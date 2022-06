Souveraineté : les électeurs de la CAQ et de QS sont divisés

Plusieurs analystes affirment fréquemment que la souveraineté du Québec est un projet générationnel. Or, s’il s’agit d’une généralisation parfois exagérée, cette enquête de Mainstreet montre bel et bien un désir de souveraineté nettement plus faible parmi les jeunes électeurs. Chez les 18-34 ans, 73 % voteraient contre l’indépendance et 27 % l’appuieraient.

Du côté des 65 ans et plus, l’écart est plus serré : 57 % contre et 43 % pour.