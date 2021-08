Qui veut gagner ?

Lorsque le premier ministre Justin Trudeau a déclenché les élections à la mi-août, tous les sondages indiquaient que le vote du 20 septembre allait d’abord et avant tout déterminer le rapport de force au sein du prochain Parlement.

Le scrutin s’annonçait comme un choix entre un gouvernement libéral minoritaire ou majoritaire. Bien des libéraux se sont d’ailleurs ralliés au projet d’un scrutin anticipé en se disant qu’au pire, leur parti retournerait à la Chambre des communes avec sa mise actuelle.

Deux semaines plus tard, c’est plutôt du choix d’un premier ministre qu’il est question. À presque mi-chemin dans la campagne, la majorité convoitée par les libéraux semble plus lointaine que la prise du pouvoir par les conservateurs.

Les sondages accréditent désormais la possibilité que Justin Trudeau mène sa formation aux banquettes de l’opposition le 20 septembre.

À lire aussi Les conservateurs désormais favoris

Ce changement de paradigme influencera-t-il les réflexions des sympathisants des tiers partis ?

Se trouve-t-il, comme ce fut le cas dans le passé récent, une masse critique d’électeurs pour qui bloquer la route du pouvoir aux conservateurs importe davantage que leurs préférences personnelles ? Il est probablement trop tôt pour le vérifier.

L’idée qu’Erin O’Toole puisse être le prochain premier ministre n’a pas encore vraiment fait son chemin. Et plusieurs voudront sans doute le voir en action aux débats des chefs avant de tirer des conclusions définitives.

Depuis le début de la campagne, le chef conservateur a tout fait pour atténuer l’effet repoussoir qui a nui à sa formation sous Stephen Harper et Andrew Scheer. Certaines des politiques qu’il a présentées le démarquent bel et bien de ses prédécesseurs. Mais cela tient beaucoup à une mise en marché plus astucieuse.

Sur le fond, le Parti conservateur n’a pas vraiment changé son fusil d’épaule.

Son chef actuel est pro-choix, mais une bonne partie de son cabinet fantôme s’oppose au droit à l’avortement.

Erin O’Toole parle en bien de la tarification du carbone, mais c’est pour mieux lui arracher les dents. Il promet, à visage découvert, de revoir à la baisse les ambitions du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques et de mettre au rancart plusieurs des politiques environnementales des libéraux. Il jure de ne pas imposer de pipeline au Québec, mais est résolu à ressusciter le projet Northern Gateway en Colombie-Britannique, quoi qu’en pense le gouvernement de cette province.

Sur le front des garderies, l’offre conservatrice de déductions d’impôts plus généreuses pour les parents aurait peu ou pas d’effet positif sur un système québécois en mal de places ainsi que d’éducateurs et d’éducatrices. On parle ici d’une perte nette pour le Québec par rapport aux milliards que Justin Trudeau a convenu de remettre au gouvernement Legault afin d’aider le réseau à répondre à une demande parentale de plus en plus criante.

À lire aussi Le pari des garderies

Contrairement à 2019, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, n’exclut pas d’assurer la survie d’un gouvernement minoritaire conservateur. Mais au cours des semaines à venir, les néo-démocrates pourraient avoir de la difficulté à soutenir que l’identité du prochain parti au pouvoir a moins d’importance pour la suite des choses que l’influence dont ils voudraient disposer à la Chambre des communes.

Et parlant d’influence de l’opposition, il se trouve aussi bien chez les libéraux qu’au sein du Parti conservateur des gens qui pensent qu’il vaudrait mieux que leur formation perde les élections plutôt que de devoir se contenter d’un mandat minoritaire.

C’est que, d’un côté comme de l’autre, on s’attend à ce que les lendemains économiques de la pandémie soient grinçants. L’argument voulant que Justin Trudeau s’expose à faire campagne en pleine tourmente s’il menait à terme son mandat de quatre ans a pesé dans le déclenchement d’élections anticipées.

Plusieurs craignent qu’une victoire minoritaire se révèle être un fruit empoisonné pour le parti gagnant, lequel pourrait se retrouver chassé du pouvoir pour longtemps plus tôt que tard.

Il est vrai que, s’il est minoritaire, le prochain gouvernement fédéral se trouvera dans une position fragile pour prendre les décisions difficiles qui pourraient s’imposer.

À ce sujet, finalement, il n’est pas beaucoup question d’équipe depuis le début de la campagne. Ainsi, on se demande encore sur qui un premier ministre O’Toole jetterait son dévolu pour diriger le ministère des Finances en remplacement de Chrystia Freeland.

Cette inconnue conservatrice détonne par rapport à la pratique en cours lors d’élections passées.

En 1984, la perspective que Michael Wilson soit appelé à tenir les rênes des finances au sein d’un éventuel gouvernement mené par Brian Mulroney avait rassuré le monde des affaires. Idem dans le cas des duos Chrétien-Martin, Harper-Flaherty et Trudeau-Morneau. S’il y a un futur ministre des Finances dans les coulisses de la campagne conservatrice, il serait temps qu’il ou elle entre en scène.