Un déficit de feu sacré

En démissionnant de son poste à la mi-février, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a surpris à peu près tout le monde.

Quelques mois auparavant, elle évoquait un second référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Personne alors ne mettait en doute son intention d’être à la tête du camp du Oui pour cet éventuel match revanche après le rendez-vous raté de 2014.

Pour expliquer sa décision de tirer sa révérence, Mme Sturgeon a dit avoir largement épuisé ses réserves d’énergie. À l’entendre, la fatigue accumulée au fil de la gestion de la pandémie mais également le climat toxique dans lequel évolue de plus en plus la classe politique ont pesé lourd dans la balance.

Si ces arguments semblent familiers, c’est parce qu’ils font écho aux raisons invoquées par la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, au moment de sa propre démission en janvier. En annonçant un départ inattendu, elle aussi avait parlé d’épuisement et de toxicité ambiante.

***

Nicola Sturgeon et Jacinda Ardern sont des contemporaines politiques de Justin Trudeau. La première a pris la direction du Scottish National Party en 2014, un an après que Justin Trudeau est devenu chef du Parti libéral du Canada (PLC). Elle a été assermentée comme première ministre un an avant lui.

La seconde a passé moins de six ans au pouvoir, alors que son homologue canadien se prépare à fêter son huitième anniversaire à la tête du pays.

À l’instar du premier ministre fédéral, Sturgeon et Ardern — si elles étaient restées en poste — auraient dû faire face à de sérieux obstacles politiques.

Dans le premier cas, il y a l’intention du gouvernement du Royaume-Uni de bloquer le projet référendaire du gouvernement indépendantiste écossais. Dans le second, il y a la perspective d’une campagne électorale qui est loin d’être gagnée d’avance pour le gouvernement néo-zélandais sortant.

Les parallèles entre les dirigeantes démissionnaires et le chef actuel du gouvernement fédéral ne se calculent pas seulement en nombre de mois aux commandes de l’État. Le tue-monde que Sturgeon et Ardern évoquent pour expliquer leur trop grande lassitude a également fait partie du lot de premier ministre de Justin Trudeau.

La toxicité croissante dont ont fait état les deux femmes n’épargne pas la scène politique canadienne et ceux qui l’animent.

En février, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a même dû cesser d’accueillir les commentaires du public sur les médias sociaux gérés par Rideau Hall parce qu’ils étaient devenus trop violents, racistes et/ou haineux.

En même temps, force est de constater qu’au niveau fédéral, la fin de la pandémie n’a pas été marquée par un sursaut d’énergie du gouvernement Trudeau.

Au contraire, les libéraux éprouvent de la difficulté à se donner un second souffle. Et alors que Justin Trudeau maintient qu’il mènera ses troupes lors d’une autre campagne, il semble avoir de plus en plus de mal à préserver l’unité de son caucus.

Les libéraux fédéraux pensent que Justin Trudeau a les meilleures chances de les mener à une autre victoire. Mais ce n’est pas la question à laquelle le principal intéressé doit répondre.

Après trois mandats au pouvoir et sur fond de sondages qui laissent présager une campagne électorale difficile pour les libéraux, les candidats-vedettes se bousculent moins au portillon de la formation, tandis que des valeurs sûres du gouvernement pourraient décider qu’elles ont fait leur temps.

Par exemple, depuis quelques mois, on parle moins de Chrystia Freeland comme successeure naturelle de Justin Trudeau. L’idée que la vice-première ministre pourrait être davantage tentée par des défis sur la scène internationale a fait du chemin. De plus en plus d’observateurs se demandent si elle a vraiment envie de reprendre un flambeau dont la flamme s’est beaucoup amenuisée depuis l’arrivée triomphale au pouvoir du PLC en 2015.

***

En annonçant leurs départs respectifs, Sturgeon et Ardern ont toutes deux expliqué qu’elles avaient conclu, après mûre réflexion, qu’elles n’avaient plus suffisamment le feu sacré pour continuer à diriger un gouvernement.

Quand ils songent à leur avenir électoral, la plupart des libéraux fédéraux pensent — comme la majorité des analystes — que Justin Trudeau est le chef qui a les meilleures chances de les mener à une autre victoire.

Bien des électeurs croient également que le premier ministre sortant est le mieux placé pour empêcher les conservateurs de Pierre Poilievre d’accéder au pouvoir.

Mais ce n’est pas vraiment la question à laquelle seul le principal intéressé peut et doit répondre, en toute conscience, avant de solliciter un quatrième mandat comme premier ministre.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’avril 2023 de L’actualité.