Trudeau rencontre Trump en marge du G7

BIARRITZ, France — Justin Trudeau a rencontré dimanche Donald Trump en marge du sommet du G7 en France pour discuter de commerce international, de diplomatie et aussi de… basket-ball.

La nouvelle entente de libre-échange nord-américain et la détention de deux Canadiens en Chine ont été au centre de la conversation entre les deux hommes politiques, selon un compte-rendu publié par le cabinet du premier ministre.

L’ambiance au G-7 a été décrite comme étant tendue. Une ligne de fracture claire semble s’être établie entre Donald Trump et les autres dirigeants des six autres pays, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

M. Trump a nié que des tensions régnaient au G7. Il s’est permis un petit geste d’amitié envers le Canada en félicitant le premier ministre pour la conquête du championnat de la NBA par les Raptors de Toronto, toujours selon le communiqué du cabinet de M Trudeau.

S’adressant aux journalistes avant le début de la réunion, les deux hommes ont parlé de leur engagement commun à s’assurer de la promulgation du nouvel accord commercial nord-américain.

« Bien des peuples veulent conclure des accords commerciaux. Nous avons pu négocier une entente avantageuse pour nos travailleurs, nos citoyens et pour la classe moyenne », a déclaré le premier ministre canadien.

Jusqu’à présent, seul le Mexique a officiellement ratifié l’accord.

M. Trump a insisté sur le fait que l’entente jouissait d’un large soutien aux États-Unis. Il s’est dit optimiste au sujet de l’approbation du Congrès.

« Nos agriculteurs adorent ça, les syndicats l’adorent, les ouvriers l’adorent, les fabricants l’adorent. Tout le monde l’aime. Je pense que la plupart des démocrates l’aiment. J’espère que le vote sera tenu sous peu », a renchéri le président américain.

Le gouvernement Trudeau attendait de voir comment la Maison-Blanche s’occuperait de certaines autres questions commerciales avant avant de l’accord au Parlement.

Des responsables canadiens ont aussi indiqué que M. Trudeau devait aborder à nouveau le sujet des deux Canadiens détenus en Chine en représailles apparentes de l’arrestation à Vancouver, l’an dernier, d’une cadre supérieure du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, à la suite d’une demande des Américains.

Les dirigeants du G7 ont poursuivi leurs discussions lors d’une séance de travail axée sur les questions d’économie et de sécurité.

Un responsable canadien a dit que M. Trudeau avait réitéré son soutien au commerce libre et équitable ainsi qu’aux efforts de réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Au cours de la séance de photos avec le premier ministre canadien, Donald Trump avait critiqué l’OMC, affirmant que l’institution était encore pire que l’ancien Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), déjà qualifié de «pire accord commercial jamais conclu».

Dans un de ses micromessages matinaux dont il a la coutume d’écrire sur son compte Twitter, le président a tenté de minimiser les inquiétudes provoquées par les tensions grandissantes entre les dirigeants du groupe des Sept. Il a notamment déclaré qu’ils « s’entendaient tous très bien » et qu’ils contestaient certains reportages diffusés dans les médias à ce sujet.

….bad Economic times, the worse the better, anything to make my Election more difficult to win. Well, we are having very good meetings, the Leaders are getting along very well, and our Country, economically, is doing great – the talk of the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019