Rétroviseur : l’instable Alberta

L’Alberta nous avait habitués à une stabilité plus soviétique qu’italienne depuis son entrée dans la Confédération en 1905. Ainsi, aux 36 ans de règne du Crédit social ont succédé 44 ans de gouvernance conservatrice. Ralph Klein a été premier ministre pendant 14 ans, Peter Lougheed aussi. Ernest Manning l’était quand Churchill et Roosevelt ont jeté les bases du débarquement de Normandie au Château Frontenac. Et il l’était encore quand René Lévesque a fondé le Parti québécois. Son fils, Preston, a eu le temps de passer de bébé à candidat aux élections fédérales pendant son règne.

C’était en général la maladie et la vieillesse qui engendraient un changement de garde en Alberta. Simone de Beauvoir disait que la vieillesse était la chose qui arrivait aux personnes devenues vieilles. On pouvait également dire que c’était ce qui arrivait aux premiers ministres albertains.

Mais depuis 2012, il y a eu plus de chefs de gouvernement dans cette province qu’en Italie pour la même période. Le Québec a été dirigé par trois premiers ministres de trois partis. L’Alberta, par six premiers ministres sous trois bannières différentes.

Au début de cette époque trouble, Alec Castonguay, qui était alors chef du bureau politique de L’actualité, a arpenté le pays de la rose aciculaire (la wildrose) pour voir ce qui s’y passait. Car ça brassait, et pas que de la bière (il y a beaucoup de bonnes microbrasseries en Alberta). C’était au printemps de 2010, à l’heure où le monde sortait de la grande récession de 2008, qui avait déprimé les prix du pétrole et, du coup, l’économie de la plus riche province canadienne ; 40 % du PIB en dépend. Les conservateurs semblaient en panne de solutions. Les autres partis, justement, étaient trop « autres » pour être considérés.

Sauf un, nouveau rejeton d’une droite fâchée : le Wildrose Alliance, dirigé par Danielle Smith, une inconnue à l’époque, excepté chez elle à l’heure des repas. Jeune, bien formée, dynamique, photogénique autant que télégénique, soutenue par l’intelligentsia libertarienne dite de « l’école de Calgary », elle avait su, comme l’expliquait Alec, encapsuler le ressentiment des Albertains contre tout ce qui n’allait pas dans leur province à ce moment-là.

Une grande partie de ce qui arrivera demain, le lundi 29 mai, est la conséquence de tout ce que décrit Alec dans « Tornade albertaine », publié dans l’édition de juin 2010 et qui fait l’objet de notre Rétroviseur de cette semaine.

Certes, avec la démission du mal-aimé Ed Stelmach dans les mois suivants et l’arrivée de la nouvelle chef Alison Redford, les conservateurs ont sauvé les meubles à l’élection de 2012. Mais Danielle Smith, avec 34 % des voix, commençait un parcours politique qui allait la mener jusqu’à devenir la première ministre des forces de droite unifiées, le Parti conservateur et le Wildrose ayant fusionné en 2017 pour former le Parti conservateur uni.

Celle qui s’abreuve à certaines idées controversées de la droite américaine affrontera demain dans une élection générale la néo-démocrate Rachel Notley, première ministre de 2015 à 2019. Elles sont au coude-à-coude dans les sondages, et déterminer la gagnante pourrait nécessiter une photo d’arrivée. Smith suscite la méfiance à Calgary et à Edmonton. Notley, moins à gauche que Justin Trudeau malgré son étiquette orange, paraît suspecte dans le reste de la province.

Soulignons ce qui mérite d’être souligné : trois femmes ont accédé au poste de chef de gouvernement depuis 2011 en Alberta. Dans l’hypothèse où la prochaine serait élue majoritairement, et qu’elle terminerait au moins un premier mandat complet, au cours des 16 années de cette période, le gouvernement aurait eu à sa tête une première ministre durant 12 ans. Au Québec, ça se compte en mois.

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

