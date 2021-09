Un effet Legault ?

Nous ne croyions tout de même pas que François Legault allait rester à l’écart pendant toute cette campagne fédérale, n’est-ce pas ?

Bien que les deux débats de la Commission des débats des chefs aient été présentés comme les principaux faits saillants de la dernière semaine, il se pourrait bien que l’évènement pouvant potentiellement être le moment décisif de cette campagne ait eu lieu non pas à Gatineau, mais à Québec quelques heures avant le débat en anglais.

Lors d’une conférence de presse jeudi matin, le premier ministre du Québec, François Legault, a donné au Parti conservateur du Canada (PCC) d’Erin O’Toole un soutien par processus d’élimination, en mettant les Québécois en garde contre le Parti libéral du Canada (PLC), le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert : « Pour protéger la nation du Québec, je pense qu’il faut être prudent avec trois partis », a-t-il déclaré jeudi matin. « Ces trois partis ne sont pas prêts à transférer des pouvoirs au gouvernement du Québec. »

Et il en a remis dimanche :

3 partis fédéraux (PLC, NPD et Parti vert) menacent l'autonomie de la nation québécoise.

1- Ils veulent se mêler de la gestion de la Santé.

2- Ils refusent de céder plus de pouvoirs au Québec en immigration.

3- Ils n'excluent pas de contester la loi 21.https://t.co/rylIrQV9mx — François Legault (@francoislegault) September 12, 2021

Quel impact les propos du gouvernement en poste à Québec pourraient-ils avoir sur les intentions de vote des Québécois alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de cette campagne fédérale ? Il est encore trop tôt pour connaitre l’effet Legault. Cependant, dans la mise à jour quotidienne du sondage de Recherche Mainstreet de dimanche matin, les appuis au Bloc québécois ont grimpé à des niveaux comparables aux résultats des élections de 2019. Si cette augmentation du soutien se traduisait en votes dans les urnes lundi prochain, cela pourrait considérablement nuire aux chances du PLC et du PCC d’effectuer des gains nets de sièges au Québec.

Alors que la CAQ de François Legault règne toujours seule au sommet des intentions de vote au Québec (voir les sondages provinciaux du Québec ici) et que les taux d’approbation du premier ministre Legault ont atteint des sommets historiques depuis le début de la pandémie, Erin O’Toole n’aurait pu espérer un meilleur vote de confiance venant du Québec — une province où le PCC n’a jamais fait élire plus de 12 députés depuis la fondation du parti en 2003.

Voici la mise à jour des projections du vote fédéral au Québec :





Les conservateurs y obtiennent 19 % d’appuis en moyenne. Si le PCC bénéficiait de ce soutien le jour des élections au Québec, ce serait le meilleur résultat du parti au Québec depuis la première victoire de Stephen Harper en 2006, lorsqu’il a obtenu près de 25 % des voix des Québécois (même s’il ne l’avait alors emporté que dans 10 circonscriptions).

Néanmoins, selon ces chiffres, le meilleur scénario pour Erin O’Toole au Québec serait une récolte de 15 sièges (dans l’intervalle de confiance de 95 %). Bien que ce total ne soit pas à dédaigner, le chemin vers le pouvoir à la Chambre des communes pour Erin O’Toole ne dépendra que très peu des résultats au Québec. Si le PCC devait remporter cette élection, ses députés québécois auraient un poids restreint au sein du caucus conservateur (à moins que les sondages sous-estiment gravement les appuis au PCC au Québec, ce qui ne s’est pas produit lors des dernières élections fédérales).





La question reste de savoir pourquoi François Legault a décidé de dépenser du capital politique pour soutenir un parti qui occupe le troisième rang au Québec, et dont la plateforme comprend, entre autres, l’annulation de l’entente de 6 milliards de dollars sur les garderies, conclue entre les gouvernements Legault et Trudeau il y a à peine deux mois. Pire, le PCC propose d’amender la formule de péréquation (voir page 75 de la plateforme du PCC) — ce qui pourrait potentiellement coûter au gouvernement québécois des milliards de dollars en revenus.

De plus, la question de savoir si l’appui de Legault à O’Toole aura un effet significatif sur l’électorat, à l’extérieur du Québec, reste une question ouverte et pertinente. Comme l’écrit Chantal Hébert dans le Toronto Star, « la popularité du premier ministre [Legault] pourrait déteindre sur les conservateurs au Québec, mais son appui pourrait avoir l’effet inverse à l’extérieur de la province ». Considérant que le PCC pourrait, au mieux, gagner quatre à cinq nouveaux sièges dans la province, s’agira-t-il d’un gain net pour O’Toole si le vote de confiance de Legault finit par lui coûter de précieux votes dans les circonscriptions pivots de la grande région de Toronto et du sud de la Colombie-Britannique ?

Les deux hypothèses — que l’approbation de Legault soit une bénédiction ou un calice empoisonné — méritent certainement un examen minutieux. Nous devrions avoir des données plus claires à ce sujet au début de la semaine à venir.

***

Pour tous les détails de cette projection fédérale, consultez la page de Qc125 Canada. Pour trouver votre comté, consultez la liste complète des circonscriptions fédérales ici ou utilisez les pages régionales suivantes :