Survie du français : retour à la planche à dessin

Vous saviez que le faucon pèlerin est un oiseau vraiment « sick », avec des « skills » de chasse « insane », mais que son avenir est « sketch » ? C’est ce que souligne une publicité mise en ligne à la mi-mars et qui fait partie de la stratégie du gouvernement pour susciter un « réveil national » par rapport à l’état du français au Québec.

Le lien entre le faucon et le français peut paraître ténu… mais il concerne leurs avenirs respectifs. Le premier figure sur une liste de sept oiseaux québécois désignés comme espèces « vulnérables », dont la survie est jugée précaire. Symboliquement, le français se trouve dans une situation semblable. Son sort préoccupe notamment le premier ministre François Legault, qui a confié à la fin janvier au ministre de la Langue française la présidence d’un groupe chargé d’établir d’ici l’automne le Plan d’action gouvernemental pour l’avenir de la langue française. L’objectif est ambitieux : déterminer les mesures qui permettront de freiner le déclin du français, puis d’inverser la tendance.

À lire aussi Protection du français : Au-delà de la loi 96

Pour le moment, les contours de ce plan demeurent flous. En entretien, Jean-François Roberge met surtout l’accent sur sa volonté de provoquer une « prise de conscience » nationale autour du constat que le français est menacé — et que chacun a un petit rôle à jouer pour préserver et valoriser la langue. « On veut interpeller tout le monde, pas seulement les experts, et vraiment susciter une réflexion et un débat », dit le ministre, qui, pour ce faire, s’est entouré de collègues de cinq ministères.

Le porte-parole du Parti québécois en matière de langue française, Pascal Bérubé, reste « stupéfait » de la mise sur pied de ce groupe d’action. « C’est comme si tous les débats concernant la réforme de la Charte de la langue française [loi 96] n’avaient jamais existé. On a déjà mobilisé tous les acteurs, accueilli tous les experts à l’Assemblée nationale, on a fait part de nos propositions… »

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, couramment appelée loi 96 et adoptée en mai 2022, comprend « plusieurs gros morceaux », rétorque le ministre Roberge. Mais elle reste un « socle sur lequel bâtir ». La publication, l’été dernier, des données linguistiques du plus récent recensement imposait d’en faire plus. « De nouvelles informations amènent de nouvelles actions. »

La situation dans trois secteurs intéresse particulièrement le comité. Sur le front de la culture, il se demande notamment comment sensibiliser la population (et surtout les jeunes) à l’importance de consommer des œuvres en français. En ce qui a trait à l’immigration, le groupe d’action examine entre autres comment augmenter les taux de nouveaux arrivants qui parlent français, ou comment jouer avec la composition linguistique du bassin d’étudiants étrangers qui viennent étudier ici (par l’intermédiaire du Programme de l’expérience québécoise, qui permet d’obtenir un Certificat de sélection du Québec pour s’y établir). Finalement, en éducation, c’est la question de la qualité de la langue qui est au centre des préoccupations.

À lire aussi L’avenir du français au Québec passe par l’immigration

Chaque vendredi, le ministre Roberge rencontre chercheurs, démographes, sociologues et autres experts dans son bureau de Montréal. Une consultation publique en ligne sera lancée, un tableau de bord d’indicateurs de l’état du français sera conçu, des réunions avec les partis d’opposition auront lieu.

« Tout est sur la table, dit Jean-François Roberge. S’il faut modifier des lois, créer des programmes ou mieux financer des initiatives, on va le faire. » Ce qu’il faudra, en somme, pour embellir les perspectives « sketch » de l’avenir du français.

Cet article a été publié dans le numéro de mai 2023 de L’actualité, sous le titre « Retour à la planche à dessin ».