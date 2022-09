Québec 2022 : 10 coins où ça va chauffer

Le simple fait que la circonscription montréalaise de Verdun figure sur cette liste en dit beaucoup sur les changements récents de l’humeur politique au Québec. Il faut retourner aux élections de 1936, soit la première victoire de l’Union nationale de Maurice Duplessis, pour trouver un député de Verdun qui ne soit pas libéral.

La particularité de cette circonscription est d’être composée de deux parties qui se ressemblent peu : celle située sur l’île des Sœurs est plus aisée et majoritairement non francophone ; celle sur l’île de Montréal a des revenus plus modestes et est surtout francophone. En 2018, la députée libérale Isabelle Melançon avait complètement balayé le quartier de L’Île-des-Sœurs, mais avait fait moins bonne figure dans l’autre secteur, chaudement disputé par la CAQ et QS.

Isabelle Melançon devra donc espérer une forte participation de ses électeurs à L’Île-des-Sœurs. À noter : la CAQ mise sur Véronique Tremblay, conseillère municipale pour Projet Montréal dans le district de… Champlain–L’Île-des-Sœurs.