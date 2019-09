Trudeau en Aladdin : un geste raciste?

C’est l’une des règles de base en politique lorsqu’une controverse qu’on ne peut pas gagner éclate : on s’excuse rapidement, on fait acte de contrition et on espère que la tempête passe. En politique, exprimer des regrets, c’est l’équivalent de fermer les écoutilles d’un sous-marin en espérant que le temps sera plus clément au moment de remonter à la surface.

Justin Trudeau manœuvre selon ce principe depuis hier soir, en s’excusant de s’être déguisé en Aladdin il y a près de 20 ans, en 2001, dans une fête avec des collègues alors qu’il était un professeur de 29 ans dans une école secondaire en Colombie-Britannique.

La photo, dévoilée par le magazine américain Time, montre un Justin Trudeau souriant, déguisé avec un turban et une tunique, le visage et les bras maquillés en brun ou noir (la photo est en noir et blanc, alors difficile de trancher). L’accusation raciste de blackface a immédiatement monopolisé l’attention — même s’il est loin d’être évident que c’est un véritable cas de blackface. J’y reviendrai.

En politique, la perception est reine, et les faits secondaires. Si un politicien essaie de s’expliquer et d’amener des arguments pour s’extirper d’une controverse, il est mort, surtout en campagne électorale, où le temps est compté. Il ne fait alors qu’alimenter la tempête.

Est-ce que la photo de Justin Trudeau est un moment décisif de la campagne électorale? Je n’en ai aucune idée. Je vais vous faire une confidence : les journalistes ne sont pas les meilleurs juges de ce qu’on nomme en anglais un «game changer», un retournement de situation important. Nous avons le nez collé sur la vitrine. Nous suivons de près les moindres soubresauts d’une campagne, alors tout nous semble important. Nous manquons parfois de distance pour décoder ce qui remue vraiment les électeurs et peut les amener à changer d’opinion. On le comprend une fois la poussière retombée.

Le temps nous dira si Justin Trudeau peut se remettre de cette histoire.

À gauche, on crie au racisme. À droite, à l’hypocrisie d’un homme qui a bâti sa carrière sur son ouverture à la diversité canadienne.

Et si ce n’était ni l’un ni l’autre?

***

J’ai passé une partie de la nuit à lire sur le phénomène blackface, ce grimage en noir de la part des Blancs. En arrivant fripé au bureau ce matin, j’ai sauté sur le téléphone pour parler avec des spécialistes de l’histoire des Noirs au Canada et aux États-Unis. J’ai discuté avec des penseurs des relations interculturelles.

Premier constat : le blackface est indubitablement raciste. Le terme fait référence aux Blancs qui se déguisent grossièrement en Noirs, en se maquillant le visage pour se moquer des traits afro-américains, que ce soit leur apparence ou leur accent. Il y a un mépris évident et volontaire. Les acteurs du début du siècle précédent qui s’adonnaient à ce vaudeville théâtral à travers les États-Unis (mais aussi au Canada) souhaitaient exhiber la stupidité, la naïveté et l’infériorité de la communauté noire.

Aux États-Unis, ce phénomène est le symbole par excellence de la ségrégation et du dédain de la majorité blanche envers la minorité noire. Il est très associé à l’esclavage. Il n’est donc pas étonnant que le réflexe d’un magazine américain comme Time soit d’y faire référence dès qu’apparaît un homme blanc peinturé en noir. Time projette les difficultés américaines et leur relation historique (et parfois toxique) entre les Blancs et les Noirs de ce pays, même si ces tensions raciales, bien que présentes, ne sont d’aucune commune mesure avec celles qu’on connait au Canada.

Outre cette volonté de ridiculiser les noirs, le blackface contemporain est aussi associé à l’enrichissement des blancs sur le dos des noirs. On profite d’une certaine vulnérabilité pour faire de l’argent. On préfère embaucher des blancs pour personnifier des noirs, comme s’ils étaient incapables de jouer leurs propres rôles. La controverse du Bye Bye 2013, lorsque Joël Legendre s’est déguisé en Gregory Charles, entre dans cette lignée. C’était la première fois, au Québec, que la réalité blackface était portée à l’attention du grand public.

Deuxième constat : le déguisement d’Aladdin de Justin Trudeau en 2001 ne correspond pas à ces deux critères.

Il est dans une soirée costumée privée avec des amis et collègues, il n’est pas dans une pièce de théâtre ou un film en train de prendre la place d’un noir ou d’un arabe. Il ne prive personne d’un rôle ou d’un revenu.

Ensuite, il ne personnifie pas un noir pour rire de lui ou se moquer de son apparence ou de sa situation. Il incarne un personnage fictif de Disney, Aladdin, puisque la soirée avait pour thème les «Mille et une nuits». Le contexte a une importance.

(J’exclus volontairement la vidéo anonyme tournée au début des années 90 et rendue publique par le Parti conservateur, alors que Justin Trudeau était à l’école secondaire, dans un contexte de jeunesse où le phénomène du blackface pour un adolescent québécois de l’époque était certainement assez abstrait.)

« Justin Trudeau n’a pas posé un geste raciste », affirme Rachida Azdouz, psychologue et spécialiste des relations interculturelles à l’Université de Montréal, qui est l’auteure de nombreux livres sur le vivre ensemble. « On ne doit pas crier au racisme à tout vent, parce que ça minimise le vrai racisme. » Il faut également se garder de juger avec nos yeux de 2019 un geste posé en 2001, où la sensibilité à ces questions (avant le 11 septembre 2001 et l’affaire du Bye Bye en 2013) n’était pas aussi présente.

Les penseurs et professeurs à qui j’ai parlé sont du même avis que Rachida Azdouz. Le phénomène est amplifié par une grille d’analyse très américaine, particulièrement au Canada anglais, où l’on baigne dans la culture de nos voisins du sud.

La Ligue des noirs du Québec s’est d’ailleurs portée à la défense de Justin Trudeau. « La Ligue des Noirs du Québec invite le premier ministre à ne plus répondre aux questions, car, pour nous, il ne devrait pas faire des excuses. Moi-même, je me suis déguisé pour jouer le rôle de Jules César dans la pièce de Shakespeare. Pour nous, ce débat est une tempête dans un verre d’eau », peut-on lire dans un communiqué transmis aux médias par le président de la Ligue, Dan Philip.

Le chef libéral n’a pas tenté de minimiser l’importance de son erreur, soulignant qu’elle a certainement « blessé des gens qui pensaient que j’étais un allié, et j’espère qu’ils me considèrent encore comme un allié contre la discrimination », a-t-il dit aujourd’hui.

Justin Trudeau s’est excusé, c’était la bonne chose à faire. Mais à qui exactement? La réponse n’est pas évidente, ce qui illustre la complexité du cas. Aux musulmans? « Il n’y a aucune preuve qu’Aladdin était musulman. Dans l’histoire, il est arabe, perse ou indien, mais on n’en sait guère plus sur sa confession religieuse », dit Rachida Azdouz. On ne sait même pas s’il était noir, en réalité. « Il vient des quartiers populaires de la ville fictive d’Agrabah, qui pourrait être à Bagdad en Irak ou Agra en Inde. Il est possible que sa peau soit très foncée, mais probablement pas autant que Justin Trudeau sur sa photo. »

La spécialiste soutient qu’il y a d’ailleurs une approximation dans le costume de Trudeau : Aladdin étant pauvre avant la découverte de la lampe merveilleuse, il ne portait peut-être pas de turban richement orné comme Justin Trudeau l’a représenté. « Il n’était finalement pas très ressemblant! »

Est-ce à dire que Justin Trudeau n’a commis aucune faute en 2001? Rachida Azdouz ne l’exonère pas complètement pour autant.

Justin Trudeau est le fils de Pierre Elliott Trudeau, le père du multiculturalisme canadien. « Il a grandi dans un environnement familial où la connaissance de l’autre est importante. Il a voyagé avec son père, il est censé avoir une compréhension plus fine de ces questions de diversité, une sensibilité plus grande pour éviter les stéréotypes. Son habillement lors de cette fête témoigne d’une superficialité, d’une ignorance et d’un manque de maturité à l’époque, dans un contexte scolaire, qui me surprend », dit-elle.

C’est là que le bât blesse.

Personne ne va sérieusement croire que Justin Trudeau est un raciste caché dans un placard depuis des années et qui serait aujourd’hui révélé au grand jour. Tout pointe dans la direction inverse : son conseil des ministres très diversifié, son discours de tolérance qui frôle la moralisation, les investissements de son gouvernement pour aider les communautés culturelles, son combat contre l’islamophobie (quelqu’un a dit « motion M-103 » dans la salle?), ses nombreuses visites de lieux de culte, la stratégie nationale contre le racisme et l’intolérance, les 25 millions de dollars dédiés aux jeunes de la communauté noire… Son bilan, en ce sens, est presque exemplaire. Trop, même, aux yeux de certains électeurs et commentateurs bien campés à droite.

Justin Trudeau est toutefois vulnérable sur son jugement. Son voyage en Inde. Son séjour sur l’île de l’Aga Khan. Sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin, où il a mal pris la température de l’eau, a tardé à faire acte de contrition et où il aurait dû expulser plus rapidement ses deux députées en révolte.

Un professeur de 29 ans qui se rend à une fête, même privée, avec un tel déguisement entre dans cette catégorie, même s’il était plus jeune et n’était pas une personnalité publique qui doit donner l’exemple. « C’était une terrible idée. Je n’ai pas été à la hauteur de ce que j’attends de moi-même », a soutenu Justin Trudeau en point de presse aujourd’hui, ajoutant que c’est « embarrassant ».

Il ne faut évidemment pas que les erreurs de Trudeau, même si ce n’est pas du racisme dans le contexte de cette photo, banalise ce type de déguisement tendancieux, maintenant qu’on est davantage conscient du symbole qu’il porte.

Jagmeet Singh et Andrew Scheer devraient délaisser leurs attaques sur le racisme et se concentrer sur le jugement de Trudeau. (D’ailleurs, le chef conservateur estime qu’une personne qui s’excuse est pardonnée, si on se fie à ses commentaires concernant ses candidats aux propos passés désobligeants, ce qui veut dire que cette logique devrait s’appliquer aussi à Justin Trudeau, non?) Lorsque le chef du NPD affirme, comme ce matin, qu’il ne sait pas s’il voudra serrer la main à Justin Trudeau avant le débat des chefs en raison de cette photo, c’est du gros n’importe quoi.

C’est Yves-François Blanchet qui a eu la bonne réaction en disant que Trudeau n’est pas raciste — sa taloche sur sa compétence me semblait toutefois inutile; s’en abstenir lui aurait donné plus de hauteur, ce que les électeurs apprécient.

La capacité d’une caravane électorale à réagir aux imprévus et à se sortir du pétrin peut faire la différence entre une victoire et une défaite. C’est un élément essentiel d’un marathon électoral. François Legault a survécu à une campagne difficile en 2018 parce qu’il a su rebondir. Le test s’applique maintenant à Justin Trudeau.

Le chef libéral mise beaucoup sur son image depuis qu’il est en politique. Elle est une fois de plus égratignée. Va-t-il périr par la même arme que celle qui l’a porté au pouvoir? Une chose me semble claire : les costumes, c’est bel et bien terminé pour Justin Trudeau.