Il aura finalement fallu qu’une femme s’installe aux commandes du ministère fédéral des Finances pour qu’Ottawa se décide à investir des sommes à la hauteur de ses belles paroles en matière de services à la petite enfance.

La question d’un programme national de garderies a surgi maintes fois dans le paysage fédéral depuis qu’un rapport en a recommandé l’instauration au début des années 1970, mais aucun budget n’en avait fait une pièce maîtresse du plan fiscal d’Ottawa jusqu’à récemment.

Pour son premier budget, on peut dire que la ministre Chrystia Freeland a choisi de marcher davantage sur les traces de Pauline Marois — à qui on doit le réseau québécois de centres de la petite enfance — que sur celles de ses prédécesseurs aux finances. Elle est déterminée à donner un grand coup.

Mais, pour qu’un système pancanadien de services de garde à 10 dollars par jour devienne réalité, encore faudra-t-il que les étoiles s’alignent favorablement.

***

L’espérance de vie du gouvernement actuel se compte davantage en mois qu’en années. Tout indique qu’à la même date l’an prochain, le Canada sera de nouveau retourné aux urnes. Dans l’éventualité d’une victoire conservatrice, il ne faudrait pas compter sur Erin O’Toole pour reprendre le flambeau.

En 2006, une des premières conséquences du remplacement du gouvernement de Paul Martin par celui de Stephen Harper avait été la mise aux oubliettes de l’idée d’un système pancanadien de services de garde.

Or, point ne serait besoin pour les libéraux de remporter une majorité pour continuer sur la lancée du budget d’avril. En ce qui a trait aux services de garde, le Nouveau Parti démocratique est d’autant plus partant qu’il s’agissait d’une promesse phare du programme électoral de Thomas Mulcair en 2015.

Par contre, une fois réélu, Justin Trudeau garderait-il le cap sur les belles intentions du récent budget ? Ou le projet de services de garde subirait-il le même sort que la réforme du mode de scrutin ou encore le dossier, plus ou moins au point mort, de l’assurance médicaments ?

Chrystia Freeland vient d’investir son « capital politique » comme ministre des Finances, et comme aspirante possible à la succession libérale, dans la réalisation d’une opération majeure en matière de services de garde. Elle aura tout intérêt à se préserver du déficit d’attention chronique de son patron.

***

Dans un monde idéal, Ottawa pourrait vouloir s’entendre avec Québec avant le scrutin fédéral.

Le Québec porte à bout de bras depuis plus de 20 ans un système unique au Canada. Le plan Freeland s’en inspire. Ottawa serait mal venu de faire la leçon aux instigateurs du programme.

Au lendemain du dépôt du budget, Justin Trudeau a d’ailleurs mentionné qu’il ne s’attendait pas à ce que chaque dollar fédéral versé dans le cadre de l’initiative Freeland au Québec se retrouve nécessairement dans le système de garderies.

En mettant les bouchées doubles pour régler rapidement un dossier qui pourrait se traduire par une injection massive de dollars fédéraux, le gouvernement de François Legault pourrait se représenter aux Québécois en 2022 fort d’avoir rempli entièrement ou en grande partie sa promesse d’augmenter substantiellement l’offre de places en garderie.

Et en joignant le geste à la parole avant son propre rendez-vous électoral, le gouvernement libéral pourrait donner à bien des parents québécois des raisons plus concrètes de souhaiter sa réélection.

À lire aussi Garderies : la pression est maintenant sur le gouvernement Legault

Qu’en est-il des autres provinces ? Dans un premier temps, la ministre Freeland trouvera vraisemblablement un partenaire enthousiaste en Colombie-Britannique. Le gouvernement du néo-démocrate John Horgan a déjà entrepris de mettre en chantier un système calqué sur le modèle québécois.

Il y a un an, rien ne laissait présager que le NPD reviendrait en force en Alberta et rendrait possible le retour au pouvoir de l’ancienne première ministre Rachel Notley. Ou qu’en Ontario, on envisagerait qu’un gouvernement libéral remplace celui de Doug Ford au prochain scrutin provincial.

Aujourd’hui, les sondages accréditent la thèse d’un retour possible du balancier électoral provincial vers le centre gauche dans les provinces conservatrices.

L’instauration d’un meilleur système de services à la petite enfance au Canada était devenue un enjeu de politique économique et sociale incontournable bien avant la pandémie. Mais la crise sanitaire a remis au goût du jour l’activisme gouvernemental, ce qui a donné à l’une des promesses fédérales le plus souvent rompues dans le passé un élan qui pourrait être décisif.