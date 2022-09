Un politicien dépassé

La question a été posée d’emblée au débat de Radio-Canada jeudi, histoire d’alléger l’atmosphère, a expliqué l’animateur Patrice Roy : pourquoi vouloir diriger le Québec ?

Pour la démocratie, le destin national, l’avenir, ou pour que chacun puisse aller au bout de ses rêves, ont dit quatre des cinq chefs sur le plateau.

François Legault, lui, est parti de son exemple personnel de « p’tit gars de Sainte-Anne-de-Bellevue » pour ensuite mentionner l’importance d’enjeux comme l’éducation, la santé, l’économie, les gaz à effet de serre…

Cependant, durant les deux heures qui ont suivi, rien de tout cela ne s’est transformé en projets concrets. Le plan du premier ministre sortant se résume à « Continuons », mais encore plus qu’au débat de TVA la semaine dernière, il était frappant de constater à quel point ce mot d’ordre est limité, voire ancré dans le passé.

Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire, a été le plus cinglant à cet égard, en rappelant à son adversaire que l’économie change partout sur la planète : « On n’est plus en 1994 ! »

De fait, qu’il s’agisse de la pénurie de main-d’œuvre, de l’état du système de santé, de la crise du logement, d’une économie verte… sur tous ces points, libéraux, solidaires, péquistes et conservateurs ont des propositions tournées vers l’avenir.

On peut en débattre, honnir les idées de droite, attaquer les propositions de gauche, trouver que Dominique Anglade s’accroche trop à son projet ÉCO ou que Paul St-Pierre Plamondon fait une obsession des « pouvoirs qui sont à Ottawa » (… un point sur lequel il a pourtant raison !). Au moins, chacun tente de brasser la cage et de s’adapter à un monde en transformation.

Et en face, il y a François Legault.

Pour lui, améliorer le sort des travailleuses de la santé et de l’éducation se limite à des hausses salariales ; l’accès à la propriété se règle en ayant des emplois mieux rémunérés ; l’inflation se combat à coups de chèques envoyés aux Québécois ; et appuyer la culture se résume (outre le fait de parler de ses lectures personnelles sur les réseaux sociaux) à augmenter le budget du ministère.

L’argent comme solution passe-partout… La recherche d’une meilleure qualité de vie a pourtant été la grande révélation de la pandémie. Conditions de travail améliorées et conciliation des vies professionnelle et privée sont devenues de vrais repères pour les gens. Cela ne fait pas partie du discours du chef caquiste.

Pas plus d’ailleurs que le manque de places en garderie, qui a un effet réel sur la place des femmes sur le marché du travail, comme l’a martelé Dominique Anglade à un François Legault agacé.

On cherche aussi le « plan costaud » en environnement dont le fondateur de la CAQ se targuait en point de presse après le débat. Ce sont plutôt Québec solidaire et le Parti québécois qui ont fait leurs devoirs à cet égard. La cheffe libérale, pour sa part, illustre bien à quel point l’enjeu est central quand elle promet qu’en tant que première ministre, il relèverait directement de sa responsabilité.

« La lutte contre les changements climatiques ne vous habite pas », a-t-elle d’ailleurs lancé à François Legault. C’est effectivement ce que l’on ressent. (Elle « n’habite pas » non plus Éric Duhaime, mais au moins, il n’a aucune prétention à ce sujet !)

En fait, le chef caquiste a balayé du revers de la main plusieurs idées de ses adversaires jeudi. Mais là aussi, les temps changent : les autres chefs n’hésitent pas à reconnaître à haute voix les points d’accord entre eux. Paul St-Pierre Plamondon a bien fait d’inviter François Legault à prendre le temps de considérer les propositions « avant de dire que c’est impossible ».

Le premier ministre sortant jouit bien sûr des atouts indiscutables que sont l’appui dans les sondages d’une part plus importante de la population que ses adversaires et une réélection assurée. Pourquoi en offrir plus quand les électeurs n’en veulent pas davantage ?

Le chef caquiste pourrait toutefois se faire la réflexion inverse : avec un tel niveau d’appui, et une telle confiance collective acquise durant la pandémie, pourquoi ne pas essayer de laisser sa marque ? Avoir de l’audace. Projeter le Québec dans 50 ans en donnant l’élan immédiatement. Marquer l’histoire autrement qu’en laissant un tunnel entre Québec et Lévis.

Au contraire, face à ses fougueux adversaires, François Legault vient de passer deux débats où il n’avait pas l’air d’un homme sage et raisonnable, mais plutôt d’un politicien dépassé. On pourrait appeler cela : de l’art d’être victorieux sans savoir mobiliser.

