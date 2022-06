La CAQ sans les jeunes

Nous avons observé au Québec depuis le scrutin de 2018 un changement important dans les intentions de vote d’une tranche démographique particulière, et pas n’importe laquelle : les Québécois de 55 ans et plus.

Alors que la Coalition Avenir Québec (CAQ) obtenait des scores satisfaisants, mais sans plus, parmi les aînés avant son ascension au pouvoir en 2018, les chiffres les plus récents nous montrent que le parti de François Legault fait maintenant le plein d’appuis (écrase ses rivaux, devrait-on écrire) chez les électeurs de ce groupe d’âge si crucial pour toute formation politique.

En effet, lorsque nous comparons les données actuelles avec celles de la fin de campagne de 2018, le constat est clair : sans nécessairement être dominant auprès des baby-boomers, le Parti libéral du Québec (PLQ) dirigé par le premier ministre sortant Philippe Couillard demeurait dans la course parmi cet électorat. À la fin de septembre 2018, la maison Ipsos mesurait le PLQ à 36 % chez les 55 ans et plus, contre 37 % pour la CAQ. Chez Léger, 35 % des répondants de cette tranche d’âge affirmaient appuyer le PLQ, contre 33 % pour la CAQ.

Or, si l’on se fie aux plus récents chiffres, la CAQ se hisse seule au sommet chez les Québécois de la génération du baby-boom et celle de ses parents. Voici le résultat des sondages terrain de juin, soit ceux de Léger et de Recherche Mainstreet :

Selon Léger, la CAQ surclasse la concurrence avec 57 % d’appuis auprès des 55 ans et plus, soit une avance de 38 points (!) sur le PLQ. Selon Recherche Mainstreet, la popularité de la CAQ chez les 65 ans et plus serait plus modeste, mais pas moins dominante pour autant : 46 % auraient voté pour la CAQ si des élections avaient eu lieu en juin, soit 21 points de plus que le PLQ. (Note : Léger et Mainstreet ne découpent pas leurs tranches d’âge de la même façon parmi les électeurs de 35 ans et plus.)

Le contraste avec les intentions de vote chez les jeunes électeurs (de 18 à 34 ans) pourrait difficilement être plus marqué. Les deux sondeurs mesurent Québec solidaire (QS) en avance dans cette tranche d’électeurs avec 32 % (Léger) et 30 % (Mainstreet) :

La CAQ ne récolte l’appui que d’un jeune électeur sur cinq environ et se bat avec le PCQ d’Éric Duhaime pour le deuxième rang. Le Parti libéral et le Parti québécois sont loin derrière.

Évidemment, même si les deux sondeurs arrivent à la conclusion que QS occupe la première place chez les jeunes, les troupes de Gabriel Nadeau-Dubois ne font pas l’unanimité non plus avec des appuis de 30 % et 32 % seulement. De plus, le taux de participation au vote des jeunes électeurs est généralement beaucoup plus bas que celui de leurs aînés, particulièrement lors des élections dont l’issue semble déjà scellée. Ainsi, être en tête chez les jeunes électeurs est moins payant électoralement que de ratisser large parmi les électeurs plus âgés.

Il reste que ces deux récents sondages marquent un certain changement, alors que les appuis à la CAQ tendent un peu vers le bas par rapport à la moyenne des derniers mois. À la mi-juin, Léger mesurait la CAQ à 41 %, une baisse de cinq points comparativement aux chiffres de mai. Malgré tout, il y a peu d’effets observables dans la projection de sièges. Avec l’avance dans 95 circonscriptions, la CAQ récolterait 21 sièges de plus qu’en 2018 (et 19 de plus que présentement).

Les chiffres des partis d’opposition demeurent somme toute semblables à ceux du mois dernier : le PLQ remporterait (en moyenne) 19 circonscriptions, Québec solidaire en gagnerait 9 et le Parti québécois, 1 (Matane-Matapédia).

Pour ce qui est du Parti conservateur du Québec, il faut interpréter ces chiffres avec grande prudence. La projection montre présentement une égalité statistique dans la circonscription de Chauveau, au nord de Québec, entre la CAQ (Sylvain Lévesque) et le PCQ. Le chef Éric Duhaime tentera de s’y faire élire en octobre. Cependant, aucune donnée locale n’est disponible pour le moment, cette projection contient donc son lot d’incertitudes. Cette circonscription sera assurément à suivre.

Il n’en demeure pas moins que la CAQ semble se diriger vers une victoire historique (seul le PLQ de 1973 et 1985 a remporté plus de 95 sièges à l’Assemblée nationale), et ce, sans un appui substantiel de la jeune génération d’électeurs québécois.

Il s’agirait d’un des plus grands écarts générationnels aux élections québécoises depuis au moins le début du siècle.

Pour voir les chiffres de cette projection québécoise, visitez la page de Qc125. Pour la liste complète des 125 circonscriptions, consultez cette page ou cliquez sur les liens régionaux suivants :