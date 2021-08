Un répit pour Annamie

La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, peut souffler un brin. Ce n’est finalement pas cette fin de semaine qu’elle devra faire face à un possible vote de confiance. Son leadership est toujours contesté, mais sa formation politique s’est organisée pour mettre cette désapprobation sur pause le temps de la campagne électorale.

Est-il nécessaire de rappeler les faits ? Annamie Paul n’était aux commandes de son parti que depuis huit mois lorsque sa tête a été réclamée par des militants. On lui a reproché d’avoir pris une position (nuancée) sur le conflit israélo-palestinien ne correspondant pas aux idées traditionnelles du Parti vert (beaucoup plus critique d’Israël). On lui a reproché surtout de ne pas s’être portée à la défense de ses députés quand son proche conseiller les a accusés d’antisémitisme pour avoir justement critiqué cette déclaration nuancée. Une élue a claqué la porte.

À l’instar des chats, la leader semble avoir plusieurs vies politiques. Elle a échappé à une première tentative de destitution au début de l’été grâce à ses talents d’avocate. Alors que le conseil fédéral du parti planifiait la tenue d’un vote contre elle, elle a brandi son contrat de travail officialisant son statut de cheffe et plaidé qu’une destitution équivaudrait à une rupture de contrat. L’affaire est certes devant les tribunaux, mais Annamie Paul a gagné du temps.

La seconde tentative de limogeage aurait pu survenir cette fin de semaine, alors que le Parti vert devait tenir son congrès bisannuel. Des militants mécontents avaient l’intention de profiter de cette tribune pour réclamer le départ de la cheffe. Mais miracle ! Cette dernière s’est épargné une éventuelle humiliation — qui aurait été particulièrement cuisante en contexte électoral — grâce au report du congrès en novembre.

Entre-temps, le parti s’est doté d’un nouveau conseil fédéral : certains détracteurs d’Annamie Paul n’ont pas été réélus, tandis que certains de ses partisans ont remporté des sièges auparavant vacants. Résultat : le nouveau conseil est plus favorable à la cheffe que l’ancien. Mais cela n’a plus beaucoup d’importance. La constitution du Parti vert exige en effet la tenue d’un vote de confiance au plus tard six mois après des élections. Tous les militants pourront donc se prononcer sur le leadership d’Annamie Paul au plus tard le 20 mars prochain. Aucun contrat de travail ne pourra empêcher ce vote.

On comprend mieux maintenant pourquoi Annamie Paul n’est pas sortie du tout de sa circonscription depuis que les élections ont été déclenchées, dimanche. Toute cheffe de parti national soit-elle, elle n’a fait campagne que dans Toronto-Centre, principalement à coups de séances de serrage de mains dans la rue. Bien sûr, les finances exsangues du parti y sont pour quelque chose. Mais Annamie Paul doit absolument gagner dans Toronto-Centre. De l’avis de plusieurs militants, il serait encore plus facile de lui montrer la porte si elle n’avait pas de siège à la Chambre des communes. Inversement, si elle contredisait tous les pronostics en remportant ce château fort libéral, elle clouerait le bec à ses détracteurs. Du moins, pour un temps.

