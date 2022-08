Sondage : les musulmans ressentent durement les effets de la Loi sur la laïcité de l’État

La Loi sur la laïcité de l’État du gouvernement Legault a rendu « la vie nettement moins paisible et moins harmonieuse » pour une large majorité de musulmans québécois, montre un sondage réalisé par Léger et l’Association d’études canadiennes (AEC). Ils se sentent notamment moins en sécurité dans l’espace public et moins acceptés dans la société.

L’enquête obtenue par L’actualité se présente comme « la plus vaste étude menée auprès des communautés religieuses minoritaires touchées par la loi 21 [NDLR : chiffre associé au projet de loi qui est devenu la Loi sur la laïcité de l’État] » depuis l’adoption de celle-ci, en juin 2019. Parmi les 1 828 répondants, 46,7 % étaient de confession musulmane (632 personnes), juive (165) ou sikhe (56).

Cette surreprésentation de sondés issus de minorités religieuses permet de mieux comprendre les effets de la loi sur ces groupes.

Pour trouver un tel bassin de répondants, Léger a d’abord réalisé en mai un sondage « ordinaire » auprès de 1 239 personnes. L’équipe de l’Association d’études canadiennes (AEC) a par la suite fait circuler le même sondage en ligne, faisant appel à des organismes communautaires et à des groupes religieux pour atteindre plus précisément les membres de minorités religieuses. Léger a pondéré les résultats des enquêtes combinées pour que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble de la population, malgré la particularité de la méthode de collecte des données.

De manière générale, la Loi sur la laïcité de l’État demeure soutenue par une large proportion de Québécois : près de 65 % l’appuient, un niveau qui est resté relativement stable au fil du temps. Mais dans ce sondage, ce sont surtout les données concernant les musulmans qui retiennent l’attention — la taille de l’échantillon permet de dégager des constats. Or, pour toutes les questions, le verdict est le même : la loi 21 a eu un effet délétère sur leur vie.

« La moitié des hommes musulmans et plus des deux tiers des femmes musulmanes ont été confrontés à des incidents et crimes haineux et se sentent nettement moins en sécurité qu’il y a trois ans », notent les chercheurs de l’AEC dans leur analyse des résultats.

Les répondants musulmans font état d’une détérioration de leur « sentiment d’être accepté[s] comme membre[s] à part entière de la société québécoise » (c’est vrai pour 78 % des femmes et 62 % des hommes). Ils sont plus de 60 % à se sentir régulièrement « exclu[s] de la société québécoise en raison de [leur] identité raciale, ethnique ou religieuse ».

Les trois quarts des femmes et près de six hommes sur dix parlent d’une diminution de leur « niveau de confort concernant [leur] sécurité dans les espaces publics ». Les deux tiers des femmes ont répondu que leur volonté de participer à la vie sociale et politique québécoise avait baissé depuis 2019.

Les changements apportés par la Loi sur la laïcité font ainsi que 57 % des répondants musulmans estiment que leur « capacité de [s’]épanouir et de réaliser [leurs] projets et aspirations pour l’avenir » s’est détériorée en trois ans. Et ils sont près de huit sur dix à avoir moins confiance en l’avenir de leurs enfants.

« Les musulmans en général sont fortement impactés, résume l’AEC. Les femmes musulmanes le sont davantage et font état d’une stigmatisation sociale sévère, d’une injustice dans leurs interactions avec ceux et celles qui exercent une autorité sur elles, et d’une marginalisation » quant à leur place dans la société.

Les données pour les sikhs sont du même ordre, mais l’échantillon (56 répondants) impose une lecture prudente. La quasi-totalité (84 %) d’entre eux ont noté une détérioration de leur sentiment d’être acceptés comme membres à part entière de la société québécoise, et plus de sept sur dix se sentent moins en sécurité dans les espaces publics.

Pour les répondants juifs, on remarque qu’ils « semblent être moins affectés sur le plan personnel que les musulmans et les sikhs ». Mais les résultats montrent que « les niveaux de discrimination vécus par les hommes juifs (25 %) sont presque le double de ceux rapportés par l’ensemble des Québécois (13,8 %), et la moitié des hommes juifs interrogés ont déclaré avoir ressenti le besoin de se cacher pour éviter la discrimination ».

L’AEC conclut que « l’adoption de la loi et la création d’un climat qui favorise la stigmatisation des groupes religieux minoritaires ont contribué au désengagement et nui à l’épanouissement » des minorités.

L’étude est publiée trois semaines avant le déclenchement des élections québécoises, où le sujet de la laïcité devrait être encore bien présent dans le débat. La Loi sur la laïcité de l’État est l’une des plus emblématiques du premier mandat de François Legault, qui la présente comme un outil de fierté. Mais elle est vivement contestée par des opposants, soit devant les tribunaux (la Cour d’appel entendra le dossier cet automne), soit sur le terrain politique. Tant les libéraux que les solidaires promettent de la modifier.

L’enjeu trouve aussi une résonance au fédéral, où il a servi de ligne de démarcation dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Le gouvernement Trudeau a par ailleurs confirmé avant l’été son intention de se joindre à la contestation si le dossier devait se rendre devant la Cour suprême. Le sondage montre d’ailleurs que près des deux tiers des Québécois (64,5 %) estiment qu’il est important que la Cour suprême se prononce sur le côté discriminatoire, ou non, de la loi.

L'enquête met en avant une « hiérarchie de négativité » par rapport aux religions et aux signes religieux. C'est-à-dire qu'au Québec, le sikhisme (49 %) et le turban (52 %) ou l'islam (54 %) et le hidjab (57 %) sont perçus plus négativement que le christianisme (28 %) et la croix (27 %) ou le judaïsme (35 %) et la kippa (37 %).

On note aussi que « la négativité à l’égard des religions est nettement plus marquée chez les partisans convaincus de la loi que chez les Québécois en général ». Par exemple, les plus chauds partisans de la loi perçoivent négativement le hidjab et le turban dans une proportion de plus de 75 %.

Une loi féministe ?

Si certains présentent la Loi sur la laïcité de l’État comme une loi féministe, les données du sondage montrent que la proportion de femmes qui la soutiennent (59 %) est de près de 10 points de pourcentage inférieure à ce qu’on observe chez les hommes (68,5 %). Chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans, le niveau d’appui excède à peine 30 %, et il demeure en bas de 45 % dans le groupe des femmes de 25 à 34 ans. Près de la moitié des répondantes du sondage (48 %) pensent aussi que la loi 21 est « discriminatoire à l’égard des femmes appartenant à des minorités religieuses ».

La loyauté

Selon près de trois répondants sur dix (31 %), les opposants québécois à la loi 21 ne sont pas des Québécois « loyaux », révèle le sondage. L’Association d’études canadiennes estime que « le fait d’associer la loi aux valeurs démocratiques et de lui octroyer un caractère inéluctable a rendu la tâche ardue pour ceux qui expriment une opinion divergente. Ceux qui affirment que la loi est non conforme à la Constitution et qu’elle contrevient aux droits fondamentaux de la personne […] doivent combattre la tendance à qualifier leur position comme étant contraire aux intérêts du Québec et même déloyale envers la société québécoise », fait-on valoir.

Perdre son emploi ?

En décembre dernier, la réaffection d’une enseignante de Chelsea à d’autres tâches en raison de son hidjab a provoqué de vives réactions — c’était la première application connue de la loi, puisqu’une clause de droits acquis protège le droit de porter un signe religieux pour les personnes qui étaient en poste lors de l’adoption de la loi. Le sondage montre qu’une majorité de Québécois sont favorables à une forme de tolérance à cet égard : moins de quatre répondants sur dix (39 %) estiment qu’un fonctionnaire qui ne se conforme pas à la loi devrait perdre son emploi.

Des conséquences pour les minorités

Sans réserver de surprises, les données sont révélatrices. À peine 7 % des répondants de la population générale affirment que la loi a eu un effet sur eux ou sur un proche. Chez les minorités religieuses, le portrait est tout autre : 63 % des musulmans (surtout les femmes), 18 % des juifs et 68 % des sikhs (surtout les hommes) disent avoir été touchés par la loi.