Québec bashing, vraiment ?

L’auteur a été journaliste, puis sénateur. Il est aujourd’hui directeur à la firme nationale de conseil stratégique Navigator et senior fellow à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Après qu’une enseignante de la Commission scolaire Western Québec eut été retirée de sa classe pour crime de lèse-laïcité, quelques commentateurs canadiens-anglais ont profité de la situation pour dénoncer à nouveau la loi 21. Il n’en fallait pas plus pour que les chroniqueurs nationalistes du Québec s’indignent à nouveau contre le Québec bashing.

Que les Québécois ont la peau sensible ! Quelques critiques, et on crie à la campagne de dénigrement ? Oui, dans les médias du ROC, on dénonce la Loi sur la laïcité de l’État chaque fois qu’on en a l’occasion. Et alors ? Les chroniqueurs québécois ne se privent pas de commenter ce qui se passe dans le reste du Canada, pourquoi l’inverse serait-il interdit ?

La majeure partie de ce qui se dit au Canada anglais sur la loi 21 n’est pas méprisant le moins du monde. Mais la critique est sévère. Et pourquoi en serait-il autrement ?

Aux dernières nouvelles, le Québec fait encore partie du Canada. La Loi sur la laïcité de l’État concerne le reste du pays notamment parce que, à cause d’une clause dérogatoire à large portée, elle écarte du revers de la main les articles les plus importants de la Charte canadienne des droits et libertés, par exemple ceux qui protègent la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, etc.

La loi 21 bloque l’accès à certains emplois à des gens dont le seul tort est d’afficher leur appartenance religieuse. Telle cette enseignante dont tout indique qu’elle était compétente, et dont le Québec se privera désormais parce qu’elle recouvre ses cheveux d’un bout de tissu. Et on s’attend à ce que le reste du pays reste silencieux ? À tout le moins, assumons les conséquences de nos actes.

La thèse des propos anti-Québec conforte les commentateurs et politiciens nationalistes dans leur conception d’un Canada où le Québec est toujours traité injustement. Y a-t-il quelques Don Cherry sévissant dans les médias du ROC ? Bien sûr. Est-ce déplorable ? Oui. De même que bien des choses qui se disent sur les ondes des radios-poubelles de Québec sont condamnables. Ni les uns ni les autres ne représentent la totalité de leur nation.

Oui, il y a ce professeur Amir Attaran, de l’Université d’Ottawa. Sauf que personne ne remarque que ses propos excessifs visent tout autant le gouvernement de Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario que le Québec. Tout universitaire soit-il, Attaran est un marginal qui ne mérite pas l’attention qu’on lui accorde ici. D’ailleurs, quand il ne parle pas du Québec, personne ne s’intéresse à ce qu’il gazouille.

Et les médias sociaux ? On sait quelle boue est charriée par Twitter et compagnie, quel que soit le sujet ou le pays. En ce sens, le Québec n’y a pas droit à un traitement particulier.

Au contact de nombreux politiciens et journalistes canadiens-anglais au fil de ma carrière, j’ai pu constater que, depuis quelques années, le Québec suscite davantage la fatigue et l’indifférence que l’indignation. La preuve en est que, malgré les hauts cris lancés par quelques chroniqueurs, les leaders politiques fédéraux ne se sentent pas pressés de se mêler du débat sur le projet de loi 21.

N’est-il pas assez extraordinaire que le premier ministre Trudeau et le chef de l’opposition officielle, Erin O’Toole, restent essentiellement sur la touche, alors que l’on parle ici de la défense de droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne ? S’ils peuvent agir ainsi sans payer de prix politique, c’est que l’électorat du ROC se fiche pas mal de ce qui se passe au Québec.

Au lieu de crier à l’acharnement anti-Québec, les commentateurs et politiciens québécois feraient mieux d’engager le dialogue avec ceux de leurs vis-à-vis canadiens qui ne partagent pas leur point de vue sur la loi 21 (et sur le projet de loi 96). Ils ne les convaincront pas d’appuyer l’approche discriminatoire choisie par la CAQ, mais le dialogue enrichira chacune des parties d’une meilleure compréhension de l’autre. C’est ainsi qu’on discute en démocratie. C’est ainsi qu’on bâtit un pays.

Évidemment, on comprend que, pour leur part, les indépendantistes n’ont aucun intérêt pour un tel dialogue. Le prétendu Québec bashing, une caricature de la réalité, fait parfaitement leur affaire.