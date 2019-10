Suivez le débat des chefs en direct sur le site de L’actualité

L’un des grands moments de cette campagne électorale sera la retransmission du débat des chefs, en direct sur notre site Web. L’actualité fait en effet partie du consortium qui présentera le débat en français le 10 octobre prochain, et notre chef de bureau politique, Alec Castonguay, sera sur le plateau pour interroger les leaders des partis.

Participants aux débats

Les chefs de partis invités aux débats ont tous confirmé leur participation:

Le chef du Parti libéral : Justin Trudeau

Le chef du Parti conservateur : Andrew Scheer

Le chef du Nouveau Parti démocratique : Jagmeet Singh

Le chef du Bloc québécois : Yves-François Blanchet

La chef du Parti vert : Elizabeth May

Le chef du Parti populaire du Canada : Maxime Bernier

Pour suivre les débats

Les débats officiels de 2019 sont organisés par le Partenariat canadien pour la production des débats, qui est composé de :

Vous pourrez suivre les débats sur les chaînes de télévision, les stations de radio, les plateformes numériques et les réseaux sociaux des participants au Partenariat, ainsi que ceux d’autres organisations médiatiques partenaires pour la distribution :

Afin de rejoindre le plus grand nombre possible de Canadiens, les débats seront traduits simultanément dans les principales langues autochtones (cri, inuktitut et ojibwé), en langues des signes (ASL et LSQ), avec sous-titrage pour sourds et malentendants et vidéodescription, et en plusieurs autres langues (mandarin, cantonais, italien, arabe et pendjabi).

Les modérateurs

Les modérateurs proviennent de chacune des organisations médiatiques du Partenariat canadien de production des débats et possèdent une grande expérience dans le domaine de l’actualité politique.

Le débat en français sera animé par Patrice Roy, chef d’antenne à Radio-Canada, avec la participation de :