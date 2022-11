Portrait-robot de l’élu québécois

Les gestionnaires ont la cote

En ce qui concerne leur profession principale avant d’être élus, les députés offrent un portrait beaucoup plus diversifié. Les avocats, notaires et médecin (il n’y en a qu’un) comptent aujourd’hui pour 12 % des députés, qui viennent d’abord et avant tout du secteur de la gestion — 25 % des élus. On trouve aussi sur les banquettes une bonne proportion d’entrepreneurs (13 %) et d’ex-journalistes ou de spécialistes des relations publiques (un autre bloc de 13 %). Le secteur de l’éducation, du primaire à la recherche universitaire, fournit environ 9 % des élus.

Dans les professions peu représentées, on notera quatre travailleurs communautaires ou syndicalistes et trois représentants de métiers associés au secteur de la santé. Parmi les cas rares : un hockeyeur (Enrico Ciccone), un thanatologue (François Jacques) et un poète (Frantz Benjamin).

Certains députés revendiquaient plus d’une profession principale — par exemple, le premier ministre François Legault peut à la fois se dire comptable, entrepreneur et gestionnaire. Nous avons classé chaque élu dans le secteur d’activité qui le définit le mieux publiquement.