Si j’étais conseiller de PSPP…

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, de porte-parole, de rédacteur de discours et de directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est directeur chez TACT et s’exprime quotidiennement comme analyste politique à QUB radio.

George Sand a dit que « les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre ». Ce beau mot me fait penser à la situation de Paul St-Pierre Plamondon.

Soyons francs, quelle ingratitude ! Pendant des années, on peut se voir chef de parti et travailler chaque jour pour faire apparaître son rêve, ne pas compter ses heures, trimbaler sa famille à gauche et à droite. Tout cela pour, le jour J, se retrouver dans l’ombre d’un parti cousin qui occupe tout l’espace. Et pour diriger un parti au plus bas dans les sondages, incluant un caucus qui s’effrite.

Rien dans la liste des malheurs qui affligent son parti n’est la faute de Paul St-Pierre Plamondon, ou si peu. Mais comme pour chaque précédent chef du PQ, l’unité de mesure pour la comparaison reste le René Lévesque des bonnes années, quand le parti s’inscrivait dans l’histoire mondiale des décolonisations et de l’émergence de la social-démocratie.

Paul St-Pierre Plamondon ne sera pas premier ministre. Pas en 2022, en tout cas. Et pour voir advenir 2026, il doit travailler à gérer les attentes de son caucus, de ses militants et de la population.

Il a fort à faire.

À commencer par choisir une voie, un dossier et s’y tenir jusqu’à 2022. Le PQ s’exprime actuellement tous les jours sur tous les enjeux possibles. Le bureau de presse est hyperactif et une disponibilité médiatique n’attend pas l’autre. Le résultat : un message flou et des erreurs dues à la précipitation. Par exemple : laisser entendre que le premier ministre briserait les règles sanitaires en accueillant ses enfants au plus fort de la crise COVID ? Une gaffe évitable. Demander au politique de faire changer des territoires de couleur sur l’échelle sanitaire qui était alors en vigueur au printemps 2021 ? Une autre gaffe.

La cote du PQ est encore bonne sur des dossiers qui ont trait à la langue, la culture, l’identité. C’est là-dessus que le parti devrait être visible. Pas en train de mener un combat écologiste contre QS, combat qu’il ne gagnera jamais.

C’est comme si l’aiguille de la boussole qui guide le PQ ne pointait plus jamais le nord, mais tournait plutôt sans cesse.

Il faudrait aussi… cesser de parler du PQ. Je lisais la semaine dernière ce que le parti mettait de l’avant après la « victoire » du report de la date de vaccination obligatoire du personnel de la santé du 15 octobre au 15 novembre. Je me questionne encore au sujet de la nécessité de claironner que c’est le PQ qui a demandé quelque chose qui va contre la volonté d’une si grande partie de la population…

Avec Osez repenser le PQ, Paul St-Pierre Plamondon parlait du PQ à des péquistes. Idem pendant sa course à la direction — ce fut sa porte d’entrée au parti. Mais il est désormais ailleurs ; il doit faire en sorte que s’intéressent à son parti des citoyens beaucoup plus éloignés de la politique que des militants passionnés par le véhicule du PQ. Chaque fois qu’il publie un statut Facebook long comme le bras, je vois les votes sortir de la boîte…

Il me semble urgent que le chef et son équipe s’isolent quelques jours et planchent sur un plan de match jusqu’aux élections. Quel est notre message ? Comment peut-on le répéter jusqu’à ce que tout le monde l’ait entendu ? Une fois le message adopté, ils n’ont pas le luxe d’y déroger — ils partent d’assez loin, déjà.

À l’interne, l’objectif pour PSPP est de ne pas perdre de sièges… et de gérer les attentes quant aux gains possibles. S’il se présente au premier jour de la campagne électorale en disant qu’il sera premier ministre 30 jours plus tard et qu’il met sur pied un comité de transition, il fera rire de lui. Il doit être lucide quant à sa position de départ et ses objectifs à l’arrivée.

Permettez que je dresse un parallèle entre la situation dans laquelle se trouve le PQ actuellement et celle dans laquelle était le Bloc québécois en 2015 (j’étais alors conseiller du parti). Le Bloc avait deux députés au déclenchement de la campagne. Le plan était clair, nous allions faire campagne intensivement dans 15 circonscriptions avec comme objectif d’en remporter 12. Chaque dépense, chaque visite du chef, tout était pensé avec ce seul objectif en tête. Avec cette stratégie — et malgré la force du NPD et la faiblesse de nos finances —, le Bloc québécois a vu sa représentation à la Chambre des communes passer de 2 à 10 sièges. Même si l’objectif a été raté de peu, ces 10 sièges ont constitué le socle sur lequel s’est bâtie la renaissance du parti en 2019.

Paul St-Pierre Plamondon doit vendre ce plan de progression à ses militants et à ses candidats. Il en va de sa survie comme chef. La bonne nouvelle est que, jusqu’à ce jour, aucun parti n’a recueilli de votes pour 2022. Reste que, si le résultat devait être en deçà des attentes, les militants de plus en plus pressés de voir l’indépendance de leur vivant ressortiraient la guillotine. À leur détriment.