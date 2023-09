Sondage Pallas : une CAQ affaiblie

Si la première année du deuxième mandat du gouvernement Legault s’est avérée plus ardue que ce qu’il avait connu jusqu’ici, cela n’a pas encore permis l’émergence d’un champion parmi les oppositions. C’est ce qu’on peut conclure d’un nouveau sondage mené par la maison torontoise Pallas Data.

La Coalition Avenir Québec (CAQ) n’obtient peut-être que l’appui d’un électeur sur trois au Québec, mais elle maintient un net avantage sur son plus proche rival, le Parti québécois (PQ).

En tête de peloton avec 34 % d’appui, la CAQ se trouve nettement sous son résultat de 41 % à l’élection d’octobre 2022, mais conserverait sans aucun doute le pouvoir à l’Assemblée nationale si un scrutin avait lieu cette semaine, grâce entre autres à son avance en banlieue de Montréal, dans les autres régions du Québec et parmi les électeurs plus âgés.

Le Parti québécois prend la deuxième place avec 19 % et, comme l’avaient mesuré les sondages Léger des derniers mois, obtient ses meilleurs résultats dans la région de Québec, où aura lieu l’élection partielle dans Jean-Talon lundi.

Là où les résultats de cette enquête d’opinion de Pallas se distinguent, c’est au troisième rang, où il y a embouteillage : Québec solidaire (QS), le Parti libéral (PLQ) et le Parti conservateur (PCQ) récoltent chacun 15 % d’appui. Si QS enregistre ses meilleurs résultats auprès des jeunes électeurs (30 % chez les 18-34 ans), le Parti libéral se tire d’affaire grâce au vote des électeurs non francophones (46 %). De son côté, le PCQ d’Éric Duhaime obtient ses plus hauts appuis dans la région de Québec avec 36 %. Toutefois, notons que le sous-échantillon de la région de Québec est modeste (188 répondants) avec une marge d’erreur élevée de ±7 %, 19 fois sur 20.

Soulignons que ces chiffres nationaux de Pallas Data s’alignent généralement bien avec les tendances des derniers mois.

Auprès des électeurs francophones, la CAQ (38 %) maintient une avance de 15 points sur le Parti québécois (23 %).

C’est toujours la débandade au Parti libéral avec seulement 8 % d’appui dans la majorité francophone.

Sans nécessairement faire des parallèles entre le sort de la CAQ et celui des libéraux de Justin Trudeau au niveau fédéral (qui tirent sérieusement de l’arrière dans les sondages fédéraux), le poids des années au pouvoir commence peut-être à se faire sentir à Québec. Avec 34 % d’appui au niveau national, la CAQ pourrait devoir composer avec une proportion grandissante d’électeurs qui se cherchent un parti de rechange à l’Assemblée nationale. Or, d’un point de vue purement électoral, c’est la première fois que la CAQ ressentira l’adversité de la part de ses rivaux — plus particulièrement le Parti québécois, avec qui la CAQ partage son lot d’électeurs potentiels.

D’ailleurs, un nouveau sondage Léger publié mercredi dans les médias de Québecor accordait aux formations politiques québécoises des appuis semblables à ceux relevés par Pallas Data. Léger mesurait aussi la CAQ à 34 % au niveau national, 12 points devant le PQ à 22 %.

Et Jean-Talon ?

Comment les données publiées cette semaine nous informent-elles de la course pour l’élection partielle dans Jean-Talon ?

La réponse courte est qu’étant donné que Jean-Talon constitue son propre écosystème dans la région de Québec, il est ardu d’utiliser des chiffres régionaux pour avancer des estimations du vote dans cette circonscription plutôt aisée de la Capitale-Nationale.

La réponse longue est que, selon les deux sondages publiés cette semaine par Léger et Pallas, la CAQ aurait perdu plus de 20 points dans la grande région de Québec par rapport à l’élection de 2022. C’est une chute considérable. Quelles sont les probabilités que les électeurs de Jean-Talon n’aient pas suivi cette forte tendance régionale ?

En octobre 2022, la caquiste Joëlle Boutin avait remporté Jean-Talon avec seulement 32,5 % des suffrages. Si la CAQ a perdu environ 20 points dans la région de Québec, combien estimons-nous qu’elle en a perdu dans Jean-Talon ? De son côté, le Parti québécois avait récolté un peu moins de 19 % des voix dans cette circonscription, alors est-il réaliste qu’il y soit propulsé jusqu’à 30 %, 31 %, 32 % ou même plus ?

Dans une élection partielle, seuls les électeurs les plus motivés ont tendance à se rendre aux urnes. Cela ajoute donc à l’incertitude de ce casse-tête.

Néanmoins, les élections partielles sont encore et toujours des batailles de terrain, où les partis peuvent allouer toutes leurs ressources au même endroit, contrairement aux élections générales. Même si la CAQ y aurait théoriquement perdu des appuis depuis l’an dernier, il suffit qu’un nombre important de sympathisants caquistes se déplacent pour voter et permettre au parti de sauver la mise.

Toutefois, selon les données dont on dispose actuellement, le Parti québécois devrait être considéré comme le favori dans Jean-Talon — pas favori par une grande marge, mais favori tout de même.

Évidemment, si le PQ parvenait à remporter Jean-Talon, il ne faudrait pas exclure le scénario que cette victoire puisse gonfler à bloc les espoirs péquistes en vue des prochaines élections. Même si l’analogie est imparfaite, certains observateurs nous rappelleront que la montée de la CAQ dans l’opinion publique avait commencé après une victoire dans une autre élection partielle de la région de Québec, lorsque Geneviève Guilbault a remporté l’ancien bastion libéral de Louis-Hébert en octobre 2017.

Si les effets à long terme des élections partielles sont souvent minimes, il y a aussi des exceptions, comme Mme Guilbault dans Louis-Hébert, qui peuvent nous servir de précédents.

Combien de sièges ?

Avec les sondages publiés cette semaine, nous pouvons effectuer une mise à jour de la projection Qc125. Voici la projection de sièges (en utilisant la carte actuelle) ainsi que les intervalles de confiance de 95 %.

Avec son avance en banlieue de Montréal et ailleurs en région, la CAQ reste loin devant avec une moyenne de 78 sièges. Le Parti libéral semble avoir atteint son plancher et remonte quelque peu à 22 sièges, mais le plafond du PLQ demeure particulièrement bas du fait de ses faibles appuis chez les électeurs francophones.

Québec solidaire se maintient à son niveau actuel, c’est-à-dire 12 sièges. Quant au Parti québécois, il grimpe à une moyenne de 9 sièges avec un plafond de 19 sièges. Finalement, la baisse des appuis de la CAQ à Québec fait bondir le Parti conservateur à une moyenne de 4 sièges.

Évidemment, cela ne constitue en rien une prédiction pour le prochain scrutin, mais bien une approximation du portrait politique au Québec d’après les dernières données accessibles. Ces chiffres changeront d’ici octobre 2026 ! Tous les détails de cette projection Qc125 sont peuvent être consultés ici.

***

Le sondage Pallas Data a été conduit les 26 et 27 septembre 2023 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 095 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies par réponse vocale interactive au moyen d’appels téléphoniques sur des lignes terrestres et cellulaires. La marge d’erreur est de ±3 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez le rapport du sondage ici.