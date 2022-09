Une bonne santé démocratique !

Le mot « cacophonie » était sur toutes les lèvres des analystes à la suite du Face-à-face des chefs de jeudi sur les ondes de TVA. Tout allait trop vite, tout le monde parlait en même temps, ça rebutait l’électorat, etc.

Peut-être. Quoique je fasse partie de ces amateurs de politique qui aiment que les candidats élaborent leurs propos, je me demande si les électeurs resteraient vraiment à l’écoute de longs échanges. Nous sommes depuis si longtemps à l’ère du clip et du clic que la capacité d’attention a diminué et il faut en tenir compte.

Il faut voir aussi la composition de la scène politique actuelle. D’une part, au nombre de chefs dans la partie (et comment en écarter alors qu’ils sont tous sur le même pied pour faire opposition au gouvernement sortant), soit la rencontre durerait trop longtemps, soit le nombre de sujets abordés serait des plus restreints.

D’autre part, nous ne cultivons pas au Québec l’art de la rhétorique qui rend captivant le long face-à-face des candidats à la présidentielle française. Là-bas, la manière dont le propos s’élabore et dont les phrases rebondissent donne envie en soi de tendre l’oreille. On se ramasse davantage ici et on est plus direct.

Et jeudi, au bout de l’exercice, je constatais qu’en mettant ensemble les thèmes discutés, il n’y avait pas d’éparpillement. Tout finissait par se recouper en raison des visions propres à chacun des chefs. Les différences entre les partis étaient claires et nettes.

« J’ai parlé avec mon cœur », a dit Dominique Anglade, la cheffe du Parti libéral, lors du point de presse qui a suivi le Face-à-face. Elle avait l’air soulagée, mais surtout sincère. C’est aussi l’impression que j’ai eue de tous les chefs. Plutôt que de simplement s’opposer au gouvernement sortant, ils avaient tous choisi de s’assumer, en soulignant avec force leur programme.

Avec sérénité, Paul St-Pierre Plamondon a rattaché la souveraineté à tous les enjeux possibles ; Gabriel Nadeau-Dubois n’a pas nié les exigences du défi pour lutter contre les changements climatiques ; Éric Duhaime a défendu sans déraper sa réorganisation de l’État qui fait de la place au privé ; Mme Anglade se tournait vers une économie de l’avenir.

Il y avait du cœur partout, donc, même du côté du premier ministre sortant, François Legault.

Celui-ci a manqué de ressort pendant la rencontre, mais les Québécois ont reconnu l’homme qu’ils ont apprécié durant la pandémie lorsqu’en finale, il a assumé tout bonnement son bilan. « Les autres chefs veulent vous convaincre que tout va mal, mais ce n’est pas vrai. » Lui, il aime le Québec, il souhaite continuer, « avec humilité, au mieux de mes capacités ». Du tout simple, sans esbroufe.

Il fallait rester respectueux, a-t-il ensuite expliqué, enfin détendu, lorsque les journalistes l’ont interrogé sur son peu de combativité. Vu son avance dans les sondages, disons plutôt qu’il n’avait pas besoin de forcer la note, au risque de gaffer.

Car tant à la période de questions à l’Assemblée nationale qu’à plusieurs moments depuis le début de la campagne, on sait qu’un François Legault pugnace peut offrir de piètres performances. Il peut aisément écraser ses adversaires, sans aucune élégance.

Or, jeudi, si les échanges ont parfois été durs, voire populistes, ce ne fut ni hargneux ni méprisant. Et quand il y a eu condescendance, travers auquel François Legault peut facilement céder, elle a rapidement été contrée : Dominique Anglade lui a bien signifié que ne pas être d’accord ne signifie pas que l’on ne comprend pas un enjeu. Une leçon à retenir !

On n’est pas non plus entré dans des attaques personnelles, sur la richesse des uns par exemple, ou les factures non payées d’Éric Duhaime. Ce sont les positions politiques qui doivent être attaquées, pas la manière dont chacun gère sa vie privée — dans les limites évidemment de la légalité.

Je dis tout cela parce que j’ai en tête les plus récents débats politiques auxquels nous avons pu assister : ceux de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada en mai dernier.

La gestion du temps y avait été insupportablement lourde, mais le climat, lui, était terrible tant les candidats, Pierre Poilievre au premier chef, se méfiaient les uns des autres. On en oubliait le propos pour ne retenir que la tension qui régnait. Maintenant, Pierre Poilievre est à la tête des conservateurs canadiens, et son intransigeance ne semble pas sur le point de ramollir.

C’est pourquoi à la question « qui a gagné jeudi soir ? », je répondrai la démocratie. C’était respectueux, une foule de préoccupations ont été abordées et chacun pouvait y trouver son compte : les indécis ont de quoi s’inspirer pour se brancher.

Est-ce que cela fera vraiment bouger l’aiguille des intentions de vote ? Sans doute pas pour bouleverser la donne, mais il y a une opposition pleine de vitalité face à la Coalition Avenir Québec. Celle-ci doit dès lors s’activer plutôt que simplement attendre le jour du vote, comme ça s’est vu le printemps dernier en Ontario, lorsque le premier ministre Doug Ford, dont la victoire était annoncée, a à peine fait campagne.

J’y vois tout un témoignage de santé politique… Pourvu que ça dure jusqu’au scrutin !

