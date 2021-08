Un pari risqué, mais bien calculé

Après des mois de spéculation, le premier ministre Justin Trudeau a finalement décidé de miser le tout pour le tout en demandant à la gouverneure générale de dissoudre le 43e parlement et de mettre fin à ce gouvernement minoritaire en place depuis 2019. Ce faisant, les libéraux font un pari risqué : celui de tabler sur leur gestion de la pandémie afin de convaincre suffisamment d’électeurs dans des circonscriptions stratégiquement ciblées pour décrocher la majorité tant convoitée à la Chambre des communes.

Toute campagne peut tourner au vinaigre pour des raisons hors du contrôle des chefs, mais les données de sondages présentement disponibles suggèrent qu’il s’agit d’un pari certes risqué, mais tout de même bien calculé pour Justin Trudeau. En effet, les libéraux sont en tête des intentions de vote des sondages fédéraux depuis plus d’un an et, selon le suivi bihebdomadaire de Léger, près de la moitié des électeurs canadiens approuvent toujours la gestion de la pandémie du gouvernement fédéral (taux d’approbation de 49 % en Ontario et au Québec, 44 % en Colombie-Britannique). De tels niveaux de satisfaction sont considérés comme des chiffres solides pour tout gouvernement sortant.

Un autre élément qui a sûrement influencé la stratégie libérale est le faible taux d’approbation que récolte le chef conservateur Erin O’Toole. Sondage après sondage, nous observons que O’Toole est le chef de parti fédéral le moins apprécié :

Dans le plus récent sondage d’Abacus Data publié la semaine dernière, le chef conservateur avait un taux net de -19 (impressions positives moins impressions négatives), le plus faible parmi les dirigeants fédéraux actuels et nettement pire que son prédécesseur à la même période il y a deux ans. En août 2019, deux mois avant le jour du scrutin, Andrew Scheer détenait une note de -3.

Dans le sondage Léger publié par Le Journal de Montréal le 14 août, O’Toole s’est classé troisième derrière Trudeau et Singh à la question : « Quel chef fédéral ferait le meilleur premier ministre ? ». Trudeau était le choix de 25 % des répondants et Singh, 18 %. Seulement 15 % ont choisi O’Toole, même si 30 % des électeurs décidés dans ce sondage avaient toujours l’intention de voter pour le PCC.

le 14 août, O’Toole s’est classé troisième derrière Trudeau et Singh à la question : « Quel chef fédéral ferait le meilleur premier ministre ? ». Trudeau était le choix de 25 % des répondants et Singh, 18 %. Seulement 15 % ont choisi O’Toole, même si 30 % des électeurs décidés dans ce sondage avaient toujours l’intention de voter pour le PCC. Dans son dernier sondage, l’Institut Angus Reid a demandé aux électeurs inscrits à son panel quels enjeux les préoccupaient le plus. Les trois premières réponses étaient, dans l’ordre : 1) l’environnement et les changements climatiques, 2) les soins de santé et 3) la pandémie de COVID-19. Lorsqu’on demande au panel quel chef fédéral est le mieux placé pour traiter ces problèmes, O’Toole se classe troisième dans chacune de ces catégories (O’Toole a obtenu de meilleurs résultats avec les enjeux économiques).

Un chef conservateur impopulaire est un ingrédient majeur d’une recette gagnante pour tout chef libéral. Cependant, le chemin tant convoité vers la majorité libérale pourrait être entravé du côté gauche. Le NPD étant près de la barre des 20 % à l’échelle fédérale, il pourrait potentiellement augmenter sa députation d’au moins une douzaine de sièges (et peut-être plus). Avec de tels niveaux d’appuis, de nombreux sièges urbains actuellement détenus par des députés libéraux devraient être ciblés par les candidats de Jagmeet Singh. Si le NPD réussissait à traduire ces appuis en votes, le seuil de 170 sièges pourrait devenir hors de portée pour les libéraux. Résultat : nous nous retrouverions alors avec un Parlement fédéral presque identique le lendemain de l’élection.

Voici la mise à jour de la projection fédérale de Qc125 :





Les libéraux conservent la première place avec une moyenne de 35 % au pays, soit à peine deux points au-dessus du résultat du parti en 2019. Les conservateurs occupent la deuxième place avec 30 %, un niveau de soutien nettement inférieur à ce dont le parti a besoin pour espérer l’emporter. Néanmoins, il serait imprudent de sous-estimer le PCC : il obtient présentement des appuis similaires à ceux de 2019 au Québec et en Ontario, et demeure toujours dominant dans l’ouest du pays.

Comme mentionné plus haut, les appuis au NPD pourraient potentiellement mettre un frein aux plans des libéraux (à l’extérieur du Québec). Toutefois, les sondages montrent que les appuis aux troupes de Jagmeet Singh résident principalement auprès des jeunes électeurs, une tranche démographique qui vote historiquement en moins grand nombre que la moyenne nationale. Il s’agira ici du principal défi du NPD : traduire ce soutien théorique en votes dûment remplis dans les urnes. En 2019, le NPD a sous-performé de deux points en moyenne à l’échelle nationale par rapport aux sondages, ce qui a lui sans doute coûté entre cinq et dix sièges.

Voici les projections de sièges à la ligne de départ de cette campagne :





Les libéraux sont nettement favoris pour remporter le plus grand nombre de sièges à l’heure actuelle. Considérez les courbes de densité de probabilités suivantes. Nous remarquons que les « cloches » libérales et conservatrices se croisent à peine. Le pire des scénarios pour le PLC serait donc similaire au meilleur scénario pour les conservateurs.





Selon le modèle fédéral Qc125, les libéraux remportent une moyenne de 166 sièges, juste sous le seuil de 170 sièges pour la majorité à Ottawa. Notons toutefois que les intervalles de confiance de la projection (soit les barres colorées sur le graphique) s’étendent en territoire majoritaire pour environ 45 % de toutes les simulations effectuées par le modèle. Ainsi, si une minorité du PLC est le scénario le plus probable à ce jour, une majorité demeure encore tout à fait à portée de main.

Au Québec, le Bloc québécois se maintient à une moyenne de 29 % dans la province, soit huit points derrière le PLC. Cependant, le sondage Léger d’hier mesurait que les libéraux détenaient une avance de 12 points sur le Bloc québécois. Il se peut donc qu’Yves-François Blanchet, en plus de viser de nouveaux comtés à prendre à ses adversaires, doive s’assurer de conserver les circonscriptions qu’il a remportées avec de minces avances en 2019.





Voici la projection de sièges au Québec. Le PLC se trouve en tête avec une moyenne de 39 sièges, contre 27 pour le Bloc. Néanmoins, remarquez que les intervalles de confiance des deux partis se croisent de façon significative, car nous dénombrons de nombreux comtés pivots dans la province qui pourraient changer complètement l’allure de la campagne.





La campagne est donc lancée. Au cours des prochaines semaines, nous analyserons les sondages et projections afin de mieux comprendre la stratégie des partis en lice et de peindre un portrait de la course le plus fidèle à la réalité. Nous mettrons à jour les données dès qu’elles deviendront accessibles au public. Bonne campagne, chers lecteurs et lectrices.