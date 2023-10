Un Canada isolé

Après la Chine, c’est maintenant avec l’Inde que le Canada se retrouve en froid. Dans un cas comme dans l’autre, le gouvernement Trudeau est à peu près laissé à lui-même pour livrer bataille contre une puissance face à laquelle il ne fait pas vraiment le poids.

Comme à l’époque récente de l’incarcération par la Chine des deux Michael (Spavor et Kovrig), les quelques bons mots d’encouragement émanant des chancelleries des principaux partenaires du Canada ne sont pas sur le point de se traduire en gestes de rupture à l’égard de l’Inde.

Ce n’est pas que l’hypothèse d’un assassinat politique télécommandé par le gouvernement indien pour être perpétré sur le sol canadien ne soit admise par personne à l’extérieur des services de sécurité du Canada.

Au contraire, il y a de fortes chances que le dossier sur la mort, par balles, du militant sikh Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique en juin dernier, présenté à la Chambre des communes au premier jour de la rentrée parlementaire, ait été étoffé à partir de données fournies par les services de renseignement de certains alliés.

Mais à l’heure où les partenaires du Canada parmi le G7 tentent de réduire l’empreinte chinoise au sein de leur économie, le jeu de se mettre l’Inde à dos en montant aux barricades avec Justin Trudeau ne leur semble pas en valoir la chandelle.

Jusqu’à tout récemment, le Canada lui-même avait reconnu l’Inde comme un des principaux axes de sa diversification commerciale. Cette stratégie, élaborée à grands coups de ressources et de réflexions à l’intérieur de l’appareil gouvernemental au cours des dernières années, devrait difficilement tenir la route dans le nouveau contexte Canada-Inde. Et les solutions de rechange sont loin d’être évidentes. On ne voit pas, d’emblée, sur quel plan B le Canada pourrait se replier.

Ce n’est pas la seule grande bataille que mène actuellement le gouvernement Trudeau en solitaire.

Dans la partie de bras de fer commencée avec les géants du Web depuis l’adoption du projet de loi C-18, il fait à peu près cavalier seul.

Durant une entrevue à la fin de l’été, le premier ministre Trudeau assurait que bon nombre d’alliés appuyaient discrètement (« quietly ») son gouvernement dans sa lutte contre Meta et Google.

Mais force est de constater qu’elle est mal engagée. Jusqu’à présent, ce sont les médias canadiens (que le gouvernement entendait aider en exigeant des redevances des géants du Web relayant leur matériel) qui font les frais de l’opération.

L’histoire dira un jour si l’isolement du Canada sur autant de fronts est le fruit d’un admirable courage politique ou plutôt d’une mauvaise appréciation des limites du pouvoir de persuasion d’une puissance de taille moyenne.

À défaut d’avoir eu un effet d’entraînement hors de nos frontières, la stratégie fédérale risque de faire long feu. D’autant plus que, dans ce dossier, les États-Unis — pour des raisons commerciales — ne sont pas d’emblée sympathiques à la cause canadienne.

Après avoir rencontré les grands épiciers du pays il y a quelques semaines, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, disait vouloir se tourner vers les multinationales qui approvisionnent les chaînes d’alimentation du Canada afin de les inciter à leur tour à stabiliser ou même à réduire leurs prix.

Pour arriver à ses fins, il espère convaincre d’autres pays d’ajouter leur poids à celui de son gouvernement. Mais encore là, la tactique privilégiée par l’équipe Trudeau semble consister à se lancer dans la mêlée avant d’assurer minimalement ses arrières.

Mais d’ici là, le pays pourrait se retrouver une fois encore dans une zone de turbulences.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, l’appui du Canada au gouvernement de Volodymyr Zelensky a été indéfectible. On l’a bien senti lors de la visite du président ukrainien au parlement le mois dernier. À l’évidence, le courant passe entre M. Trudeau et son vis-à-vis de Kyiv.

Le Canada et l’administration américaine sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. Mais qu’en serait-il dans l’éventualité d’un retour de Donald Trump, nettement plus sympathique aux menées de la Russie et de Vladimir Poutine, ou de l’arrivée d’un des républicains qui s’inscrivent dans sa mouvance à la Maison-Blanche ?

Ce n’est certainement pas demain la veille que le cours de la politique étrangère du Canada reprendra des allures de long fleuve tranquille.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.