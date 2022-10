Toujours le chef de famille !

Au Québec, on est une grande famille. Les désillusionnés de la politique, les déçus des résultats électoraux, les analystes qui décortiquent les incohérences du mode de scrutin n’en diront sûrement pas autant, mais le discours de victoire de François Legault l’illustrait parfaitement.

On ne choisit pas sa famille, ce qui explique qu’on se chicane avec elle, et parfois très fort. Mais rompre les liens est une autre affaire ; vaut mieux se raccommoder après une mauvaise soirée.

C’est ce qu’a fait François Legault, chef caquiste redevenu premier ministre huit minutes seulement après la fermeture des bureaux de scrutin. Il a dès lors parlé « à Dominique, à Gabriel, à Paul, à Éric » — les quatre chefs qu’il affrontait —, a-t-il dit à la foule qui l’acclamait.

Il n’y avait plus de « madame », de « woke » ou d’« irresponsable » en face de lui. La campagne électorale est finie, on revient à une aimable familiarité. Le premier ministre a même promis de reparler aux chefs de l’opposition politique (plus large donc que parlementaire, puisque le Parti conservateur n’a pas fait élire un député) en groupe et individuellement, pour qu’ils travaillent « ensemble ».

A priori, c’est un curieux engagement. Comme si cela signifiait quelque chose pour un gouvernement majoritaire, encore plus fort que lors de son précédent mandat. Ou comme si on était dans un mode de scrutin qui nécessite une coalition entre partis. Il s’agit d’un réflexe de commentatrice rationnelle, qui cherche à faire entrer la psyché électorale dans des cases mathématiques.

Sauf que la force de François Legault est ailleurs : dans son côté « on est parlables, on va s’arranger ». Cette élection a laissé des gens convaincus en plan ? On va faire ce qu’il faut pour que personne de la grande famille québécoise ne se sente oublié.

Comme pour bien des aspects de l’approche caquiste, cela ne repose sur rien d’autre que des paroles : pas de plan, pas d’études, pas de projet. De la spontanéité, par contre ! Mais en soi, cette familiarité rassure.

Et être rassurant est un atout politique beaucoup trop sous-estimé.

J’en veux pour preuve les propos du ministre Mathieu Lacombe et des nouveaux caquistes Martine Biron et Bernard Drainville. Ces trois ex-journalistes n’ont pas perdu leur sens de l’observation et ils ont tiré la même conclusion de leur porte-à-porte électoral. Ce dont les citoyens leur parlaient le plus, c’était de leur reconnaissance — leur gratitude, même ! — envers le premier ministre pour sa gestion de la pandémie.

On a beaucoup cherché la « question de l’urne » pour cette élection, mais au fond, celle-ci a été un référendum pandémique. François Legault a su gagner la confiance d’un très grand nombre de Québécois pendant les deux ans qu’a duré la crise sanitaire. Dès lors, « Continuons », le slogan tout simple de la Coalition Avenir Québec, suffisait comme programme.

D’ailleurs, la CAQ n’a perdu qu’une seule circonscription, au profit du chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon. Mais si ce dernier a mené une campagne d’exception, il faut aussi ajouter qu’il a bénéficié du désistement de la candidate de Québec solidaire. Sa victoire dans Camille-Laurin ne peut être assimilée à un rejet de la CAQ.

Pour le reste, on revient au constat que dresse le sondeur Jean-Marc Léger depuis des années : les Québécois sont des extrémistes du centre. Justement, François Legault est entouré d’une équipe de toutes tendances, inclusive même selon les critères du jour. À lui le plus grand nombre de femmes élues, à lui la première députée autochtone !

« J’aime le Québec, j’aime les Québécois ! » a lancé avec cœur le premier ministre pour clôturer son discours de victoire. En dépit de sa campagne boudeuse et des paroles de division dont il l’a lui-même émaillée, ça semblait si sincère qu’on ne pouvait que le croire.

Ce Québec-là, il va d’ailleurs le défendre si on l’attaque. Bas les pattes, accusateurs d’un Québec intolérant ! Comme il l’a dit aussi lundi, contrairement à ce que l’on voit dans d’autres nations, « au Québec, tous les chefs, tous les partis sont pour l’immigration ». L’accent était nettement sur le « tous ».

Le père protecteur a donc parlé : que les voisins ne viennent pas se mêler de nos chicanes de famille ! Même si celles-ci s’annoncent agitées.