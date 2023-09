Réagir avec raison

Bien peu de gens sont venus à la défense d’Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, depuis qu’on sait que l’ex-soldat qu’il a fait applaudir par tous les élus, lors de la visite au Parlement du président ukrainien Volodymyr Zelensky, avait en fait été membre d’une division nazie durant la Seconde Guerre mondiale.

Si le député René Arseneault a souligné qu’on ne pouvait en vouloir à un homme intègre pour « une erreur tout à fait innocente », les politiciens et les commentateurs ont plutôt qualifié son geste de malencontreux à scandaleux, en passant par regrettable, embarrassant, consternant, honteux… Cela s’imposait.

Mais la bourde de M. Rota me semble également relever de notre méconnaissance collective, voire notre désintérêt, de l’histoire. En Europe, le passé est partout sous nos yeux, que ce soit par des monuments grandioses ou de petites plaques commémoratives apposées sur des résidences privées. Là-bas, la Seconde Guerre mondiale appartient à hier sur l’échelle du temps. Alors qu’ici, personne ne s’est battu sur notre sol, et le Canada, terre jeune et de promesses, est tout entier tourné vers demain.

Alors on oublie, ce qui mène à des gaffes. Une fois qu’elles sont faites, il faut en accepter les conséquences : l’insouciance et l’ignorance ne peuvent rien excuser. Encore moins quand la bévue a de réelles répercussions sur la scène internationale, Moscou se servant du prétexte de la dénazification pour justifier sa guerre actuelle contre l’Ukraine !

Néanmoins, tout n’est pas à désespérer. Cette histoire met aussi en valeur l’importance d’un débat démocratique de qualité, dont nous avons eu un bon exemple grâce au Nouveau Parti démocratique (NPD) et au Bloc québécois.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a choisi d’instrumentaliser l’affaire à l’encontre du premier ministre Justin Trudeau, qu’il vise constamment et sans nuances. Au contraire, le NPD et le Bloc ont souligné pourquoi les élus doivent avoir confiance envers le président de la Chambre.

À lire aussi Le théâtre d’été de la démocratie

Pas d’attaques personnelles de leur côté, mais un rappel que les débats parlementaires ne peuvent se tenir sereinement s’il y a un doute quant au jugement de celui qui les préside. L’importance symbolique du poste de président, que les électeurs mesurent mal, a été bien expliquée. On comprend encore mieux la nécessaire démission de M. Rota au vu de l’erreur qu’il a commise en invitant de son propre chef, et sans vérification préalable, ses collègues et leurs hôtes, dont le président Zelensky, à ovationner un personnage douteux.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a fait preuve de la même retenue par la suite. En entrevue, il a fait voir que le lien de confiance avec le président ne vaut pas seulement pour les parlementaires, mais aussi pour les Canadiens. Or, par son geste, M. Rota a replongé bien des gens dans des souvenirs douloureux.

Tout cela dépasse la politique partisane — même si le premier ministre, voix canadienne sur la scène du monde, « doit assumer une partie de la charge politique de la chose », disait calmement et avec raison M. Blanchet à Radio-Canada.

Démêler ainsi les parts de responsabilité est un discours qui fait du bien à entendre. Il devrait pourtant aller de soi. Hélas, les pays démocratiques vivent des temps bien plus tonitruants. La mode est au droit à la colère et à l’indignation permanente. C’est vrai dans l’espace public comme dans les milieux politiques — et on ne sait plus très bien lequel nourrit l’autre.

Ce qui est sûr, c’est que la démocratie y perd. Son essence, c’est l’échange. Alors qu’aujourd’hui, un mot de travers et c’est la charge, qu’elle vienne de la gauche ou de la droite. Comme si les désaccords ne pouvaient plus être exposés posément et sans s’en prendre aux gens eux-mêmes. On ne donne même plus la chance au coureur.

De manière plus générale, la réflexion, elle, passe à la trappe ou est ignorée dans le climat actuel.

On a eu peu d’échos, par exemple, de la rencontre de haut niveau qui s’est tenue à Montréal il y a 10 jours. On trouvait pourtant sur la même scène Jonas Gahr Støre, premier ministre de la Norvège, Sanna Marin et Jacinda Ardern, anciennes premières ministres de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande, de même que l’ancien premier ministre britannique Tony Blair et Justin Trudeau.

Ils participaient à une table ronde sur le leadership progressiste, dans le cadre du sommet Global Progress Action organisé par le groupe de réflexion Canada 2020 et un institut politique américain, le Center for American Progress Action Fund.

En dépit de la qualité des participants — des ministres, des chefs de parti, d’anciens dirigeants politiques, d’ex-conseillers —, l’événement n’a pas fait les manchettes ni donné lieu à des entrevues particulières. Il faut dire qu’on y causait d’un sujet bien abstrait : la démocratie.

Je l’écris sans ironie. Les problèmes économiques et climatiques que nous vivons sont si quotidiens que le citoyen n’a guère envie de réfléchir en surplomb à la manière dont un système politique peut y faire face. Et puis, même en en étant informé, ce citoyen doit trouver bien inutiles de telles rencontres : beaucoup de beaux mots qui ne débouchent sur aucun geste. Du gros gaspillage de temps et d’argent ! Pire même que la tenue annuelle des COP sur l’environnement, qui finissent au moins par des engagements.

Mais moi, les paroles me rassurent. Ça nous change des cris. Et je préfère voir des politiciens s’asseoir pour discuter posément de la manière dont il faut rétablir le contact avec leurs concitoyens, plutôt que de les voir arpenter des scènes en lançant des slogans pour exciter les foules.