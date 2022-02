Quel consensus québécois ?

En montant aux barricades contre la loi fédérale sur la clarté référendaire à la fin des années 1990, le premier ministre Lucien Bouchard était convaincu qu’il s’avançait en terrain solide.

Au sein de la classe fédéraliste du Québec, l’initiative postréférendaire du gouvernement de Jean Chrétien ne comptait guère de partisans. Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, voyait lui-même l’idée qu’Ottawa encadre les futures démarches référendaires du Québec comme un geste incendiaire, susceptible d’alimenter la flamme souverainiste.

Or, loin d’être désavoué aux élections fédérales qui ont suivi l’adoption de la loi sur la clarté, Jean Chrétien a obtenu au Québec le meilleur score de ses trois joutes électorales comme chef libéral. Quelques mois plus tard, en janvier 2001, Lucien Bouchard citait le résultat fédéral pour expliquer sa décision de quitter la vie politique.

À l’époque, il aurait été logique d’imputer à la polarisation entre souveraineté et fédéralisme le fait que le ressort qui aurait pu coaliser l’opinion publique québécoise contre les auteurs de la loi sur la clarté et derrière l’Assemblée nationale n’avait pas fonctionné.

Dans la foulée du vote serré de 1995, des sondages ont montré qu’une majorité de Québécois n’étaient pas partants pour un autre référendum. Cette tendance s’est accentuée au fil des décennies qui ont suivi, à tel point que le projet souverainiste n’est plus aujourd’hui au cœur de la conversation politique au Québec. Le ressort sur lequel a compté en vain Lucien Bouchard lors du débat sur la clarté est toujours détendu.

Le premier ministre François Legault l’a appris à ses dépens l’automne dernier quand il a lourdement insisté sur la menace pour l’autonomie du Québec que poserait la réélection d’un gouvernement libéral à Ottawa. Il avait même parlé d’une « question de survie » pour la nation québécoise.

On connaît la suite. Justin Trudeau a conservé sa mise au Québec, et pas seulement parce qu’il a fait le plein de votes chez les fédéralistes purs et durs. Parmi ceux qui ont voté pour le PLC l’automne passé, les sondages indiquent que beaucoup ont néanmoins l’intention de voter pour la Coalition Avenir Québec à l’élection québécoise d’octobre !

Encore plus récemment, quand des maires de grandes villes de l’extérieur du Québec ont décidé, à la fin de l’an dernier, d’appuyer financièrement les contestataires de la loi 21, bon nombre d’observateurs ont affirmé que leur geste allait se retourner contre leurs alliés.

Loin d’ébranler les partisans de l’interdiction du port de signes religieux faite aux enseignants, juges et autres personnes en position dite d’autorité, ces interventions extérieures, a-t-on prédit, allaient avoir l’effet contraire en braquant davantage de Québécois contre les critiques de la loi 21.

À lire aussi PCC : Mort lente ou exécution ?

Le premier sondage à être réalisé après la levée de boucliers de certains leaders d’opinion du reste du Canada ne va pas dans le sens de cette prédiction.

Selon la maison Léger, les Québécois ne sont guère impressionnés par les effets de toge des maires de Toronto, Peel et Calgary. Mais cela n’empêche pas une majorité d’entre eux (57 %) de vouloir que la Cour suprême se prononce sur les dispositions de la loi 21.

L’adhésion à l’interdiction du port de signes religieux — tout au moins en ce qui concerne les enseignants — est également loin d’être aussi bétonnée que le discours du premier ministre Legault pourrait le laisser croire.

L’appui majoritaire dont il se revendique se situerait, dans le cas des salles de classe, à 55 %. On se rapproche davantage ici d’un clivage que d’un large consensus.

De plus, il y a un fossé entre l’adhésion — très forte — de la tranche la plus âgée de l’électorat à cette mesure et celle — très faible — de la tranche la plus jeune. (Ces années-ci, on observe un écart du même ordre en matière d’appuis à la souveraineté.)

Tout cela pour dire que l’idée reçue voulant que les Québécois répondent massivement présent chaque fois que leurs leaders politiques affirment que l’autonomie du Québec est mise en cause par Ottawa ou par le reste du Canada ne tient pas nécessairement la route.

Au moment où le premier ministre Legault se prépare à des passes d’armes avec le gouvernement Trudeau sur des sujets allant du financement de la santé au troisième lien Québec-Lévis, il devra en tenir compte.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mars 2022 de L’actualité, sous le titre « Un ressort brisé ? ».