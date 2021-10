Une nouvelle donne Canada-Québec

Sous le couvert de la réélection d’un gouvernement libéral minoritaire presque identique au précédent, le scrutin du 20 septembre a néanmoins modifié la donne Ottawa-Québec.

Contrairement aux apparences, ce n’est pas seulement parce que le premier ministre François Legault a gaspillé du « capital politique » pour aider en vain les conservateurs à déloger Justin Trudeau du pouvoir que son rapport de force a diminué.

À compter de cet automne, les rôles sont inversés. L’équipe de François Legault a entamé la dernière année de son mandat. Celle de Justin Trudeau n’a pas à se soucier du calendrier électoral dans un avenir prévisible.

S’il y a une leçon que tous les partis ont tirée du scrutin de septembre, c’est que les électeurs ne sont pas d’humeur à se laisser impressionner par les effets de toge des uns et des autres. Les libéraux ne sont pas les seuls à avoir été sanctionnés dans l’urne.

En politique, le présent n’est jamais garant de l’avenir. Personne ne serait étonné pour autant de voir le gouvernement libéral minoritaire réélu durer trois ou même quatre ans.

* * *

Comme c’était le cas dans le Parlement précédent, le gouvernement libéral minoritaire a suffisamment d’atomes crochus avec l’un ou l’autre des partis d’opposition pour exécuter ses projets phares.

Rien dans le résultat du 20 septembre n’est susceptible d’inciter le premier ministre Trudeau à modérer ses transports, y compris sur le front, de plus en plus chaud entre Ottawa et Québec, du rôle du fédéral en santé.

Surtout que bien des libéraux et des observateurs croient que Justin Trudeau a mené sa dernière campagne. Il n’est pas question ici d’un mouvement pour pousser le chef libéral vers la sortie, mais plutôt d’un sentiment largement partagé selon lequel, au terme de trois mandats, il ne serait pas surprenant qu’il décide d’accrocher ses patins.

Avant la campagne électorale, la tenue d’élections anticipées était à la clé de tous les calculs du gouvernement Trudeau. Dans la foulée du récent scrutin, c’est le parachèvement de l’héritage du premier ministre qui pourrait devenir sa priorité absolue.

Et comme le temps lui est tout de même compté, Justin Trudeau — dans tous les scénarios — a intérêt à battre le fer pendant qu’il est encore chaud.

Dans ce contexte, l’idée que se fait François Legault d’un Québec qui demeure une donnée incontournable dans l’équation d’une majorité gouvernementale à Ottawa n’est pas fausse, mais elle est sans doute périmée.

La quête d’un mandat majoritaire pour le Parti libéral pourrait bien faire davantage partie des défis de l’éventuel successeur de Justin Trudeau que des préoccupations postélectorales de ce dernier.

En rétrospective, l’héritage de son père ainsi que ceux de Brian Mulroney et de Jean Chrétien occupent bien plus de place dans les livres d’histoire que la situation électorale précaire dans laquelle ils ont laissé leurs partis.

* * *

Parmi les projets que Justin Trudeau a défendus envers et contre les objections de François Legault, il y a tout le dossier du financement de la santé et de l’instauration de normes nationales en matière de soins de longue durée.

Les astres pourraient s’aligner favorablement pour le gouvernement libéral. Aux Communes, il peut compter sur l’appui des néo-démocrates. À ce sujet, les deux partis — honnis pour cela par François Legault — sont sur la même longueur d’onde.

À lire aussi L’offre que ne peut refuser Justin Trudeau

Les alliés conservateurs du premier ministre du Québec risquent d’être trop pris par une guerre intestine au sujet du leadership d’Erin O’Toole pour lui être d’une grande utilité. Quant au front commun des provinces, il est de plus en plus friable.

En Ontario, l’idée que le fédéral joue un rôle plus interventionniste en santé est plutôt bien reçue par l’électorat. Doug Ford se lancera en campagne au printemps. Il vient de voir les électeurs du grand Toronto dont dépend sa réélection voter pour Justin Trudeau. Il n’aura pas nécessairement le cœur à mener une croisade aux côtés de François Legault contre les visées d’Ottawa en santé.

En temps normal, le premier ministre conservateur de l’Alberta, Jason Kenney, serait le plus susceptible de faire cause commune avec le Québec. Mais sa crédibilité est en chute libre. Si son parti ne le force pas à quitter son poste, les électeurs albertains pourraient s’en charger au prochain scrutin. Pour Justin Trudeau, le retour au pouvoir à Edmonton des néo-démocrates de Rachel Notley serait providentiel.

À lire aussi Une forteresse appelée Toronto

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2021 de L’actualité.