Quel chef perdra l’équilibre en 2023 ? 

PIERRE POILIEVRE

Baisser le ton

Les 10 derniers sondages donnent tous une avance au Parti conservateur de Pierre Poilievre, entre deux et six points. Normalement, cela devrait réjouir un chef d’opposition officielle. Sauf que, lorsqu’on creuse un peu, les chiffres montrent aussi que Pierre Poilievre a deux problèmes cruciaux. Premièrement, les électeurs qui désapprouvent sa performance (près de 60 %) sont plus nombreux que ceux qui désapprouvent Justin Trudeau. Deuxièmement, les femmes sont très majoritairement rebutées par les prises de position agressives du chef conservateur, au point que l’écart entre les appuis masculin et féminin envers le parti est énorme, à 42 % contre 25 %.

Pour gagner sa majorité en 2011, Stephen Harper avait su convaincre l’électorat féminin dans des circonscriptions pivots, particulièrement dans les banlieues. Le premier test électoral de Pierre Poilievre était justement dans l’une d’elles, Mississauga-Lakeshore, remportée par le PCC en 2011. Or, non seulement les conservateurs ont mordu la poussière, mais ils ont perdu par une plus grande marge qu’en 2021.



Pierre Poilievre pourrait certainement choisir d’adoucir le ton et de proposer davantage de solutions concrètes, sensées et posées, histoire de ne plus s’aliéner les femmes qui souhaitent un changement de gouvernement. Mais il devrait aussi le faire sans avoir l’air d’abandonner sa base plus militante, voire revancharde, qui se régale de ses attaques vicieuses contre Justin Trudeau. Là aussi, un jeu d’équilibriste compliqué…