Si l’on se fie à l’émotivité des échanges entre certains maires et mairesses et le ministre Lionel Carmant la semaine dernière, l’ambiance risque d’être passablement intense ce vendredi au premier Sommet municipal sur l’itinérance…

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a marqué les esprits vendredi dernier, lors d’un sommet sur la fiscalité, en racontant qu’une jeune femme itinérante avait récemment accouché dans un boisé de Gatineau. « C’est quoi, ça ? C’est-tu ça, mon Québec de 2023 ? » a-t-elle demandé, avant de dénoncer une fois de plus l’inaction — ou ce qui est perçu comme de l’inaction — du gouvernement du Québec dans le dossier de l’itinérance, qui relève des Services sociaux. Le même jour, le maire de Québec, Bruno Marchand, faisait valoir que ses collègues et lui avaient l’impression d’être un peu seuls au combat au milieu d’une crise « exponentielle ».

Ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant n’a pas du tout aimé qu’on le vise ainsi. « Extrêmement déçu » de la sortie « injuste » de France Bélisle, il a demandé aux élus municipaux de « baisser le ton » et de cesser de « lancer des tomates ». À l’échelle de Lionel Carmant, qui n’incarne pas tout à fait l’agressivité en politique, il s’agissait là d’une réaction tonitruante.

Tous ces gens seront néanmoins au rendez-vous vendredi à Québec, et disposés à une bonne discussion, promet-on. Car au-delà des accrochages publics entre acteurs politiques (et malgré la toile de fond des relations tendues entre Québec et les villes sur plusieurs sujets), on reconnaît qu’il y a obligation commune de trouver des solutions pour atténuer une problématique de plus en plus préoccupante. Le ministre Carmant devrait d’ailleurs lancer à tous les intervenants un appel à l’union des forces pour en faire plus.

Que veulent les villes ?

Porte-parole de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans ce dossier, Bruno Marchand convient que « l’itinérance ne fait pas partie des responsabilités » officielles des villes. Cela relève plutôt de Québec… mais le gouvernement n’en fait pas assez et le problème est devenu trop criant pour que les municipalités restent en retrait, plaide-t-il.

« On ne peut pas se boucher les yeux, dit-il en entretien. On voit qu’un peu partout au Québec, le phénomène prend de l’ampleur. On ne peut pas accepter qu’à Saint-Jean-sur-Richelieu, on soit passé de 3 ou 4 itinérants à 85, ou qu’à Joliette, on soit passé de 50 à 200… On ne peut pas accepter que ça augmente partout. On ne va pas tolérer l’inacceptable. Alors oui, on s’indigne. »

Les municipalités ne souhaitent pas rapatrier les pouvoirs en itinérance, dit Bruno Marchand. « Mais on veut aider et être partie prenante des solutions — parce que les villes sont concrètement prises avec le problème. Et surtout, on veut voir une pro-activité de la part du gouvernement. »

Qui est responsable de quoi dans ce dossier ?

Ce sera l’un des défis de ce sommet : mieux délimiter le carré de sable de chaque intervenant, dit-on tant du côté de l’UMQ que du gouvernement. Ce dernier a la première responsabilité. Mais Québec fait valoir que les villes ont une proximité de terrain que l’État n’a pas : ce n’est pas ce dernier qui va résoudre les questions de cohabitation des itinérants avec les autres citoyens ou avec les usagers du métro, donne-t-on en exemple au cabinet. Les villes connaissent mieux les ressources sur place, les organismes communautaires présents, elles gèrent l’aménagement urbain, etc.

Pour Bruno Marchand, l’idéal serait que les « villes fassent partie de comités de coordination locale ». « C’est vrai qu’on a la connaissance du terrain : on sait ce qui se passe dans nos villes, où il y a des enjeux de cohabitation, où il y a des enjeux de sécurité publique. Après ça, ce n’est pas à nous de financer les hébergements », illustre-t-il.

Directrice de l’Observatoire des profilages et spécialiste de la question de l’itinérance, Céline Bellot estime que les villes font bien de pousser ce dossier. « Ça a eu le mérite d’activer des choses — parce que je ne suis pas sûre que le gouvernement prend bien la mesure de la crise. Les élus municipaux voient de très près les effets de la crise et veulent jouer un rôle pour que ça change : le gouvernement ne peut pas les ignorer. »

Que fait Québec en la matière ?

Les municipalités ne reprochent pas à Québec de ne rien faire, mais plutôt de ne pas en faire assez. Au gouvernement, on fait valoir que des sommes considérables sont investies — et qu’il y a une ouverture à ajouter des ressources là où c’est nécessaire. Le ministre Carmant annoncera d’ailleurs de nouveaux investissements lors du sommet de vendredi.

Le plan d’action 2021-2026 était assorti d’une enveloppe de 280 millions sur cinq ans. Le financement visait notamment à stabiliser la situation résidentielle des personnes en situation d’itinérance, à rehausser les services en dépendance, à consolider les services de proximité, à améliorer les pratiques d’intervention, etc. Depuis la présentation du plan, Québec a bonifié ses investissements (entre autres en prévention des surdoses et en soutien aux refuges existants). Au total, l’État injectera 1,8 milliard en 2023-2024 pour la santé mentale, et 1 milliard en soutien aux organismes communautaires.

À quel point l’itinérance augmente-t-elle au Québec ?

Les données du deuxième grand dénombrement des personnes itinérantes, collectées en octobre 2022 dans plusieurs villes du Québec, ont été dévoilées mercredi. Et tel qu’on s’y attendait, le portrait montre une nette détérioration de la situation depuis le premier recensement du genre, en 2018 : la pandémie de COVID-19 a fait exploser la problématique.

On comptait ainsi au moins 10 000 itinérants dans la nuit du 11 octobre 2022, une hausse de près de 73 % par rapport au nombre de 2018 — une fois intégrés des « ajustements » statistiques permettant de comparer les estimations de 2018 à celles de 2022, le ministère évalue la hausse à 44 %. Le rapport prévient que cette évaluation est « inférieur[e] au nombre total de personnes qui connaissent un épisode d’itinérance au cours d’une année et ne prend pas en considération plusieurs réalités de l’itinérance ». Le phénomène s’est aussi régionalisé : dans la région de Québec, le nombre de personnes en situation d’itinérance visible a bondi de 36 % (après ajustements). En Montérégie et dans les Laurentides, il a doublé. Et en Outaouais, la hausse est de 268 %, toujours après ajustements… Le dénombrement montre que près de 55 % des itinérants se trouvaient hors Montréal la nuit du décompte.

« On est véritablement dans une situation de crise nationale », relève la professeure Bellot, qui enseigne à l’Université de Montréal. « Il y a 30 ans, on parlait des jeunes dans la rue à Montréal et à Québec… Aujourd’hui, la moindre petite ville a des enjeux d’itinérance. La crise est partout. Il y a maintenant des femmes âgées et des familles qui tombent en itinérance. On voit des hommes dans des états de détérioration importante ; des populations autochtones surreprésentées ; de très jeunes filles. La diversité est encore plus diverse qu’avant. Et forcément, la crise est plus “visible” : l’itinérance ne se vit plus cachée. »

Qu’est-ce qui explique la situation ?

On parlera bien sûr vendredi des effets de la pandémie, de santé mentale, de consommation de drogue… Mais si plusieurs facteurs peuvent contribuer à plonger des gens en situation d’itinérance, une autre crise explique une bonne partie des problèmes actuels, souligne Céline Bellot : celle du logement. « Ça fait longtemps que des gens disent que ça s’en vient. Mais on a déconsidéré la crise du logement, et là, on est en plein dedans. »

Il y a, dit-elle, « de plus en plus de gens qui entrent en itinérance, et de moins en moins qui peuvent en sortir. L’itinérance, on dit toujours que ce n’est jamais juste une question de logement… mais aussi que c’en est toujours une quelque part, en amont ou en aval ». C’est également ce que les maires et mairesses de l’UMQ estiment. « Oui, il y a toutes sortes de questions qui entrent en ligne de compte, dit Bruno Marchand. Mais fondamentalement, le logement est le premier problème lié à l’itinérance. La personne a besoin d’un espace sécuritaire quelque part — et ensuite tu peux travailler les autres aspects. »

Qu’est-ce qui peut être fait, concrètement ?

La bonne nouvelle, dit Céline Bellot, c’est que nous ne sommes pas impuissants face à cette crise. Des solutions existent… mais elles sont souvent mal (ou pas) appliquées, dit-elle. Par exemple, « le Programme de supplément au loyer a été bonifié, mais pas assez, et avec trop de conditions d’accès, explique-t-elle. Le Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 [présenté par le ministre Carmant] contient de bonnes idées, mais il n’est pas à la hauteur : trop timide, et nettement dépassé après la COVID et avec le cumul des crises. Il y a là aussi trop de conditions d’accès. Mais ces barrières-là, on peut les lever si on le désire ».

Elle rappelle que durant la pandémie, dans l’urgence, les acteurs ont su trouver des solutions rapides et efficaces pour venir en aide aux itinérants. « Il y avait des réunions toutes les semaines, tout le monde était autour de la table… On a ouvert des arénas, donné accès à des douches, organisé des refuges temporaires… C’était impressionnant : il y avait un vrai souci pour l’itinérance, et on a réussi à enlever plein de barrières systémiques. »

Pour la suite des choses, elle évoque l’importance de réfléchir à la question des campements (comme la Ville de Granby l’a fait, en créant des « zones de tolérance ») et des « mécanismes de tolérance ». De penser la question du logement au-delà des promesses de construction : comment racheter et transformer des immeubles, protéger les maisons de chambres, convertir des hôtels, utiliser des terrains… « Il ne faut pas être fataliste et défaitiste : si tout le monde se met ensemble, on va trouver des solutions. »