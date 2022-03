Préparer le Canada à la guerre

La guerre en Ukraine frappe l’Occident de plein fouet. Après deux années de pandémie pendant lesquelles les gouvernements ont été en gestion de crise continue avec plus ou moins de succès, nous voilà face à une autre crise, écho d’une guerre froide d’une autre époque, presque oubliée.

Si l’appui à l’Ukraine est bien réel au sein de la population, tel que le montrait la semaine dernière ce sondage Léger, la volonté populaire de se porter activement à la défense de l’Ukraine est faible — et la volonté politique d’intervenir directement encore plus ténue. L’Ukraine n’est pas un pays de l’OTAN et les risques pour la paix mondiale sont trop élevés.

Malgré la rhétorique de Poutine, une guerre nucléaire entre la Russie et l’OTAN demeure peu probable. Les dirigeants de l’OTAN cherchent à éviter une escalade du conflit. Au-delà de l’admiration que l’on peut avoir pour la résistance ukrainienne, nos dirigeants suivent la doctrine de la destruction mutuelle assurée (DMA, ou MAD en anglais). Ils ne veulent pas savoir si Poutine bluffe.

Ainsi, quand Mélanie Joly déclare que « le Canada fera tout en son pouvoir pour contrer les agressions du régime russe », elle ne veut pas vraiment dire tout en son pouvoir. Quand le chef du NPD, Jagmeet Singh, dit qu’il veut « que le Canada fasse tout ce qu’il peut pour aider l’Ukraine », il ne veut pas dire vraiment, vraiment tout. Quand l’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, affirme que « toute l’assistance possible doit être fournie au peuple et au gouvernement ukrainiens », ce n’est pas toute l’assistance possible.

Il n’y a, de toute façon, pas d’appétit populaire pour ça, ni au Canada ni aux États-Unis, comme le montre Léger. L’Occident espère que les Ukrainiens tiendront assez longtemps pour que les sanctions fassent effet, que le peuple russe en ait assez et demande du changement.

Le Canada ne déploiera pas de troupes sur le sol ukrainien. L’OTAN ne mettra pas en place une zone d’interdiction de vol dans le ciel ukrainien. Malgré les appels à l’aide du président Volodymyr Zelensky, les armes promises tardent à arriver et les avions de chasse ne se matérialiseront pas. Nous sommes debout avec l’Ukraine, mais pas en Ukraine. Dans cette agression russe, seul le sang ukrainien coulera. Cette guerre, l’OTAN la mènera pour l’opinion publique. Lutter contre la désinformation, ce n’est déjà pas facile en Amérique, alors imaginez en Russie…

De toute façon, même si le Canada voulait aider davantage militairement, il n’aurait pas les moyens de ses ambitions. D’une part, il montre une incapacité systémique à se procurer des équipements militaires de qualité en respectant ses budgets et ses échéanciers. Que ce soit la construction de nouvelles frégates, le remplacement des CF-18, l’achat de sous-marins, sans oublier le renouvellement de la flotte d’hélicoptères maritimes — un processus qui a débuté en 1983… et qui n’est pas terminé, près de 60 ans après la mise en service du premier Sea King en 1963 ! D’ailleurs, parmi les armes envoyées par le Canada à l’Ukraine, on trouve 100 fusils antichars Carl Gustav M2, un modèle conçu en 1964.

D’autre part, le Canada ne consacre présentement que 1,39 % de son PIB à la défense, loin de l’objectif minimal de 2 % fixé par l’OTAN à tous ses membres. Un objectif qui était devenu d’ailleurs un engagement du gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie. Cet objectif était un cheval de bataille de Donald Trump en 2018, parce qu’il trouvait que les autres membres ne contribuaient pas suffisamment à la défense collective. Même si l’effort est plus grand aujourd’hui, seulement le tiers des signataires du traité de l’Atlantique Nord investissent 2 % ou plus de leur PIB dans leurs forces armées.

Sans surprise, ce sont les pays les plus proches de la Russie qui forment la majorité de ce premier tiers : les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et la Croatie.

Que les négociations entre l’Ukraine et la Russie se concrétisent ou que la Russie contraigne l’Ukraine à la capitulation, les pays de l’OTAN et leurs amis devront maintenir les sanctions contre la Russie encore longtemps. C’est une question de crédibilité devant un agresseur en série qui a ignoré les mesures punitives précédentes.

La Russie force donc la main aux pays de l’OTAN, qui n’ont plus d’autre choix que de se préparer pour la guerre. Quelques centaines de soldats canadiens sont maintenant déployés dans les pays de l’Est membres de l’OTAN pour défendre l’alliance, au cas où. La planète entre donc dans un nouveau cycle de réarmement et le Canada devra suivre la parade, non seulement pour jouer son rôle au sein de l’OTAN, mais aussi pour protéger ses intérêts dans l’Arctique, là où le Canada partage une longue frontière, mal définie, fondante et surtout contestée, avec la Russie.

***

Malgré la distance, nous regardons ce qui se passe en Europe de l’Est avec horreur — notamment parce qu’il est facile de s’identifier aux gens et à leur environnement. Les images en provenance de Kyiv, Kharkiv, Odessa, Marioupol, Soumy ou ailleurs nous montrent des paysages enneigés et des villes modernes. Leurs habitants portent tuques et foulards en attendant l’arrivée du printemps, comme nous ici, mais au son des sirènes, qui poussent les civils à se terrer dans des stations de métro pour se protéger des bombardements. Les réfugiés utilisent certes des moyens de fortune, mais aussi des autocars et des trains contemporains.

Parmi les autres facteurs qui rendent cette guerre peut-être plus réelle que d’autres, il y a la capacité du simple quidam de la suivre en direct sur les médias sociaux. Pas de filtre. Pas de censure. Mais pas de vérification non plus : ces applications sont truffées de propagande, mensonges et désinformations sur la guerre, que la source soit russe, ukrainienne ou autre.

La menace nucléaire est une autre réalité qui frappe. Pour ceux nés après la chute du Rideau de fer et qui n’ont donc pas connu la guerre froide, l’anxiété nucléaire n’est désormais plus une relique du passé. En mettant l’armement nucléaire de la Russie en état d’alerte, Vladimir Poutine exprimait une certaine frustration causée par les lents progrès des soldats conscrits russes en Ukraine, doublée d’une colère devant les sanctions sans précédent mises en place par le monde libre.

L’arsenal nucléaire russe demeure le plus vaste au monde. En 30 minutes ou moins, les missiles balistiques intercontinentaux pourraient atteindre l’Amérique du Nord. Cette menace d’une guerre nucléaire est sans doute la plus réelle depuis la crise des missiles cubains en 1962.

À l’époque, John F. Kennedy avait en Nikita Khrouchtchev un interlocuteur certes coriace, mais qui a pris la décision humaniste de reculer et de ne pas aller jusqu’au bout de la logique nucléaire, malgré les conséquences politiques personnelles qui pouvaient (et allaient) découler d’un recul soviétique. Aujourd’hui, qui peut garantir que Vladimir Poutine aura suffisamment d’humanité pour savoir comment faire marche arrière ? En ce moment, c’est la question qui tue, véritablement.