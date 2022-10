Sur le dos de Montréal

En avril 1995, Jacques Parizeau, alors nouveau premier ministre du Québec, assistait à un match du Canadien contre les Nordiques de Québec au Colisée. Son épouse, Lisette Lapointe, était à ses côtés. Elle portait un chandail des Nordiques.

À l’époque, ce geste me semblait plutôt risqué d’un point de vue stratégique. Si j’avais été conseiller de M. Parizeau, j’aurais été nerveux. C’est que le sport s’alimente de petites rivalités, et Montréal a quatre fois la population de Québec. D’autant plus que le chef indépendantiste était alors à six mois d’un référendum serré.

C’est peut-être Mme Lapointe qui avait choisi elle-même ce qu’elle allait porter ce soir-là. Ni elle ni M. Parizeau n’avaient l’habitude de prendre des décisions en faisant abstraction du côté émotif.

Il y avait de toute façon d’autres facteurs à considérer. D’abord, Jacques Parizeau voulait multiplier les gestes pour donner du sens à l’idée que Québec soit une capitale nationale. À ce moment, les Nordiques menaçaient de quitter la ville — l’annonce allait venir un mois plus tard —, et même si M. Parizeau s’opposait au soutien d’un club de la LNH avec des fonds publics, il jugeait qu’il n’y avait pas vraiment de risque à afficher son égard pour l’équipe.

Mais surtout, Jacques Parizeau savait que ses chances dans un référendum ou dans tout autre projet politique s’amélioreraient si les gens ne le percevaient pas seulement comme un intellectuel montréalais. Il est né à Outremont et a grandi dans une famille bourgeoise. Son éducation s’est faite tantôt à Montréal, tantôt à l’étranger. Il s’était présenté deux fois dans des circonscriptions montréalaises, sans succès, avant de se faire élire en 1976 dans L’Assomption, en banlieue de Montréal (où le député actuel s’appelle François Legault).

Le chandail des Nordiques de Lisette était une façon parmi d’autres de faire oublier les racines montréalaises profondes de Monsieur.

Je pense à tout cela aujourd’hui en regardant les résultats de l’élection de lundi, qui s’est déroulée à peu près comme prévu. La Coalition Avenir Québec a raflé presque l’ensemble des circonscriptions hors de la métropole, et seulement deux sur l’île de Montréal. La formation a obtenu la majorité relative des votes dans toutes les régions, sauf à Montréal, où elle est arrivée troisième derrière les libéraux et Québec solidaire. (Mon collègue Philippe J. Fournier étale les chiffres dans ce fil Twitter.) Le Parti libéral du Québec a gagné 20 de ses 21 sièges à Montréal ; à Québec, il n’a récolté que 1 vote sur 18.

Les deux nouveaux partis qui ciblaient le vote anglophone et allophone, le Bloc Montréal et le Parti canadien du Québec, ne sont allés nulle part. Leurs chefs ont respectivement fini cinquième et sixième dans les circonscriptions où ils s’étaient présentés. En 1989, le Parti Égalité avait réussi à faire élire quatre députés à l’Assemblée nationale, à une époque où, comme maintenant, les politiques linguistiques du gouvernement inquiétaient les anglophones. Mais en 1989, un vote pour un nouveau parti en était un de protestation contre le gouvernement libéral de Robert Bourassa. Aujourd’hui, c’est le vote pour les libéraux qui est le vote de protestation.

À ce sujet, je suis fasciné par un petit détail de l’entrevue que François Legault a accordée à David Chabot, de l’émission Des matins en or, sur les ondes de Radio-Canada, alors qu’il se trouvait en Abitibi, quelques jours avant l’élection. D’autres chefs, s’ils avaient été dans la même situation, se seraient sûrement passé des questions sur les émissions d’arsenic de la Fonderie Horne qui attendaient le premier ministre à Rouyn-Noranda. Celui-ci a plutôt osé tenter sa chance et livrer un message d’autonomie régionale : Rouyn a besoin de Horne, a-t-il dit en substance, et les gens du coin peuvent juger si les normes en place sont adéquates pour assurer leur santé.

À au moins deux occasions, François Legault s’est érigé en défenseur des citoyens de Rouyn contre l’ingérence des gens de l’extérieur, dont « Gabriel Nadeau-Dubois, de Montréal ».

Il aurait pu qualifier ce dernier de « socialiste notoire », ou encore parler de « Gabriel Nadeau-Dubois, celui qui est tellement woke que personne ne comprend ce qu’il dit ». Il a préféré affubler son rival de l’étiquette de Montréalais. Bien sûr, M. Legault a lui aussi grandi et vécu à Montréal, où il a dirigé Air Transat. Mais il réussit à dissimuler ses origines.

Je viens d’une ville ontarienne comparable à Rouyn-Noranda ; je peux facilement imaginer que la position de M. Legault doit être assez populaire là-bas. Et en effet, lundi, le candidat caquiste de cette circonscription abitibienne a défait la députée sortante de Québec solidaire.

Par ailleurs, François Legault défend depuis un an l’idée d’un troisième lien entre Québec et Lévis. Il a modifié son projet pour répondre aux critiques sur le coût du chantier et les émissions de GES ; le prix s’élève désormais à 6,5 milliards de dollars. Pour bien des Montréalais, ce projet relève de la pure folie. Même l’ancien maire Régis Labeaume était contre, et son successeur, Bruno Marchand, n’est guère plus enthousiaste. Pourtant, lundi, la CAQ a balayé ses rivaux dans la grande région de Québec, sauf une petite poche de résistance au centre de la capitale, d’ailleurs plutôt favorable au maire Marchand.

Quand j’étais étudiant à l’université, j’ai eu le bonheur de travailler trois étés de suite à Québec. Je sais à quel point les gens de Québec n’aiment pas se sentir jugés par les Montréalais. Le troisième lien n’est pas qu’un projet d’infrastructure routier pour M. Legault. C’est aussi un chandail des Nordiques à 6,5 milliards de dollars.

À peu près tout le monde fustige les effets pervers de notre système électoral uninominal à un tour, comme ils ont été révélés lundi pour une énième fois. Le chef de la CAQ avait promis en 2018 de réformer le système et en 2022 de ne pas y toucher ; aujourd’hui, il se targue de ne vouloir tenir que le deuxième engagement.

Lundi, il a fallu environ 19 000 votes pour élire un député de la CAQ contre 200 000 pour élire un péquiste. Un demi-million de votes n’ont pas suffi pour élire un seul député du Parti conservateur du Québec. Chaque membre de la petite et fractionnée opposition à l’Assemblée nationale aura bien plus d’électeurs derrière lui que chaque membre du gouvernement. Ce n’est pas du jamais-vu, mais ce n’est pas non plus de nature à encourager la perception populaire que la politique est juste.

À cette tension s’ajoute une évidence : François Legault a souvent fait campagne en confortant l’idée que bien des gens hors de Montréal, en banlieue comme en région, se font de la vie dans la métropole. On a beaucoup moins besoin d’une nouvelle loi pour protéger le français ou pour encadrer le port des signes religieux ostentatoires à Drummondville ou à Chicoutimi qu’à Montréal. Mais pour bien des Montréalais, principalement mais pas exclusivement les non-francophones, on n’a pas besoin de la loi 96 et surtout de la loi 21 à Montréal non plus.

François Legault a terminé sa campagne en assurant aux Rouynorandiens qu’ils ne se feraient pas dire quoi faire par des Montréalais. Pourtant, des gens de Montréal ont le sentiment de se faire dire comment vivre par les autres Québécois. Ce n’est pas la fin du monde. Tout a été fait selon les normes démocratiques. Mais ce sentiment d’aliénation est là.