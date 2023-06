Un gouvernement insensible ?

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, porte-parole, rédacteur de discours et directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est désormais directeur à l’agence TACT.

Pour la première fois en cinq ans, soit depuis qu’il a accédé au pouvoir, le gouvernement Legault a semblé alourdi après une session éreintante où les volte-face, en immigration et sur le troisième lien notamment, l’ont fait mal paraître. Les traces qu’elle laissera seront-elles durables ?

D’abord, certaines évidences avant de répondre à la question. La nouvelle mouture du troisième lien est l’événement politique de cette session. L’image de Geneviève Guilbault, seule, qui va en conférence de presse pour vider le projet original de sa substance est celle qui me restera. Certaines indiscrétions subséquemment rapportées dans les médias nous apprennent que les élus de la Rive-Sud (Québec), où le projet était le plus populaire, ont été mis dans la confidence tardivement. De plus, il y aurait un certain ressentiment contre le processus qui a mené à cette décision comme envers celui qui a permis l’élaboration de l’annonce. Ce qui est normal dans un caucus aussi large que celui de la CAQ.

Certes, le parti a perdu des plumes dans les sondages, notamment dans la région de Québec, où le Parti québécois (PQ) a ressurgi de façon aussi inattendue qu’inespérée. J’ai assisté de manière privilégiée, dans mes années à l’Assemblée nationale, au désamour qui s’est installé entre les électeurs de la capitale et le PQ, dépassé électoralement tantôt par la CAQ, tantôt par Québec solidaire. Les troupes de Paul St-Pierre Plamondon doivent se pincer en regardant les sondages de la région, mais elles devront faire des gestes pour maintenir le niveau d’appuis pendant encore trois ans. C’est une chose d’être le réceptacle temporaire d’une colère, c’en est une autre de transformer l’intention de vote en voix exprimée dans l’urne.

N’empêche que si certains électeurs caquistes de la région de Québec sont tentés par l’aventure PSPP, il suffit de se promener quelques minutes dans les rues de la ville avec la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable pour comprendre que personne ne tient rigueur personnellement à Geneviève Guilbault.

L’autre fait politique de cette session est que le programme législatif du gouvernement progresse. On nous annonçait la fin du monde quand le projet de loi 15, visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, allait être déposé. Or, il n’en est rien. Tant les partis d’opposition que les divers groupes entendus semblent avoir compris qu’il ne servait à rien de se braquer contre cette gigantesque pièce législative : elle allait être adoptée de toute façon. Il valait donc mieux jouer le rôle de partenaire pour l’améliorer.

La liste des projets de loi adoptés est longue. Pensons à la réforme du droit de la famille, du ministre Simon Jolin-Barrette, ou encore à l’élargissement de l’aide médicale à mourir. Au projet de loi 16, sur l’urbanisme et l’aménagement, ou au projet de loi 19, sur le travail des enfants. Finalement à celui pour encadrer l’hébergement touristique illégal. Plusieurs ministres, donc, peuvent mettre des étoiles dans leur cahier. La CAQ semble avoir fait sienne la maxime de François Mitterrand, selon laquelle ce qui ne se fait pas rapidement en politique ne se fait pas.

Il n’en demeure pas moins que deux éléments sont venus ternir la session. D’abord le projet de loi sur le salaire des députés, comédie d’erreurs de communication tant du côté du gouvernement que des oppositions. Le projet de loi aurait pu être amendé, comme le demandait Québec solidaire, mais les pressions du caucus des députés de la CAQ auprès du premier ministre ont fait mouche et l’ont emporté sur les autres considérations.

Ce qui pourrait laisser des cicatrices au gouvernement Legault touche l’habitation. Si le fait politique de la session est le troisième lien, l’habitation est, pour sa part, le fait social.

Plusieurs chroniqueurs et analystes ont salué le ton et l’approche de la nouvelle ministre Christine Fréchette, qui a réussi à faire en sorte que ce gouvernement parle d’immigration sereinement. Après les couacs des campagnes de 2018 et de 2022 sur ce thème au potentiel émotif, ce n’est pas rien. Or, l’insensibilité qui était reprochée au gouvernement Legault sur les questions relatives à l’immigration semble s’être transposée sur le problème du logement. La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, elle aussi issue de la cuvée 2022 comme Christine Fréchette, a déposé, au dernier jour de la session parlementaire, un projet de loi qui vient encadrer, notamment, les cessions de baux.

Je comprends la volonté d’une jeune ministre de déposer un projet de loi lors de sa première session, mais je suis convaincu que la discussion serait différente si nous n’étions pas si près du 1er juillet. La gaffe traîne maintenant depuis de longs jours, et même les excuses de la ministre n’ont pas remis le couvercle sur la marmite. Si une famille se retrouve malencontreusement à la rue le 1er juillet, la coupable sera toute désignée. Le projet de loi apporte des éléments intéressants. Malheureusement pour la ministre — elle possède par ailleurs de réelles qualités —, qui a confondu vitesse et précipitation, le débat ne se fera pas sur le fond des choses avant longtemps.

Certaines perceptions collent désormais au gouvernement Legault. Les citoyens peuvent l’excuser d’être comptable. Insensible, c’est plus difficile. Cette session m’a fait penser à l’albatros de Baudelaire. Majestueux lorsqu’il plane loin au-dessus des hommes, mais dont les ailes de géant l’empêchent de marcher. Gare à ne pas toucher terre trop rapidement.