Voilà des mois que la plupart des observateurs prédisent la victoire de Pierre Poilievre : il attire des foules importantes, son équipe dit avoir recruté plus de 300 000 membres sur les 675 000 qui auront le droit de vote, les sondages montrent qu’il est le favori des sympathisants conservateurs. À quoi ressemble votre niveau de confiance alors que la vote a commencé ?

Mon niveau de confiance est élevé. C’est très difficile d’avoir une lecture, une visibilité quant au résultat probable de la course au leadership. D’abord parce que c’est un système de points — ce n’est pas un système qui fait gagner celui qui a recruté le plus de membres et qui obtient le plus de votes dans l’absolu. Le gagnant est celui qui obtient le plus de points par circonscription. C’est 100 points par comté. Et dès le début, on s’est concentré là où le vote serait le plus efficace — en particulier sur le Québec [avec 78 circonscriptions, la province pourrait distribuer jusqu’à 23 % des points].

La bonne nouvelle pour nous, c’est que 60 % des personnes admissibles au Québec ont exprimé leur droit de vote à ce jour. La province qui s’en rapproche le plus, c’est l’Alberta, où seulement 40 % des voteurs ont exprimé leur droit de vote. C’est un bon signal. Les membres ont jusqu’au 6 septembre à 17 h pour déposer leur bulletin. Si c’est par la poste, ça veut dire le 30 août. Alors on est vraiment dans la dernière ligne droite, et on pousse beaucoup pour dire aux gens de voter. Tout se jouera là.

Voilà où on est. Nous, on est très confiants par rapport à la course qu’on a faite. Les sondages indiquent qu’on a le soutien de la majorité des Canadiens. Même Angus Reid, le 23 juillet, montrait que les membres du parti soutiennent de manière très nette les cinq principales propositions que j’ai faites.