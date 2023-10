Sauver la culture québécoise face aux géants du Web

Députée libérale à Québec de 2007 à 2022, Christine St-Pierre a été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de même que ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2007, elle a été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, puis correspondante à Washington.

Assommés par la défaite cuisante à l’élection complémentaire dans Jean-Talon et les déclarations surréalistes du premier ministre François Legault sur le troisième lien, les stratèges caquistes ont tenté de faire rapidement diversion en touchant l’une des cordes sensibles du nationalisme québécois : la langue française.

Le ministre responsable du dossier, Jean-François Roberge, a été envoyé au front. En entrevue avec La Presse dans les jours suivant le coup de semonce de Jean-Talon, il a dévoilé deux des principales mesures du Plan d’action gouvernemental sur l’avenir de la langue française, qui doit être rendu public à la mi-novembre. « Une offensive tous azimuts », qui va « marquer les esprits et ramener la confiance », a-t-il dit à propos de ce plan — mais pour l’instant, impossible de juger précisément, puisque le gouvernement en fait la promotion avant qu’on puisse même en prendre connaissance.

Ainsi, Québec entend presque doubler les droits de scolarité des étudiants des autres provinces et établir un tarif plancher pour les étudiants internationaux qui fréquentent des universités québécoises (cela pour rééquilibrer le financement entre les universités francophones et anglophones). De plus, il veut légiférer pour forcer les plateformes numériques à mettre en valeur des œuvres francophones québécoises.

Le ministre Roberge a ainsi tiré le tapis sous les pieds de deux de ses collègues, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry — qui, depuis ce temps, encaisse les coups —, et celui de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ce dernier m’a confié que « c’est sorti vite ! »… mais ajoute dans la foulée être persuadé de pouvoir légiférer. « On arrive avec quelque chose d’audacieux ! » promet-il.

Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile…

En avril dernier, lors d’une conférence devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), le ministre Lacombe avait dévoilé les noms d’un comité d’experts : l’ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin, le diplomate Clément Duhaime, la professeure de droit Geneviève Guèvremont et le constitutionaliste Patrick Taillon. Il a créé ce comité pour l’aider dans sa tâche de trouver les moyens de serrer la vis aux plateformes numériques, en les obligeant à mettre en vitrine du contenu québécois francophone.

Mathieu Lacombe compare les plateformes numériques aux magasins de disques qui mettaient en avant les plus récents albums d’artistes québécois. À son avis, une loi pourrait exiger que les plateformes offrent à leurs abonnés du Québec du contenu québécois dès qu’ils arrivent sur leurs sites.

Est-ce de la pensée magique ? Il faudra attendre le projet de loi. Le ministre affiche un grand optimisme selon lequel le Québec peut agir sans être obligé de s’en remettre au fédéral… qui lutte déjà pour forcer les plateformes à faire une place au contenu canadien.

Le fédéral a d’ailleurs compétence en matière de télécommunications. Mais devant le CORIM, Mathieu Lacombe avait fait valoir que le Québec, lui, a compétence en matière de culture. « Ce qui est de compétence dans le monde réel est aussi de compétence dans le monde numérique. »

C’est peut-être sur cet élément — la poignée de la culture — qu’il pourra agir sur le plan législatif. Il s’inspirerait ainsi de la doctrine Gérin-Lajoie, selon laquelle ce qui est de compétence chez nous est de compétence partout.

Partant de là, est-ce que le Québec s’engagera sur le terrain de la « souveraineté culturelle », c’est-à-dire le rapatriement de tous les pouvoirs en culture, une idée qu’avait évoquée Robert Bourassa ? C’est peu probable, si l’on se fie à ce que disait en 2008 le constitutionaliste Patrick Taillon. « Sans amendement constitutionnel, cet objectif reste manifestement irréaliste. »

Le Québec peut tout de même jouer un rôle culturel sur la scène internationale. Dans les années 2000, il avait été un acteur prépondérant dans la mise en place de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. C’est pourquoi, depuis 2006, le gouvernement a un représentant au sein de la délégation canadienne à l’UNESCO (la ministre Martine Biron vient d’y nommer la spécialiste des communications et ancienne administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie — OIF — Catherine Cano). L’organisme a d’ailleurs lancé un appel récemment pour créer un groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique.

Le Québec pourrait, dans le cadre de ses compétences, y jouer un rôle tout aussi actif qu’à l’époque de la Convention, puisqu’il en est signataire et qu’elle stipule le principe selon lequel les États « ont le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ».

On peut donc imaginer — souhaiter — que ces principes guideront le gouvernement Legault.

Pour l’expert en médias et en journalisme Alain Saulnier (auteur du livre Les barbares numériques), c’est la question de la découvrabilité qui est en jeu. « Je crois de plus en plus qu’il faudra bien assumer une forme de souveraineté culturelle à l’égard des superpuissances américaines qui imposent leurs contenus », dit-il.

Il y a assurément urgence d’agir. L’Institut de la statistique du Québec a dévoilé cette semaine que sur 24 milliards d’écoutes sur les plateformes de musique en ligne en 2022, seulement 8 % ont été consacrées à des œuvres d’artistes québécois.

La Commission européenne a adopté en 2022 une nouvelle réglementation (en vigueur depuis le 25 août) ayant notamment un effet sur le système de recommandation des plateformes. Cela avait fait dire au ministre français Jean-Yves Le Drian que la construction d’une souveraineté numérique était une priorité majeure pour la France.

Le ministre Jean-François Roberge est en tournée en France cette semaine — justement pour parler du numérique : il veut inviter la France à porter la question sur le terrain de la francophonie mondiale.

Une source bien impliquée dans le dossier m’a confié récemment que Québec devrait en effet privilégier les alliances avec d’autres pays et partenaires si l’on souhaite faire des progrès dans ce dossier miné. « Il est minuit moins une ! m’a-t-elle dit. S’il n’y a pas de véritable alliance, on est foutus ! »

Ses propos paraissent un brin dramatiques, mais les données de l’Institut de la statistique illustrent bien la gravité de ce qui se joue présentement…