Satisfaction en baisse pour le gouvernement Legault

Il y a un an jour pour jour, le Québec était en pleine campagne électorale et la Coalition Avenir Québec (CAQ) voguait aisément vers une deuxième majorité à l’Assemblée nationale. La seule surprise de la campagne aura été la montée, modeste mais bien réelle, du Parti québécois (PQ).

Quand on compare les plus récents chiffres avec ceux d’il y a 12 mois, un virage important dans les perceptions des électeurs péquistes apparaît : ils apprécient désormais davantage leur chef, et ont une moins bonne opinion du premier ministre. Cela peut sembler tomber sous le sens, mais le tableau était différent à pareille date l’an dernier. De plus, leur satisfaction à l’endroit du gouvernement de la CAQ a considérablement chuté.

Ainsi, dans le sondage Léger publié au début de la campagne de 2022, moins de la moitié (47 %) des électeurs péquistes préféraient leur chef Paul St-Pierre Plamondon comme candidat au poste de premier ministre, tandis qu’un tiers louchait vers François Legault. Ce qui n’augurait rien de bon pour le PQ.

Ce n’est pas tout. Près de trois électeurs du PQ sur quatre (73 %) se déclaraient satisfaits du gouvernement en place, un pourcentage plus élevé que parmi l’ensemble des répondants (58 %). En contraste, la majorité des électeurs des autres partis d’opposition se disaient insatisfaits de la performance du gouvernement caquiste : 57 % de mécontents chez Québec solidaire (QS), 60 % chez les libéraux et 90 % chez les conservateurs.

Les perceptions ont bien changé depuis ce temps dans le camp péquiste.

Dans le sondage Léger publié à la fin août, 82 % des électeurs péquistes choisissaient le chef de leur formation comme meilleur candidat au poste de premier ministre, une proportion semblable à celle des électeurs de QS envers Gabriel Nadeau-Dubois (78 %) et supérieure à l’appui que reçoit Éric Duhaime de la part des électeurs conservateurs (70 %).

Les chiffres nous montrent également un important changement de perception du gouvernement parmi les électeurs péquistes au cours de la dernière année. Si une majorité claire de péquistes se déclaraient satisfaits de la performance de la CAQ l’an passé, seulement 45 % éprouvent le même sentiment en ce moment, contre 51 % d’électeurs péquistes qui expriment leur insatisfaction.

Certes, la satisfaction envers le gouvernement Legault s’est effritée aussi chez les électeurs libéraux (de 39 % à 27 %) et les solidaires (de 41 % à 31 %), mais le plus grand recul est observé parmi l’électorat péquiste.

Comme je le mentionnais dans mon analyse du sondage la semaine dernière, tous ces chiffres, même s’ils contiennent un certain niveau d’incertitude, nous aident à comprendre les mouvements de l’opinion publique au Québec depuis les élections d’octobre 2022.

La diminution des appuis à la CAQ s’explique principalement par un désistement d’électeurs caquistes aux penchants souverainistes, lesquels sont retournés au bercail, ainsi que par un renforcement de la faveur dont jouit le chef péquiste. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’appui à la souveraineté a baissé chez les caquistes : ils ne sont pas moins souverainistes, c’est que les souverainistes ont changé de camp.

Les données nous montrent que Paul St-Pierre Plamondon demeure le seul chef de l’opposition à s’être démarqué auprès des électeurs depuis le dernier scrutin, et que, contrairement à l’an passé, la base péquiste revigorée s’est résolument rangée derrière lui.

Évidemment, il n’y aura pas d’élections générales au Québec avant trois ans, mais nous aurons un premier test de cette nouvelle dynamique entre la CAQ et le PQ à l’élection partielle dans Jean-Talon, le 2 octobre prochain.