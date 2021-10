Si j’étais conseiller d’Éric Duhaime…

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, de porte-parole, de rédacteur de discours et de directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est directeur chez TACT et s’exprime quotidiennement comme analyste politique à QUB radio.

Le parti d’Éric Duhaime est aujourd’hui aussi populaire que le parti de René Lévesque. Voilà une phrase que je ne m’attendais pas à écrire il y a quelques mois. C’est pourtant vrai, si l’on en croit le dernier coup de sonde de Léger. D’accord, le PQ n’est plus où il était en 1998, 2003 ou 2012, mais il est étonnant de voir l’écart de l’appui entre ces deux formations politiques tenir dans un mouchoir de poche.

Duhaime a donc réussi sa rentrée. Il surfe cependant sur une vague qui ne garantit aucunement des percées électorales. Là réside, selon moi, la clé pour lui : transformer son appui en ligne en la seule monnaie qui compte, soit d’avoir au moins un député à l’Assemblée nationale. Élu, Duhaime pourrait participer à des commissions parlementaires. Élu, Duhaime pourrait questionner le premier ministre. Élu, il pourrait profiter pleinement des tribunes qu’offre l’Assemblée — pas seulement comme invité de Claire Samson…

Pour gagner son pari et mériter son siège au Salon bleu, il doit annoncer rapidement la circonscription qu’il souhaite représenter. À partir de là, tout ce que dira ou fera le député actuel de cette circonscription (et les candidats des autres partis) sera immanquablement analysé à travers la loupe de la présence de Duhaime sur ce territoire. Il pourra mobiliser ses bénévoles et commencer à structurer son approche. Autrement dit : il aura choisi le terrain pour se battre.

Il doit aussi mieux connaître les procédures de l’Assemblée nationale et son calendrier. Je l’entendais ces derniers jours dire que les élus ne siégeaient pas actuellement à cause de la prorogation. C’était faux à ce moment-là : la relâche parlementaire était prévue au calendrier et la prorogation décidée mercredi n’y changeait rien. Ça peut sembler anodin, mais de telles réponses ne passeront pas inaperçues une fois la précampagne et la campagne lancées.

Il doit finalement tirer le maximum de ceux qui l’entourent. On sait notamment que Josée Verner (ancienne députée conservatrice fédérale et maintenant sénatrice à Ottawa), Marc Bellemare (l’éphémère ministre de la Justice de Jean Charest en 2003-2004) et Évelyne Abitbol (candidate péquiste et proche conseillère de Jean-François Lisée quand il dirigeait le Parti québécois) sont près de lui. Si tous les trois ont l’expérience du combat politique, cette dernière se démarque par son carnet de contacts extravagant. Elle a chuchoté à l’oreille de nombreux princes, et semble croire que Duhaime sera le prochain.

Duhaime aura un avantage que d’autres partis n’ont pas : il n’aspire pas sérieusement à gouverner. Il pourra donc cliver dans ses propositions électorales davantage que le Parti québécois ou le Parti libéral du Québec. Ce sera vrai en santé, en éducation, comme partout où il voudra faire naître des débats. Ce créneau est occupé, à gauche, par Québec solidaire depuis maintenant 10 ans. Pour perdurer, Duhaime doit en quelque sorte devenir l’Amir Khadir de la droite, comme à l’époque où l’ancienne vedette solidaire lançait des chaussures sur la voie publique.

Son entrée au parlement peut-elle se faire autrement que par la porte des visiteurs ? Oui. Mais pour cela, il faut construire. Et ça part d’une terre électorale. Qu’il se décide vite, qu’il écoute.