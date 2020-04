Théorie du complot, quand tu nous tiens

Parmi les nombreuses théories du complot entourant la COVID-19, celle-ci : ce coronavirus a été conçu par des humains dans un laboratoire de Wuhan, puis fut relâché — accidentellement ou intentionnellement, c’est selon — dans la nature. La pandémie ne serait donc pas naturelle, mais orchestrée par des humains travaillant en laboratoire.

Le consensus scientifique quant à la nature du coronavirus pointe dans une direction tout autre, mais cela n’a ni convaincu ni arrêté les conspirationnistes !

D’ailleurs, un sondage récent du centre de recherche américain Pew Research Center indique qu’une part importante d’Américains croient que le virus est de fabrication humaine. À la question « Selon ce que vous avez vu et entendu, croyez-vous que la souche actuelle du coronavirus soit arrivée naturellement ? », 43 % des répondants ont répondu par l’affirmative. Cette proportion est plus faible chez les 18-29 ans (29 %) et plus élevée chez les 65 ans et plus (51 %).

Lorsque nous divisons les résultats selon les allégeances politiques, nous observons un écart significatif :

Un peu plus de la moitié des électeurs démocrates (ou enclins à voter démocrates) croient que le virus est arrivé naturellement, contre 37 % des électeurs républicains.

Lorsque le centre de recherche demande ensuite si le coronavirus a été créé en laboratoire, 3 Américains sur 10 répondent par l’affirmative :

Chez les républicains, 37 % croient que le virus a été développé par des humains en laboratoire — soit une proportion égale à ceux qui croient que le virus est arrivé naturellement.

Chez les démocrates comme les républicains, 24 % affirment ne pas connaître l’origine du virus.

Néanmoins, il est important de le souligner : l’avis de la population sur un sujet scientifique complexe n’est pas toujours celui partagé par les experts. En effet, des théories conspirationnistes, aussi énergivores que variées, abondent dans toutes les toiles du web depuis des semaines et se reproduisent à la vitesse des fibres optiques. Heureusement, des experts en microbiologie et virologie se sont penchés sur la question.

Dans une chronique pour le Science News, publié par la Société pour la science et le public, la journaliste scientifique et généticienne Tianda Hesman Saey explique que non, le coronavirus qui se propage depuis des mois sur la planète n’est pas de conception humaine. Des biologistes et virologues réputés ont étudié la composition génétique du virus, c’est-à-dire sa séquence d’ARN, et indiquent clairement que le SRAS-CoV-2, responsable de la COVID-19, est naturel : « Ce virus contient beaucoup trop de caractéristiques distinctes, dont certaines sont contre-intuitives […] », affirment-ils, décrivant entre autres la composition génétique des protéines des pointes du virus, qui lui permettent de mieux pénétrer les cellules humaines et de s’y attacher.

Cette équipe d’experts a d’ailleurs publié les détails de leurs recherches dans le périodique Nature.

Les États-Unis sont maintenant en tête du nombre d’infections à la COVID-19 avec plus de 550 000 cas confirmés, ainsi que plus de 22 000 décès.

