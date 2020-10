Qui sont ces Canadiens pro-Trump ?

Joe Biden ou Donald Trump ? Les Canadiens qui ont écouté le premier débat entre les deux candidats à la présidence américaine, mardi soir, n’ont rien appris sur leurs intentions en matière de relations canado-américaines. Le sujet sera-t-il abordé dans les débats à venir ? Et ceux-ci auront-ils même lieu ? On est en droit de se poser la question, car il se pourrait que la cacophonie du premier ait tué tout débat.

Certes, depuis 2016, les agissements parfois erratiques de Donald Trump envers son voisin du nord n’ont pas toujours eu des effets rassembleurs. Notons par exemple l’imposition soudaine et en apparence aléatoire de tarifs sur les exportations d’aluminium, d’acier et d’autres ressources cruciales pour l’économie canadienne. Néanmoins, nous savons, principalement grâce aux réseaux sociaux, que les sympathisants de Trump au Canada existent et parlent même très fort. Mais dans quelle proportion ?

Un nouveau sondage Léger exclusif à Qc125 indique que, s’ils pouvaient voter à l’élection présidentielle américaine, les Canadiens (et les Québécois) choisiraient le démocrate Joe Biden, et ce, dans une forte majorité.

Selon les données du sondage, d’un océan à l’autre, 72 % des Canadiens affirment appuyer Joe Biden à la présidence, contre seulement 14 % pour Donald Trump. Au total, 14 % des répondants se disent indécis.

Donc, parmi les personnes qui ont fait leur choix, Biden reçoit l’appui de 84 % des Canadiens, contre seulement 16 % pour Trump :

Cela signifie qu’environ un Canadien sur six affirme appuyer la réélection de Donald Trump en novembre prochain.

Lorsqu’on considère les résultats du sondage par régions du pays, on constate que les appuis au président sortant sont assez uniformes (sauf pour ce qui est de l’Alberta) :

Au Québec, Joe Biden reçoit l’appui de 89 % des répondants décidés, contre seulement 11 % pour le président Trump. Sans surprise, c’est en Alberta, une province historiquement beaucoup plus conservatrice et campée à droite que le reste du pays, que Donald Trump jouit de ses plus forts appuis au Canada. Toutefois, on doit souligner que, même en Alberta, Biden reçoit deux fois plus d’appuis que Trump (68 % contre 32 %).

Lorsqu’on considère les résultats par tranches d’âge, on remarque là aussi peu de contrastes importants. Chez les 18-34 ans, Biden reçoit 88 % d’appuis, contre 12 % pour Trump. Chez les 35-54 ans, Biden en reçoit 78 %, contre 22 % pour Trump. Chez les personnes plus âgées (55 ans et plus), Joe Biden est encore plus populaire et recueille l’appui de 86 % des répondants, alors que Trump ne séduit que 14 % d’entre eux :

Donc, ni les tranches d’âge ni les régions géographiques (à l’exception de l’Alberta) ne semblent être des traits majeurs de différenciation entre les Canadiens pro-Biden et pro-Trump (ou anti-Biden et anti-Trump, c’est selon). Qu’en est-il des allégeances politiques ?

En considérant les résultats du sondage selon les intentions de vote au Canada, on constate qu’une imposante majorité de libéraux, de néodémocrates, de verts et de bloquistes appuient Joe Biden à la présidence. Chez les conservateurs, la course est beaucoup plus serrée :

Donald Trump reçoit l’appui de 6 % des néodémocrates, de 7 % des libéraux, de 9 % des bloquistes et de 11 % des verts. Toutefois, 4 conservateurs sur 10 (41 %) affirment être en faveur de la réélection de Trump. Seulement 59 % des conservateurs au pays se rangent du côté de Joe Biden.

L’osmose politique entre les deux pays fait-elle en sorte que le conservatisme populiste à la sauce Trump est en train de traverser la frontière canado-américaine ? Si l’on se fie à ces chiffres, même si peu de Canadiens semblent être charmés par les méthodes et les politiques « trumpiennes », les appuis au président sortant auprès des conservateurs ne sont pas du tout marginaux et ne pourront être ignorés du chef du PCC, Erin O’Toole.

Ce dernier devra tenter de convaincre les Canadiens qu’il est encore possible d’effectuer le grand écart nécessaire pour réunir les pro-Trump et les conservateurs modérés (Red Tories) du pays sous la même bannière. Il s’agit d’un défi considérable à relever pour Erin O’Toole d’ici la prochaine élection fédérale.