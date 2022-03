Un match Charest contre Poilievre

Yan Plante est vice-président de l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

Le duel qui se profile entre Jean Charest et Pierre Poilievre pour la chefferie du Parti conservateur du Canada s’annonce captivant pour les amateurs de politique. Cela fait tout de même une bonne quinzaine d’années qu’un tel affrontement n’a pas eu lieu sur la scène fédérale — si l’on considère que la lutte entre Stéphane Dion, Bob Rae, Ken Dryden et Michael Ignatieff était du même ordre en 2006 chez les libéraux.

À moins d’une surprise, c’est Pierre Poilievre ou Jean Charest qui sera élu chef du parti le 10 septembre. D’ici là, si l’on se fie au lançage de boue des derniers jours, particulièrement entre Poilievre et Patrick Brown, un candidat de l’Ontario, les libéraux auront déjà tout le matériel nécessaire pour meubler leurs publicités négatives de la prochaine campagne électorale, et ce, de la bouche (et du budget) même des conservateurs.

Notons que les seules personnes qui choisiront le chef seront les membres du parti en date du 3 juin 2022. Des militants pour qui l’engagement politique se résume parfois à une unique préoccupation ou une poignée d’enjeux. Cela peut être l’abolition de la taxe sur le carbone, l’assurance de ne pas embêter les chasseurs avec un registre des armes d’épaule, un fédéralisme d’ouverture ou encore la notion que le gouvernement devrait jouer un rôle minimaliste et miser sur la liberté et la responsabilité des individus.

La majorité de ces membres ont cependant une conviction commune : le Parti libéral du Canada est mauvais pour le pays.

Autre détail important : chaque circonscription vaudra 100 points au moment du vote. Si un candidat obtient 48 % des votes dans une circonscription, il engrangera ainsi 48 points. Il s’agit d’un système à vote préférentiel. Les électeurs devront classer les candidats par ordre de préférence sur leurs bulletins.

Et un système informatique comptabilisera le tout pour l’élection du chef. Lors du dévoilement des résultats, le candidat qui aura obtenu le moins de points au premier tour de scrutin sera éliminé. Les gens qui auront voté pour cette personne verront leur deuxième choix devenir leur nouveau premier choix. Viendra le deuxième tour et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un candidat récolte 50 % + 1 des points qui seront en jeu.

Dans cette lutte fratricide, nous pouvons déjà prévoir les stratégies des principaux aspirants au titre.

Pierre Poilievre

Si la course actuelle était un marathon de 42 km, il serait légitime d’affirmer que le député de Carleton, dans la région d’Ottawa, mais originaire de Calgary, en a déjà parcouru une quinzaine, alors que ses adversaires viennent à peine de franchir la ligne de départ. Il est probablement déjà très en avance.

Il devra quand même consolider ses appuis parmi les quelque 200 000 membres actifs et en attirer des milliers d’autres. Surtout qu’il risque de faire face à un mouvement « n’importe qui sauf Poilievre ». Il pourrait, pour cela, miser sur le deuxième choix des conservateurs sociaux, qui devraient se rallier derrière la candidate Leslyn Lewis au premier tour. Lors de la dernière course à la direction, de 60 000 à 70 000 conservateurs sociaux se sont exprimés. Ils représentaient plus du tiers des membres votants, ce qui peut faire pencher la balance.

Frapper sur le clou des thèmes importants pour les conservateurs, ce qui inclut l’inflation, est une bonne manière de renforcer son avance. Même chose lorsqu’il a affirmé en Saskatchewan, en français, qu’il défendrait la langue française partout au pays, un message destiné notamment aux militants québécois.

Mais depuis le début de la course, Poilievre et son entourage attaquent férocement Jean Charest et Patrick Brown (par exemple en les qualifiant de « libéraux » infréquentables), et épargnent Leslyn Lewis, dont Poilievre souhaite une forme d’alliance pour ramener à lui l’ensemble de la frange conservatrice sociale.

Cette approche comporte des risques. En s’en prenant aussi durement à ses adversaires, il pourrait échouer à démontrer qu’il peut être rassembleur, et pourrait arriver à court de deuxièmes choix s’il ne l’emporte pas dès le premier tour.

Notamment, prétendre que Jean Charest n’est pas conservateur frôle la malhonnêteté intellectuelle. Non seulement il a été chef du Parti progressiste-conservateur du Canada, mais il a quitté son poste pour aller diriger la coalition de fédéralistes québécois au PLQ avec un soutien quasi généralisé à Ottawa afin de « sauver le Canada ».

Faire de même avec Patrick Brown, ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario et député fédéral au sein du caucus conservateur de Stephen Harper, est également plutôt fort de café.

S’il devient nécessaire de réussir un test de pureté réformiste pour être bienvenu chez les futurs conservateurs de Pierre Poilievre, ce dernier pourrait se retrouver chef d’un parti auquel il manquerait quelques roues. Et l’histoire le démontre : pour gagner, les conservateurs ont besoin d’additionner. Pas de soustraire.

Et par-dessus tout, il devra s’assurer que ses fidèles voteront. Un de ses pires ennemis pourrait être la perception qu’il l’emportera facilement. Cela pourrait avoir comme conséquence qu’un grand nombre de ses partisans décident de ne pas se donner la peine de voter… croyant que l’affaire est dans le sac !

Jean Charest

Vous êtes-vous ennuyés de Jean Charest ?Le voilà de retour, se donnant la mission d’unir un Canada divisé comme il ne l’a possiblement pas été depuis le référendum de 1995.

L’ironie dans le cas de l’ex-premier ministre du Québec, c’est que son chemin vers une victoire électorale contre les libéraux de Justin Trudeau semble plus simple que celui pour devenir chef du Parti conservateur du Canada. Un certain pourcentage des membres actuels appuiera Jean Charest.

Mais sa victoire passe par l’arrivée massive de nouveaux membres, davantage alignés sur un électorat qui ressemble aux banlieues de l’Ontario et du Québec, ainsi que par l’attraction ou au retour en force de progressistes-conservateurs. L’équipe Charest devra accomplir la tâche colossale de vendre environ 100 000 cartes de membre d’ici le 3 juin afin de se retrouver dans une zone assez confortable pour espérer la victoire. Si un politicien peut atteindre cet objectif, c’est probablement lui. Il ne faut jamais parier contre Jean Charest.

Pour qu’il arrive à ce résultat, son recrutement de nouveaux membres devra être supérieur à celui de Pierre Poilievre et de Leslyn Lewis, et il devra aller chercher un appui important parmi les membres actuels. Et comme Poilievre, il aura besoin d’être le deuxième choix des partisans d’un autre candidat, dans ce cas-ci ceux de Patrick Brown.

Pour bien contrer les attaques du clan Poilievre selon lesquelles il ne présente pas les bonnes lettres de créance conservatrices, il a bien fait déjà en rappelant son appui aux pipelines et à la sécurité énergétique du Canada.

Il s’agit maintenant de convaincre les électeurs bleus à l’est du Manitoba qu’il a ce qu’il faut pour porter leur message, ce qui lui permettra d’être à la hauteur de son slogan et de s’afficher en effet comme le seul qui puisse mener le parti au pouvoir. Parce qu’après trois défaites, plusieurs conservateurs ont hâte de remporter des élections.

D’où l’importance d’avoir avec lui une redoutable équipe de terrain vouée uniquement au recrutement de nouveaux membres, en plus de la nécessité de persuader un maximum de membres déjà actifs. Le charisme de Jean Charest sera un atout à cet égard.

Le chemin le plus court pour atteindre ce but sera de concentrer ses efforts de recrutement dans les circonscriptions où le moins d’énergie rapportera le plus de gains. Par exemple, une circonscription qui a 100 membres au Québec vaudra le même nombre de points qu’une circonscription qui a 5 000 membres en Alberta.

Jean Charest voudra incarner un chef d’État par ses paroles, ses gestes et son allure. Contrairement à ses adversaires, il devra beaucoup s’adresser à la population en général dans ses communications, même si seuls les membres auront le droit de vote. Le motif est simple : pour que son argumentaire qu’il est « bâti pour gagner » soit crédible, comme le dit son slogan, les sondages nationaux devront lui donner raison et contribuer à l’effet boule de neige dans les appuis des membres. Car si les sondages montrent que Jean Charest ne ferait pas mieux que Pierre Poilievre, il y aura péril en la demeure.

En tant qu’ancien premier ministre du Québec, il devra porter une attention particulière aux membres des autres provinces qui pourraient être méfiants et se demander s’il sera équitable envers tous les conservateurs et tous les Canadiens.

C’est crucial, parce que Jean Charest deviendra le prochain chef des conservateurs seulement s’il représente le candidat consensuel aux yeux des militants. Il aura besoin que plusieurs membres le classent deuxième sur leur bulletin de vote. Si c’était le cas, il pourrait coiffer Pierre Poilievre à la ligne d’arrivée.

