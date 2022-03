Qui a peur de Jean Charest ?

L’auteur a été journaliste, puis sénateur. Il est aujourd’hui directeur à la firme nationale de conseil stratégique Navigator et professionnel en résidence à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Après huit ans d’enquête et plus de 300 personnes interrogées, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a finalement clos son enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec. Cette nouvelle enlève l’immense épée de Damoclès qui flottait au-dessus de la tête de Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et possible candidat à la direction du Parti conservateur du Canada. Mais elle ne suffira pas à faire changer d’avis ceux qui, depuis une décennie, répètent que son gouvernement était l’un des plus corrompus de l’histoire de la province.

Dans Le Journal de Montréal, le chroniqueur Mathieu Bock-Côté a écrit : « Que retient-on de son passage à Québec ? […] Surtout, la commission Charbonneau. À l’échelle de l’histoire, il fait penser aux années Taschereau, qui pourraient faire passer celles de Duplessis comme des années lumineuses du point de vue de l’éthique publique. » À propos de Mâchurer, l’ancien chef du Parti québécois Jean-François Lisée évoque dans Le Devoir une enquête policière « qui tente de prouver [que Jean Charest] aurait établi le plus vaste système de corruption politique de notre histoire moderne ». La quatrième de couverture du livre PLQ inc. (écrit par le Bureau d’enquête des salles de nouvelles de Québecor) parle de « l’une des périodes les plus sombres de la politique québécoise ». Ouf !

Ces accusations ont été répétées tellement souvent pendant et depuis les années du PLQ au pouvoir sous M. Charest qu’elles se sont transformées en énoncés béton. On y croit parce que c’est la « vérité » véhiculée par les médias, sur la base de fuites soigneusement organisées par les enquêteurs de l’UPAC, enquêteurs dont on se demande bien ce qu’il leur reste de crédibilité.

Jean Charest a dû se défendre seul, ou presque, contre ces soupçons transformés en preuves. Tandis que la cheffe libérale actuelle, Dominique Anglade, ne le soutenait que du bout des lèvres, les autres partis se délectaient de cette suspicion et ces théories. Si c’est dans un livre, ça doit être vrai, semblait dire en octobre la vice-première ministre Geneviève Guilbault, en brandissant l’ouvrage PLQ inc. durant une période des questions à l’Assemblée nationale.

Les faits

Les faits, les voici. La commission Charbonneau a enquêté sur toutes sortes d’affaires de collusion et de corruption, dont la grande majorité se passaient au niveau municipal ou syndical, et n’avaient rien à voir avec le gouvernement de Jean Charest. Sur le plan provincial, la commission a mis au jour un système de financement des partis politiques, le « financement sectoriel », qui bien avant Jean Charest servait à contourner la Loi régissant le financement des partis politiques. M. Charest n’est pas l’initiateur de ce déplorable système, et le PLQ n’est pas la seule formation qui y a eu recours.

Sous Jean Charest, le PLQ a fixé à ses députés et ministres des cibles de financement trop élevées. Cela a eu pour effet d’exacerber le phénomène du « financement sectoriel » ; voilà la seule faute pour laquelle l’ancien premier ministre peut être, ultimement, tenu responsable. Quelques personnages plus ou moins douteux en ont profité pour tourner autour du pouvoir, cela n’a pas aidé.

Y avait-il un lien entre ce financement par les entreprises de génie-conseil, notamment, et l’attribution de contrats ? La commissaire France Charbonneau a conclu à un « lien indirect ». Son collègue Renaud Lachance, dont la rigueur n’a jamais été remise en question alors qu’il était vérificateur général du Québec, soutient plutôt que « les témoignages entendus à la commission ne permettent pas de conclure à l’existence d’un lien direct ou indirect entre le versement d’une contribution politique et l’octroi d’un contrat au niveau provincial ». Autrement dit, s’il y a bel et bien eu violation de la Loi régissant le financement des partis politiques, au PLQ comme au PQ, il n’existe pas de preuve de corruption. C’est la conclusion à laquelle a dû en arriver aussi l’UPAC, après avoir demandé deux fois l’avis d’un comité d’experts indépendants mis sur pied par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Nombreux sont ceux qui diront que ça ne se peut pas, que c’est la police et le système en entier qui sont trop corrompus jusqu’à l’os ou trop faibles pour aller au fond des choses. Cependant, si, après huit ans d’enquête et plus de 300 entrevues, le DPCP ne trouve même pas matière à porter des accusations, c’est qu’il n’y a rien là, point.

Et il reste cette question à laquelle nous n’avons toujours pas de réponse : si c’était vraiment Jean Charest qui présidait à cette supposée corruption à grande échelle, pourquoi la commission Charbonneau ne l’a-t-elle pas fait témoigner publiquement pendant ses travaux ? Cette omission amoche sérieusement la crédibilité de l’enquête.

Ha ! Mais monsieur Pratte, que faites-vous de la commission Bastarache ? J’en fais qu’au lieu de me fonder sur des Post-it, je lis la conclusion de l’ex-juge de la Cour suprême : « L’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale n’appuie pas la prétention du ministre Bellemare au sujet des pressions qu’il aurait subies de la part de tierces personnes liées au financement du Parti libéral du Québec au sujet de la nomination de certains juges. »

Les mythes

Jean Charest fait de la politique depuis 40 ans. Il a été premier ministre pendant neuf ans. Il a commis des erreurs. Notamment, comme beaucoup de politiciens québécois de son époque, il s’est plié à une culture malsaine du financement des partis politiques. Mais son règne ne mérite pas le titre de gouvernement corrompu que ses adversaires aimeraient lui accoler.

Voici que M. Charest pourrait revenir à l’avant-scène en briguant la chefferie du Parti conservateur du Canada. Pour mieux lui barrer la route, ses anciens adversaires ressortent les mythes du placard. De quoi donc ces gens-là ont-ils peur ? Si vraiment les Québécois en veulent à leur ex-premier ministre, celui-ci ne deviendra pas chef du Parti conservateur et la cavalerie intellectuelle n’a pas à se mobiliser comme elle le fait.

Ou alors ils craignent le politicien redoutable, rusé, l’orateur et débatteur hors pair. Un homme qui connaît le Québec et le reste du Canada comme pas un. Parfaitement bilingue. D’une détermination sans pareille. Si Jean Charest était élu chef du Parti conservateur, il aurait de fortes chances de devenir premier ministre du Canada. Se pourrait-il qu’un tel scénario, s’il se concrétisait, soit une très mauvaise nouvelle pour les indépendantistes québécois ?