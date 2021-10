Quel sera l’héritage politique de Justin Trudeau ?

L’auteur est un ancien stratège conservateur, ayant conseillé l’ex-premier ministre Stephen Harper lors de trois élections générales. Il est vice-président de TACT, une agence de relations publiques.

En date d’aujourd’hui, Justin Trudeau occupe le 10e rang parmi les 23 premiers ministres de l’histoire du Canada pour la longévité à la plus haute fonction du pays. Mais il a peu de chances de gravir plusieurs autres échelons : des élections pourraient survenir d’ici 18 à 30 mois. Il doit ainsi dès maintenant se demander quel genre d’héritage politique il désire laisser — et se mettre à l’ouvrage rapidement.

Parce que la question se pose déjà : est-ce que Justin Trudeau pourrait être réélu à la tête d’un gouvernement majoritaire — voire d’un gouvernement tout court — dans quelques années, traînant une usure du pouvoir encore plus sentie ?

La situation minoritaire dans laquelle il se retrouve fait qu’il a tout au plus deux ans pour s’assurer de concrétiser toutes les mesures qui lui tiennent à cœur. S’il bénéficiait de plus de temps au bout du compte, ce serait de l’extra.

Mais à la vitesse à laquelle avance le gouvernement fédéral, deux ans, c’est un sprint. Justin Trudeau devra s’impliquer personnellement, tout en mettant les bonnes personnes aux bons endroits pour réaliser ce qui lui importe vraiment.

Que veut-il que l’histoire retienne de sa gouverne, au-delà du fait qu’il a été le second d’une même famille à diriger le Canada et qu’il était en poste lors de la pandémie de COVID-19 ?

Le mandat des résultats ?

Jusqu’ici, on peut dire que le premier mandat Trudeau s’est résumé à avoir un gouvernement surtout efficace sur le plan de l’image, et que le second fut incontestablement celui de la pandémie.

Il se dégage quand même objectivement un constat : peu de résultats concrets permettraient aux Canadiens de dire dans quelques années que « ça, c’est grâce à Justin Trudeau ».

Quel est l’équivalent de la Charte des droits et libertés de Pierre Elliott Trudeau ou de l’Accord de libre-échange nord-américain de Brian Mulroney pour Justin Trudeau ?

Des amis libéraux m’ont dit que parmi les réalisations majeures, il y avait l’allocation canadienne pour enfants. Il s’agit en effet d’une mesure aussi populaire qu’efficace. Mais peut-on en donner le mérite à Justin Trudeau, alors que la version initiale était en réalité une politique mise en place par Stephen Harper, que son successeur a rendue plus généreuse et non imposable ? Lui en attribuer l’architecture complète serait un peu fort de café.

La légalisation du cannabis ? Oui, ce sera inscrit dans notre mémoire collective comme un accomplissement du 23e premier ministre, mais ce n’est sûrement pas ce qu’il souhaite voir en tête de liste.

On pourrait dire qu’il a contribué sensiblement à accélérer la prise de conscience de la population canadienne quant à l’importance de lutter contre les changements climatiques. Cependant, les émissions de gaz à effet de serre annuelles continuent d’augmenter et n’atteignent pas encore les cibles que le Canada s’est fixées. Il a fait de même avec la cause des premiers peuples. C’est nécessaire d’en parler, mais les progrès réels restent à être démontrés.

La mise sur pied d’un système de garderies à l’échelle du pays a le potentiel de faire partie de l’héritage Trudeau, mais le premier ministre doit s’assurer que ce sera bien lancé et irréversible avant son départ de la vie politique.

Cinq conseils pour y arriver

Le gouvernement fédéral est un gigantesque labyrinthe administratif. Il est compétent, mais il est également lourd, lent et inefficace.

Alors voici cinq recommandations au premier ministre pour que son troisième mandat soit celui des résultats.

Dresser une courte liste de priorités absolues pour lui, qui doivent être réglées avant son départ, et être intransigeant sur leur réalisation. Lors de la formation de son prochain Cabinet, en plus de toutes les considérations habituelles, s’assurer de nommer ses meilleurs ministres à la tête des ministères stratégiques, pour y faire atterrir les priorités. Faire de même avec les sous-ministres et le personnel politique. Mettre l’accent sur ces priorités dans le discours du Trône. Même si l’exercice peut sembler futile, il est fondamental dans l’administration gouvernementale parce qu’il donne les lignes directrices à tout l’appareil. S’assurer que les lettres de mandat destinées aux ministres sont également très claires sur ces priorités. Le premier ministre devrait imposer des dates limites de mise en œuvre pour ce qui fera ultimement partie de son héritage politique. Il devrait aussi organiser des réunions régulières avec les ministres pour les garder responsables du progrès des travaux. Finalement, faire en sorte que le comité du Cabinet qui s’occupe de l’avancement du programme gouvernemental, comité dirigé par le premier ministre, soit composé des meilleurs gestionnaires parmi les ministres. Il s’agit de l’entité la plus puissante du gouvernement du Canada. Le premier ministre a besoin d’avoir à cette table celles et ceux qui sauront faire aboutir les chantiers. Tant mieux si ces personnes communiquent bien avec le public, mais ce n’est pas le plus important. Le temps est venu de tenir ses promesses.

Un exploit vieux de 113 ans

Il faut remonter à Wilfrid Laurier, en 1908, pour voir un chef de parti canadien remporter quatre élections consécutives. Les temps ont changé et les élections sont plus difficiles à gagner aujourd’hui.

Justin Trudeau pourrait défier les probabilités et choisir de tenter sa chance d’obtenir ce quatrième mandat, mais j’en doute. Un scénario — le plus plausible — serait qu’il gouverne encore pendant une période de 18 à 24 mois puis qu’il quitte la vie politique.

Si tel est le cas, il devrait demander au Parti libéral de déclencher une course à la chefferie vers la fin de l’année 2022 ou au début de l’année 2023. Cela permettrait aux libéraux d’avoir une nouvelle personne aux commandes en 2023, alors que les élections seront imminentes. D’ici là, son héritage est à bâtir et à consolider.