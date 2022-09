Savez-vous planter des arbres ? À la mode…

Il y aura des marches pour le climat un peu partout au Québec ce vendredi et de nombreux candidats en campagne électorale y participeront.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, et le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, ont déjà annoncé leur présence à la grande manifestation de Montréal ; le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, devrait y être aussi.

Les chefs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et du Parti conservateur du Québec (PCQ), François Legault et Éric Duhaime, ont pour leur part décliné l’invitation. Rien là de surprenant : il serait incongru que le premier ministre sortant presse le gouvernement d’agir ! Quant à Éric Duhaime, la plateforme environnementale de son parti témoigne d’un désintérêt total pour le sujet : une réduction minimale des gaz à effet de serre n’est même pas au rendez-vous.

Il n’est donc pas étonnant que le PCQ ne se soit pas non plus engagé à diminuer l’empreinte écologique de sa campagne électorale. Les quatre autres grands partis ont au contraire choisi de faire preuve de cohérence avec leur programme en visant des campagnes carboneutres. Après tout, chacun promeut des cibles précises de réduction des GES. Mais si les moyens pour y arriver divergent, les partis ont adopté la même approche pour la campagne : payer pour planter des arbres !

À lire aussi Comment démêler les plans climat des partis provinciaux ?

L’organisme privilégié par le PLQ, le PQ et QS pour y voir est Carbone boréal, qui pilote un tel programme de compensation des GES depuis 2008 sous l’égide de l’Université du Québec à Chicoutimi. C’est au moins du sérieux — ce qui n’est pas le cas de tous les programmes du genre —, car les arbres sont véritablement plantés, au nord du Lac-Saint-Jean.

Il reste que cette manière très à la mode de compenser ses déplacements par quelques nouveaux arbres finit par faire penser aux indulgences d’autrefois de l’Église catholique : un péché, une pénitence, un pardon. Va et ne pèche plus… Ça ne tenait pas longtemps.

Or, les écologistes les plus rigoureux savent bien que le geste de planter des arbres n’est qu’une toute petite partie du travail pour lutter contre les changements climatiques. Ce n’est pas une panacée.

Claude Villeneuve, biologiste de renom et directeur de Carbone boréal, en fait lui-même la mise en garde. Il faut des conditions bien particulières pour que l’opération soit valable : voir sur quel terrain l’arbre est planté, s’assurer de sa survie pour 75 ans et ne pas augmenter les coupes ailleurs.

On doit surtout faire attention à la poudre aux yeux. Ainsi, le gouvernement de Justin Trudeau fait beaucoup valoir son engagement de planter 2 milliards d’arbres en 10 ans pour lutter contre les changements climatiques. En 2021, première année du programme, des accords ont été conclus pour la plantation de… 29 millions d’arbres.

Établir des partenariats demande du temps, s’est défendu Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Ressources naturelles et responsable du dossier. Il a ajouté que les arbres mettent un certain temps à pousser : il faut compter de deux à trois ans pour que les semis soient assez grands pour être plantés.

Les GES produits aujourd’hui seront donc compensés… dans quelques années. On en reste à la recette d’autrefois : je pèche, je paie, je n’y pense plus.

Je le souligne sans me moquer : c’est encore ainsi que la plus grande partie de la population — moi y compris ! — manifeste ses préoccupations écologiques. Bac brun, bac vert, métro ou vélo, un peu moins de viande, ça donne bonne conscience. Mais est-ce assez ? Bien sûr que non. En faire plus ? Ouf…

(Le même genre de « ouf » qui a permis au gouvernement fédéral d’appuyer un nouveau projet d’extraction pétrolière, Bay du Nord, au printemps dernier ; le même « ouf » qui justifie le développement des autoroutes au Québec…)

C’est pourquoi j’ai trouvé plus intéressant de lire la démarche de la candidate libérale Virginie Dufour, dans le dossier que La Presse+ a consacré à l’empreinte écologique des candidats dimanche dernier.

Cette ex-conseillère municipale à Laval a présidé le Comité consultatif en environnement de cette grande ville de la banlieue de Montréal. Elle est donc possiblement très sensibilisée à l’enjeu : végétarienne, adepte de la voiture électrique, elle a cherché comment en faire davantage. Elle a ainsi vu à compenser les déplacements de son équipe de bénévoles et, plus inusité, l’utilisation des réseaux sociaux par son équipe. Ceux-ci, on l’oublie, émettent bien plus de GES que la pose d’affiches électorales, avec tous ces serveurs informatiques qu’ils font tourner partout dans le monde, dont bien des endroits où l’électricité n’est pas de la même eau qu’au Québec !

À lire aussi Entre le portefeuille et la planète

Certes, Virginie Dufour mise elle aussi sur la plantation d’arbres pour être carboneutre, mais elle a trouvé pour ce faire un projet en zone urbaine, à Laval même. De quoi combattre les îlots de chaleur et faire respirer la ville. Tout simple, mais assez près des gens pour que ça donne l’idée de faire plus, de faire mieux, de faire différemment.

Il n’y a pas qu’ici que l’impact environnemental des campagnes électorales retient de plus en plus l’attention. Lors de la campagne présidentielle française du printemps dernier, le quotidien Ouest-France avait même carrément posé la question : pourrait-on limiter par la loi l’empreinte carbone des candidats, comme on le fait pour les dépenses de campagne ?

Cela impliquerait un suivi serré des déplacements, du papier utilisé, de l’activité du site Internet, de la nourriture servie, etc. C’est trop compliqué, exigeant… ou trop d’avant-garde, ont répondu les spécialistes interviewés par le quotidien. D’ailleurs, aucun pays n’a mis en place une telle disposition.

Le fait qu’au Québec, les partis se plient d’eux-mêmes à l’exercice témoigne donc d’une prise de conscience intéressante. Mais ne nous leurrons pas : c’est encore loin de compenser notre timidité collective quand vient le temps de réfréner notre consommation d’énergie et de modifier notre mode de vie — ce qui s’appelle en fait des choix politiques !

Et pour qu’ils soient efficaces, ils devront être, hé oui, exigeants.

***

La campagne électorale vous intéresse ? Recevez, du lundi au vendredi, les analyses de notre équipe de collaborateurs chevronnés en vous inscrivant à l’infolettre L’actualité politique. Il suffit d’entrer votre courriel ci-dessous. 👇