 ans, on est dépassé et bon pour la retraite (la ferraille…).

Pourtant, il n’y a jamais eu de corrélation entre l’âge et la qualité d’un leadership. Robert Bourassa fut sans contredit un meilleur premier ministre dans sa deuxième incarnation, lorsqu’il était dans la cinquantaine, que 15 ans auparavant. Barack Obama a 61 ans ; qui n’aimerait pas qu’il puisse à nouveau briguer les suffrages ?

Le nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, a 54 ans. De grand réformateur de la police, deviendra-t-il sénile lorsque l’horloge des six décennies sonnera ? Lucien Bouchard a été premier ministre du Québec au tournant de la soixantaine ; son âge l’a-t-il empêché d’être un des politiciens les plus populaires de notre histoire récente ? À 64 ans, Jean Charest vient de mener une campagne de grande qualité pour la direction du Parti conservateur du Canada. Disney, en difficulté, a redonné en novembre dernier les rênes de l’entreprise à son ancien PDG, Bob Iger, 71 ans.

La liste est longue ! Le président des États-Unis, Joe Biden, vient d’avoir 80 ans. Jusqu’aux élections de mi-mandat, son âge faisait débat. Depuis le succès des démocrates le 8 novembre, tout indique que le président n’aura pas de rival pour l’investiture de son parti en vue de la présidentielle de 2024. L’ex-leader des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a mené ses troupes avec une main de fer jusqu’à sa récente démission, à l’âge de 82 ans. Même Jorge Mario Bergoglio : à 85 ans, François n’est-il pas le pape le plus réformateur depuis Jean XXIII (lui-même âgé de 80 ans lorsqu’il a convoqué le concile Vatican II, la plus grande réforme de l’Église catholique au XXe siècle) ?

La population du Québec vieillit rapidement. Et pourtant, il semble que l’on continuera d’écarter systématiquement (âgisme systémique ?) les personnes de plus de 65 ans des postes de responsabilité. Une attitude fort étrange alors qu’on se plaint partout de la pénurie de main-d’œuvre.

Surtout qu’avoir 65 ans aujourd’hui n’est pas du tout la même chose qu’il y a un siècle, à l’époque où cet âge a été fixé pour la retraite. À 65 ans, mes grands-parents étaient des vieillards. À 64 ans, ni Pierre Moreau ni François Legault ne peuvent être qualifiés de la sorte.

L’âge ne devrait pas être un critère déterminant pour la direction d’un parti politique (ou pour toute haute fonction). Il faut regarder la personne, ses qualités, ses défauts, son expérience (ou son manque d’expérience), etc. Comme on le dit souvent, on peut être vieux de corps mais jeune d’esprit ; l’inverse est aussi vrai.

Certes, pour un électorat qui est régulièrement à la recherche de changement, la jeunesse relative d’un Gabriel Nadeau-Dubois (32 ans) et d’un Paul St-Pierre Plamondon (45 ans) constitue un atout. Mais encore là, plutôt que de porter son attention sur l’âge, on devrait se demander si, compte tenu de son talent, de sa compétence et de son expérience, l’un ou l’autre est prêt à assumer les lourdes responsabilités que sont celles du premier ministre du Québec.

La décision de Pierre Moreau prive le PLQ d’une candidature de haut calibre dans la course à la direction. Il est triste qu’avant même le début de cette course, certains aient présenté son âge comme un handicap.

Le Parti libéral n’a pas besoin d’un rajeunissement de façade. Comme le souligne Francis Fukuyama au sujet de l’état des idées libérales dans le monde, « les difficultés actuelles du libéralisme ne sont pas nouvelles ; à travers les siècles, l’idéologie a connu des hauts et des bas mais est toujours revenue en raison de ses forces sous-jacentes ».

Ce sont ces forces, ces principes de base que les libéraux doivent redécouvrir, pour ensuite les actualiser et les concrétiser pour le Québec des années 2020. Pierre Moreau avait le talent, la compétence et l’expérience nécessaires pour mener à bien cette tâche. C’est à cette aune que les militants libéraux devront mesurer les candidats qui sauteront dans l’arène, peu importe leur âge.