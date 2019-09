Tout ce que vous devez savoir au sujet des débats des chefs fédéraux 2019

Messages sur les médias sociaux. Conférences de presse et déclarations. Porte-à-porte. Rassemblements. Messages textes. Pancartes électorales.

Les électeurs canadiens sont submergés d’informations ces jours-ci, mais le fait d’entendre en direct les chefs des partis fédéraux demeure un moyen essentiel pour faire un choix électoral éclairé. Comme l’affirme la Commission des débats des chefs, les débats « vous donnent l’occasion de constater la moralité, le tempérament et les approches improvisées des chefs qui tentent de devenir premier ministre du Canada ».

Voici comment vous pouvez suivre les deux débats officiels des chefs dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, et même y participer. Cette page sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles informations et des liens vers les diffusions en direct des débats.

Quelle question aimeriez-vous poser lors des débats des chefs?

Vous pourriez la poser vous-même en direct pendant le débat. Cliquez ici pour soumettre votre question.

Date

Débat en anglais : Lundi 7 octobre 2019, de 19 h à 21 h (HAE)

Débat en français : Jeudi 10 octobre 2019, de 20 h à 22 h (HAE)

Lieu

Le Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, au Québec, devant public.

Pour suivre les débats

Les débats officiels de 2019 sont organisés par le Partenariat canadien pour la production des débats, qui est composé de :

Vous pourrez suivre les débats sur les chaînes de télévision, les stations de radio, les plateformes numériques et les réseaux sociaux des participants au Partenariat, ainsi que ceux d’autres organisations médiatiques partenaires pour la distribution :

Afin de rejoindre le plus grand nombre possible de Canadiens, les débats seront traduits simultanément dans les principales langues autochtones, en langues des signes (ASL et LSQ), avec sous-titrage pour sourds et malentendants et vidéodescription, et en plusieurs autres langues (mandarin, cantonais, italien, arabe et pendjabi).

Participants aux débats

Les chefs de partis invités aux débats ont tous confirmé leur participation:

Le chef du Parti libéral : Justin Trudeau

Le chef du Parti conservateur : Andrew Scheer

Le chef du Nouveau Parti démocratique : Jagmeet Singh

Le chef du Bloc québécois : Yves-François Blanchet

La chef du Parti vert : Elizabeth May

Pour qu’un chef participe aux débats, il faut que son parti réponde à deux des trois critères suivants établis par la Commission des débats des chefs pour les élections fédérales.

Le parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti Le parti a l’intention de présenter des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions électorales Les candidats du parti ont obtenu, lors de l’élection fédérale précédente, au moins 4 % du nombre de votes valides exprimés, ou les candidats que le parti présente ont une véritable possibilité d’être élus à l’élection à venir, d’après des sondages d’opinion récents et de l’avis du commissaire aux débats.

L’ordre de participation aux débats sera décidé par tirage au sort afin d’assurer l’équité.

Les modérateurs

Les modérateurs proviennent de chacune des organisations médiatiques du Partenariat canadien de production des débats et possèdent une grande expérience dans le domaine de l’actualité politique.

Le débat en français sera animé par Patrice Roy, chef d’antenne à Radio-Canada, avec la participation de :

Alec Castonguay, chef du bureau politique, L’actualité

Patricia Cloutier, journaliste à l’Assemblée nationale, Le Soleil

Hélène Buzzetti, correspondante parlementaire, Le Devoir

François Cardinal, éditorialiste en chef, La Presse

Dans le débat en anglais, qui durera deux heures, des sections distinctes seront dirigées par les modérateurs suivants :

Susan Delacourt, chef du bureau du Toronto Star à Ottawa

Dawna Friesen, chef d’antenne, Global News

Althia Raj, chef du bureau du HuffPost Canada à Ottawa

Lisa LaFlamme, chef d’antenne, CTV News

Rosemary Barton, correspondante en chef de la couverture politique et des émissions spéciales en direct, CBC News

Comment a été choisi le Partenariat canadien de production des débats

En 2018, le gouvernement a annoncé son intention de mettre sur pied une commission indépendante afin de définir les normes d’un processus transparent d’organisation des débats des chefs.

Le mandat de la Commission des débats des chefs qui en a résulté, dirigée par l’ancien gouverneur général David Johnston, consiste à faire des débats un élément fiable et stable des campagnes électorales fédérales et à veiller à ce qu’ils soient le plus accessibles possible sur toutes les plateformes.

En mai, la Commission a lancé un appel d’offres pour la production des débats en anglais et en français. Neuf médias se sont associés pour former le Partenariat canadien de production de débats et ont obtenu le contrat de production des deux événements.