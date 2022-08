Rester loin du Québec

L’agenda du week-end dernier de Justin Trudeau avait de quoi étonner. Alors que le premier ministre fédéral ne tient pratiquement jamais d’événement public les fins de semaine, voilà qu’il participait à une annonce et un point de presse par un beau dimanche ensoleillé d’août… qui s’adonnait à être le jour du déclenchement de l’élection générale au Québec.

Voulait-il y mettre son grain de sel ? L’insipidité du commentaire qu’il a formulé, comme pour répondre à cette question, — « J’espère que tous les Québécois vont prendre en main leur responsabilité de façonner un avenir qui est à la hauteur de leurs rêves et leurs espoirs. » — a dû convaincre les plus sceptiques que son entourage disait vrai : il ne s’agissait là que d’un hasard de calendrier.

Car en effet, Justin Trudeau fera tout pour se tenir loin de l’élection québécoise qui sera, depuis toujours, un peu casse-gueule pour lui… comme pour les autres chefs de partis fédéraux.

Le principal problème tient au fait qu’au Québec, il n’y a pas d’adéquation entre les formations fédérales et provinciales comme presque partout ailleurs au Canada. (La Colombie-Britannique fait figure d’exception, le Parti libéral provincial y étant le repère des conservateurs fédéraux.) La ligne de fracture fédéraliste-souverainiste a longtemps été responsable de ce rebrassage des allégeances. Maintenant qu’elle s’est estompée, c’est la CAQ qui vient brouiller les cartes en étant une véritable coalition accueillant des gens de tous les horizons. Aussi les allégeances politiques des Québécois sur les scènes fédérale et provinciale ne sont-elles pas toujours cohérentes. Les exemples abondent encore cette année.

Christine Moore, qui avait été élue à la Chambre des communes pour le NPD lors de la vague orange de 2011 et qui avait été l’une des rares à se faire réélire au scrutin suivant, se présente cette année pour le Parti québécois dans la circonscription d’Ungava. Elle côtoiera dans l’équipe de Paul St-Pierre-Plamondon son ancien collègue Pierre Nantel, qui avait lui aussi été élu pour le NPD en 2011. M. Nantel avait toutefois été expulsé juste avant l’élection de 2019 pour s’être trop rapproché du Parti vert du Canada, formation pour laquelle il avait finalement été candidat. Il se présente une fois de plus pour le Parti québécois dans Marie-Victorin, où il a mordu la poussière ce printemps lors de l’élection partielle.

Ces deux politiciens ont donc évolué à Ottawa dans des formations farouchement fédéralistes et centralisatrices n’hésitant pas à proposer des initiatives relevant des compétences des provinces, et les voici qui sautent dans l’arène québécoise pour défendre les couleurs d’une formation non seulement jalouse des prérogatives provinciales, mais qui milite ouvertement pour faire du Québec un pays. Pas étonnant que Jagmeet Singh n’ait pas envie de commenter !

À lire aussi Pendant ce temps à Ottawa…

Autre exemple : le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, s’est publiquement dit en faveur du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, alors que ce dernier répète à qui veut l’entendre qu’il vote pour le Parti conservateur du Canada depuis au moins 2004. Pour sa part, le député de Richmond André Bachand, qui se présente à nouveau pour la CAQ, a été député progressiste-conservateur au fédéral et a même conseillé Stephen Harper pendant quelque temps. Dans sa nouvelle maison politique, André Bachand doit côtoyer des conseillers autrefois au Bloc québécois sur la scène fédérale… et donc ses adversaires ! Loin des micros à Ottawa, les bloquistes vous diront d’ailleurs que près de 40 % de leur électorat vote pour la CAQ sur la scène provinciale et que c’est la raison pour laquelle l’appui manifesté au PQ se fera en mode relativement mineur.

***

Malgré un désir commun de rester discrets, Justin Trudeau, en tant que premier ministre, aura moins que les autres chefs fédéraux le luxe de se tenir loin de la campagne québécoise. Il sera interpelé fréquemment, et son défi consistera à choisir à quoi répondre.

Déjà lundi, le chef péquiste a promis de créer une nouvelle entité qui ferait compétition au CRTC d’Ottawa et obligerait les plateformes de diffusion comme Netflix à offrir plus de contenu francophone.

Quant à François Legault, il entend faire de la santé et l’identité deux de ses cinq priorités. Or, qui dit santé, dit augmentation des transferts fédéraux. Les provinces réclament 28 milliards $ de plus par année (+62 %) et la part du Québec serait de 6 milliards $. En coulisses, les libéraux fédéraux indiquent qu’ils n’ont aucune intention de consentir une telle somme. Ils estiment que les provinces prennent le problème à l’envers. À leur avis, il faut d’abord identifier des objectifs à atteindre avant de parler argent.

Déjà, l’engagement caquiste de renoncer à 5,5 milliards $ de revenus la première année du prochain mandat (soit 2 milliards $ par année en baisse d’impôts pendant quatre ans et 3,5 milliards $ en chèques non récurrents promis pour décembre prochain aux contribuables) conforte Ottawa dans sa position que tout n’est pas qu’une question d’argent. On raille en coulisses que ces diminutions de revenus correspondent exactement à la somme réclamée au fédéral.

À lire aussi Notes de campagne — Jour 1

Quant à l’identité, les libéraux de Justin Trudeau ne s’en sont peut-être pas complètement sortis comme ils l’auraient souhaité en annonçant dès le printemps dernier qu’ils contesteraient la loi 96 sur la réforme de la Charte de la langue française (tout juste alors adoptée par l’Assemblée nationale), et la loi 21 sur la laïcité (alors qu’aucun développement dans l’actualité ne l’obligeait à se prononcer). Ils espéraient qu’en éventant la nouvelle, elle perdrait de son potentiel de controverse une fois la campagne débutée.

À Ottawa, on veut absolument éviter que François Legault ne fasse de Justin Trudeau son principal adversaire. Mais la stratégie fera peut-être chou blanc. Si jamais les deux partis créés dans la foulée de l’adoption de la loi 96 -le Bloc Montréal de Balarama Holness et le Parti canadien du Québec de Colin Standish- réussissaient à mettre le droit des anglophones à l’avant-scène, le chef de la CAQ aurait beau jeu de rappeler que huit députés de Justin Trudeau ont manifesté contre la loi 96 au printemps. Le premier ministre canadien pourrait alors se trouver dans de beaux draps.