Plus de robots, pas plus d’immigrants

Le ministre québécois du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet, rejette une hausse des seuils d’immigration pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre, comme le demande le patronat, et lance plutôt la balle aux entreprises. Tous les secteurs de l’économie doivent augmenter leur productivité en misant notamment sur l’automatisation et la robotisation, affirme-t-il en entrevue avec L’actualité.

Qu’il s’agisse du secteur manufacturier, de l’hébergement, de la restauration ou encore du commerce de détail, aucun domaine n’est à l’abri des « mutations profondes » engendrées par la pénurie de main-d’œuvre, estime le ministre Boulet.

« Tout ce qui est répétitif s’automatise et les entreprises n’ont aucune raison de ne pas être pleinement engagées là-dedans, alors qu’on peut les aider à acquérir des technologies ou à former leur personnel grâce à des subventions », explique-t-il.

Il évoque par exemple les 2,2 milliards de dollars sur six ans inscrits au budget 2022-2023 pour accroître la productivité de l’économie québécoise et tenter de combler l’écart de richesse avec l’Ontario. De cette somme, seulement 156 millions sur quatre ans sont cependant prévus pour accélérer l’acquisition de nouvelles technologies par les entreprises.

Selon les chiffres dévoilés le 20 mai dernier par Statistique Canada, le Québec semble sur la bonne voie pour rattraper sa voisine ontarienne. De 2018 à 2021, la croissance de la productivité des entreprises québécoises (5,6 %) a été largement supérieure à celle observée en Ontario (1,5 %) et dans l’ensemble du Canada (2,5 %). Concrètement, la valeur générée par chaque heure travaillée au Québec dans le secteur des entreprises est passée de 49,60 $ à 52,40 $ en l’espace de trois ans, tandis qu’elle a grimpé de 54 $ à 54,80 $ du côté ontarien.

Un sondage réalisé en avril dernier par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec révèle cependant qu’à peine 35 % des répondants ont déjà intégré ou comptent intégrer des technologies liées à l’intelligence artificielle dans leur organisation. Le manque de ressources financières, humaines ou technologiques est le principal frein des entreprises interrogées.

Pas plus d’immigrants

En misant avant tout sur la formation ou la requalification des travailleurs et l’accroissement de la productivité, le ministre Boulet rejette par le fait même la demande du Conseil du patronat du Québec, qui souhaite que le Québec accueille « au moins 80 000 » immigrants par an pendant les quatre prochaines années afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre.

Le 26 mai dernier, en mêlée de presse, Jean Boulet a d’abord jugé « intéressante » l’idée avancée par le démographe Marc Termote, dans un rapport commandé par le gouvernement, de faire passer le seuil d’immigration à 58 000 nouveaux arrivants par année, avant de se rétracter quelques heures plus tard. En entrevue, il insiste sur le fait que le seuil de 50 000 immigrants est conforme à la planification effectuée au cours des dernières années et respecte « la capacité d’accueil et d’intégration » du Québec.

Mais comment sait-on que la capacité d’intégration du Québec est limitée à précisément 50 000 immigrants, plutôt que 60 000, 70 000 ou même 80 000 ? Le ministre Boulet répond avec un chiffre : 13,2 %, soit le taux de chômage observé en 2021 chez les immigrants arrivés au Québec depuis cinq ans ou moins. Ce taux de chômage était alors plus de deux fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population québécoise en âge de travailler (6,1 %).

Les plus récentes données mensuelles de Statistique Canada montrent toutefois que l’écart entre le taux de chômage des immigrants québécois récents et celui de la population québécoise en général a fondu en l’espace de 10 ans. Chez les immigrants de 15 ans et plus arrivés au Québec depuis cinq ans ou moins, le taux de chômage est passé de 22,7 % en avril 2012 à 9,1 % en avril 2022, tandis que celui de la population totale a baissé de 8,8 % à 4,6 % au cours de la même période.

Des délais « inacceptables »

Jean Boulet réitère par ailleurs ses critiques à l’endroit d’Ottawa, au moment où le premier ministre François Legault souhaite obtenir un « mandat fort » le 3 octobre prochain pour rapatrier les pouvoirs en immigration.

Les délais de traitement des dossiers d’immigration sont « inacceptables », lance-t-il en s’indignant notamment des 31 mois d’attente dans le cas d’une résidence permanente. Le gouvernement fédéral « n’est pas capable de répondre à la demande », juge-t-il.

« Malgré les efforts colossaux que nous avons déployés, nous savons que certains demandeurs ont connu des temps d’attente considérables pour le traitement de leur demande, et nous continuons à travailler aussi fort que possible pour réduire les délais de traitement », répond Aidan Strickland, l’attachée de presse du ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser.

Elle ajoute que le Québec délivre annuellement plus de Certificats de sélection du Québec (CSQ) — le document à obtenir avant de déposer une demande de résidence permanente au fédéral — que les seuils d’immigration qu’il a établis. Ce « décalage » mène à des délais de traitement plus longs pour les demandes qui proviennent du Québec, écrit-elle.