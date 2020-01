Meghan et Harry, la crotte dorée sur notre tapis

C’est bizarre, hein ? Moi qui m’étais tapé The Crown pendant toutes les vacances de Noël. Voilà qu’on m’invitait à voir la suite en direct dans le journal. Harry et Meghan veulent donc s’enfuir du royaume. Sur un tapis volant presque. Avant que l’horrible bouche de la grotte des paparazzis ne se referme sur eux.

On peut comprendre. Traumatisme il y eût. Jadis. Naître prince n’est pas un destin comme les autres. Et la cage, aussi dorée soit-elle, reste une cage. Certes. Ce qui m’intéresse au-delà de toute l’encre qu’ils ont déjà fait couler, c’est qu’ils se retrouvent tout à coup comme une crotte d’or au milieu de notre salon. Ça fait beaucoup de monarchie, là, non ? On en parle beaucoup, non ? Même moi je trouve. Et j’ai grandi à Westmount. Là, où le bruissement des feuilles susurrait : « On est riche… Et on est anglais… »

Ça fait surtout désordre parce que cela nous rappelle à quel point notre système a de nombreux paliers de gouvernance. Déjà fédéral, provincial, municipal, c’est pas simple. Mais tu rajoutes à tout ça un long et grand chapeau que l’on appelle une couronne, ça se complique encore plus.

En règle générale, la reine, on ne la sent pas trop. Oui, on a sa face sur nos billets, nos pièces, nos timbres… A priori, on ne devrait pas la rater. Mais, je ne sais pas, ça reste un héritage lointain. Un truc qui fait partie du paysage. Le bout du boulevard René-Lévesque qui s’appelle encore Dorchester. (Oui, oui, à Westmount, c’est le cas. Allez voir. Mais attention, ne glissez pas ! Les dos-d’âne sont en or).

De temps à autre, « les Royaux », ils débarquent en avion. Comme Tintin au Congo. Et ici, chez leurs vassaux, il y a ceux qui font les courbettes et ceux qui au contraire piochent du pied qu’ils n’ont pas d’affaire là. Mais d’habitude, ça se passe bien, on n’en parle pas trop.

Sauf que là, ça commence à être gros et plus ils sont là longtemps, plus on en parle, plus on se sent sujets de la couronne britannique, plus ça risque de réveiller les fantômes. Ah bon… C’est quoi ça ? Pourquoi déjà le Canada est encore une colonie ? Ça fait 19e siècle un peu, non ? Ça fait trains à vapeur, chapeaux haut-de-forme, ça ne va pas bien avec les pas de calèches dans le Vieux-Montréal… Et donc, on est une monarchie constitutionnelle ?

Même au Québec ? Mais je pensais que le Québec n’avait pas signé la constitu… Chhhhhuuuut. C’est de tout ça là qu’il ne faut pas parler. L’équilibre des pouvoirs, les dernières élections fédérales, le fait que le Bloc soit rentré fort et que le Québec ait son premier ministre nationaliste, ça forme un équilibre. Tout le monde est à peu près sage et à peu près content. Tout le monde a son bout du gâteau. Faudrait juste pas que le prince Harry et la duchesse, aussi déchus soient-ils, prennent trop de place. Parce qu’un gros pouce de la monarchie ça peut peser dans la balance. Et après, patatras.

Si on veut simplifier tout ça ? On fait quoi ? On signe la constitution ? On se débarrasse de la monarchie ? Le Québec se sépare ? Hiii lala, ça en fait des beaux dossiers à remettre sur la table. Faque, Meghan et Harry, vous êtes mignons, mais ne faites pas trop de bruit, le passé dort.