Rideau sur l’Horacio Show

Horacio Arruda aura marqué la gestion de la pandémie. Dans son style peu orthodoxe, il a expliqué le peu qu’on savait du virus en mars 2020. Il a fait comprendre la nécessité de la distanciation sociale, concept nouveau à l’époque, et a joué un rôle déterminant dans l’adhésion aux mesures sanitaires qui gouvernent encore nos vies, 22 mois plus tard.

C’est plus que ce que demanderait n’importe quel fonctionnaire de carrière. C’est plus que ce qu’auront dû faire la totalité de ses prédécesseurs au poste de directeur national de santé publique.

Si Horacio Arruda a pu marcher sur l’eau dans les premières semaines de la pandémie, la suite de son mandat a été difficile. Pourquoi ?

Certains citent son manque d’indépendance par rapport au politique, d’autres, sa communication pas toujours claire. Pour ma part, je me range dans le deuxième camp. Pas parce qu’il était un mauvais communicateur, mais bien parce qu’il sortait souvent de son rôle, pour des raisons qui lui appartiennent.

Avant tout, je pense que sa fonction est mal comprise ou qu’elle a été incorrectement expliquée. Le directeur national de santé publique ne prend pas les décisions finales. Il ne devrait pas le faire, en tout cas. D’abord, parce qu’il n’est pas redevable à la population. Ensuite, parce que ce n’est pas dans sa description de poste de s’inquiéter des répercussions de telle ou telle mesure sur l’économie ou pour le monde culturel ou celui de la restauration. Sa tâche en pandémie est de faire en sorte que huit millions de Québécois réduisent leurs contacts. Aux autorités de santé publique de proposer des façons de le faire, au politique de décider.

Certains auraient aimé qu’il soit un chevalier blanc, capable de reprendre le premier ministre si une mesure n’était pas bonne ou pas la meilleure. Qu’il dise « ce n’est pas de nous, c’est eux ». Théoriquement, c’est un idéal, mais c’est bien mal comprendre le rôle d’un conseiller.

Ce qui l’a blessé, c’est qu’on le soupçonne de compromissions pour faire plaisir au politique.

À ce stade-ci, je me permets de faire appel à mon expérience personnelle récente. Dans mes anciennes fonctions, j’ai eu quelques rencontres avec lui. Je n’ai jamais vu ou entendu quelqu’un dire : « Peux-tu m’organiser ça pour que ça donne tel ou tel résultat ? » Jamais. J’ai été témoin de rencontres où on expliquait que les mesures soumises par les autorités de santé publique étaient difficilement applicables dans un milieu et où on demandait des solutions de rechange qui soient mieux adaptées aux réalités. Les propositions qui revenaient étaient fondées sur la science et les connaissances de l’époque et c’était à nous de choisir parmi celles-ci. Aux scientifiques d’établir le champ des possibles, au politique de choisir et d’expliquer.

C’est ici que se situent les véritables faux pas du Dr Arruda, quant à moi.

Lui, comme dépositaire de la crédibilité scientifique des choix gouvernementaux, sentait le besoin de tout expliquer, de tout justifier. Ce faisant, il lui est arrivé de dépasser la ligne.

Prenons sa déclaration sur les masques, au début de la pandémie. Le Dr Arruda disait qu’ils pouvaient offrir un faux sentiment de sécurité s’ils étaient mal ajustés. Tout de suite, de nombreux scientifiques et médecins sont montés aux barricades pour nuancer ses propos. Oui, un masque incorrectement mis est moins efficace, disaient-ils, mais c’est mieux que rien du tout ! Pourquoi le Dr Arruda a-t-il été aussi affirmatif ? Certains soupçonnent un problème d’approvisionnement, ce qui est probable. Mais si tel est le cas, ce n’est pas au directeur national de santé publique à l’expliquer, c’est au politique.

Idem pour les tests rapides ou pour l’aération des classes. Plus ça allait, plus on sentait que la communauté scientifique québécoise doutait.

Mais encore, l’œil avisé remarquait que son autorité semblait de plus en plus contestée à l’interne. J’ai été très surpris de voir la Dre Mylène Drouin affirmer, début janvier, qu’elle n’appliquerait pas une directive, parue le 30 décembre, sur les services de garde. C’est, d’un fonctionnaire à un autre, le plus près qu’on puisse s’approcher de la révolte et ça a envoyé, en temps de pandémie, le signal que ses subordonnés ne le respectaient plus.

À mon sens, c’était la goutte de trop pour le gouvernement.

Certains diront que le premier ministre n’était pas malheureux de le voir prendre la place pour défendre les décisions gouvernementales. Soit, c’est sa prérogative. Mais ultimement, le premier ministre se doit de préserver la confiance et l’adhésion des gens envers les mesures sanitaires mises en place. Se rendant à l’évidence, il n’avait d’autre choix que de se séparer de son comparse des premiers jours.

Horacio Arruda aura été un des acteurs principaux d’une période historique pour le Québec. Il aura fait infiniment plus de bien que de mal, et ce, scruté de toutes parts, avec une petite équipe dévouée. Que les gens ne comprennent pas bien son rôle n’a pas aidé sa cause. Expliquer ce qu’est la santé publique et comment elle fonctionne est d’ailleurs une tâche à laquelle devrait s’atteler le gouvernement au cours des prochaines semaines. Reste que si les éloges étaient nombreux à la suite de son départ, tous en convenaient : il était temps de tirer le rideau sur l’Horacio Show.