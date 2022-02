Ukraine: le minimum attendu d’Ottawa

Qu’est-ce qui pourrait être fait en dehors de ce qui a déjà été annoncé par Ottawa ? La question de l’intervention militaire est-elle écartée ?

Il n’est absolument pas question d’intervention militaire par le Canada — ou par l’OTAN. On peut travailler à faciliter l’accueil des réfugiés, on peut renforcer les sanctions économiques, on peut envoyer une aide humanitaire ou matérielle (comme des munitions) à l’Ukraine, mais il n’y aura pas d’intervention militaire au sol. Le président Biden a été clair à cet égard, et personne n’est prêt à ça. Par contre, tout le monde sera là pour protéger les États membres, que ce soit la Pologne [qui partage une frontière avec l’Ukraine] ou les pays baltes [Estonie, Lettonie, Lituanie, limitrophes à la Russie].

Il faut comprendre qu’une intervention de l’OTAN en Ukraine signifierait une guerre à grande échelle : on ne sait pas où ça s’arrêterait. Les Européens, les Américains et les Canadiens comprennent tous que les risques sont beaucoup trop grands. Par contre, quand Joe Biden parle de ne pas céder un pouce de terrain sur le territoire de l’OTAN, c’est sérieux. Et c’est possible que plus de militaires canadiens soient déployés chez les membres de l’OTAN en Europe de l’Est.