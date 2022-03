Sanctions économiques : l’arme de destruction massive à double tranchant

Jean-François Caron est professeur de science politique à l’Université Nazarbaïev, au Kazakhstan, et chercheur senior à l’Institut pour la paix et la diplomatie.

« Étouffer économiquement la Russie. » C’est la stratégie que l’Occident a choisie pour punir Vladimir Poutine et ses sbires.

Des sanctions ont d’abord été imposées à des proches du Kremlin et aux députés de la Douma ayant voté pour la reconnaissance de l’indépendance des deux républiques sécessionnistes de Louhansk et de Donetsk. Elles ont été suivies quelques jours plus tard de mesures dont l’objectif était d’asphyxier l’économie russe en gelant les avoirs de la Banque centrale, ainsi que de l’exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT, qui permet le transfert de devises à l’étranger.

Ces gestes sont à peu près sans précédent dans l’histoire des sanctions. Cette arme économique et financière de destruction massive est à double tranchant et on ne peut ignorer ses conséquences économiques et politiques pour les Occidentaux, les citoyens russes et l’avenir des relations entre l’Ouest et la Russie.

À défaut de déployer des troupes occidentales en soutien au régime de Volodymyr Zelensky (ce qui aurait été le cas si l’Ukraine avait été membre de l’OTAN), l’Occident estime avoir fait le maximum dans les circonstances pour tenter de faire flancher le régime Poutine. Plusieurs gouvernements provinciaux, dont le Québec, ont même fait le choix de retirer la vodka russe des étagères de leurs commerces d’alcool. Cela nous donne bonne conscience.

Ces sanctions pourraient avoir des répercussions importantes à court terme pour les habitants de l’Europe. Leurs pays demeurent dépendants de la Russie à bien des égards, ne serait-ce que pour son pétrole et surtout son gaz, qui représente 40 % de la consommation des ménages de l’Union européenne.

Vladimir Poutine a donc tout le loisir, s’il le souhaite, de fermer les vannes, ce qui aurait pour effet de faire exploser les factures des consommateurs, en plus d’accentuer l’inflation déjà galopante. En outre, étant donné que l’Union européenne exporte pour 80 milliards de dollars de biens de toutes sortes vers la Russie, une action réciproque de la part du Kremlin pourrait également faire très mal et entraîner une hausse du chômage.

Les Européens auront-ils alors le courage de faire ces sacrifices en soutien aux Ukrainiens assiégés à Kiev ? Auront-ils la volonté de continuer à braver la tempête si le conflit devait s’enliser et perdurer pendant des mois, voire des années ?

L’Europe joue gros ici et Vladimir Poutine est conscient du levier à sa disposition, ce qui l’a probablement incité malgré tout à déclencher la guerre.

À long terme, les conséquences pour la Russie et pour nous sont peut-être plus diffuses, mais elles pourraient quand même hanter l’Occident longtemps.

Maintenant que la devise russe a perdu énormément de valeur, des millions de Russes ne pourront convertir leurs avoirs sans se retrouver ruinés. Pour contrer la mesure, la Banque centrale possède à l’heure actuelle 12 milliards de dollars en devises étrangères dans ses coffres, en plus de 630 milliards de dollars en réserve.

Or, outre les 12 milliards présentement à sa disposition, le reste de cet argent demeure virtuel, puisqu’il s’agit en fait de sommes que les pays étrangers doivent à la Russie. Dans les circonstances que nous connaissons, ces derniers peuvent tout simplement refuser de les rembourser, ce qui mènerait à la ruine de l’économie russe.

Certes, la Russie n’est pas à court d’options. Elle peut compter sur son fonds souverain ou encore sur la vente de son pétrole et de son gaz à la très énergivore Chine, qui a fait le choix de ne pas couper ses liens avec le Kremlin. La vente d’une partie de ses réserves d’or, estimées à 130 milliards de dollars, est également une possibilité qui atténuerait la crise.

Le défi n’est donc pas insurmontable pour la Russie, mais il reste tout de même colossal, et à ce stade-ci, on ne peut ignorer la thèse d’un écroulement de l’économie russe, qui mènerait fort probablement à un renversement de Vladimir Poutine et à son remplacement par un régime démocratique. Bonne nouvelle, n’est-ce pas ? La stratégie semble parfaite. Réjouissons-nous !

Pas tout à fait, car nous devons être conscients qu’en détruisant l’économie russe et en ruinant des millions de ses citoyens, ces sanctions risquent non seulement de ramener la Russie 30 ans en arrière, mais aussi d’y créer un terrible ressentiment populaire envers l’Occident.

Si la démocratie est le moins mauvais des régimes politiques, pour reprendre la célèbre formule de Winston Churchill, elle demeure fragile lorsque le peuple meurt de faim. Elle n’a pas non plus de pertinence si le prix à payer est la misère humaine et l’obligation de rebâtir son portefeuille après des années de sacrifices pour soi-même et sa famille. Mettez-vous à la place des Russes pendant quelques secondes : quelle serait à vos yeux la valeur d’un système défendu par ceux et celles qui vous ont ruiné ?

De plus, le renversement de Vladimir Poutine pourrait aussi pousser la Russie dans les bras d’un nouveau dirigeant aux tendances revanchardes.

C’est pour cette raison qu’il faut tenir compte des conséquences réelles des armes économiques de destruction massive sur la suite des choses.