Faut-il céder à l’appel du large ?

J’ai envie de voir le monde avant que la planète soit détruite par la crise climatique. Or, prendre l’avion va accentuer cette crise. Suis-je condamnée à rester chez moi ?

En 2003, la comédie musicale Don Juan nous offrait la chanson « Changer ». Selon les paroles de cet indémodable classique, il faut changer pour que l’amour arrive et que la passion nous délivre, mais aussi pour que l’amour s’étende « des forêts de Shanghai à l’Irlande ». Les forêts de Shanghai… C’est bien la seule fois où j’ai entendu parler des merveilles sylvestres de la plus grande ville de Chine, mais ça fait rêver.

C’est décidé ! Je m’en vais voir les majestueux arbres de la métropole économique chinoise ! Avec une escale à Vancouver, mon vol aller-retour au départ de Toronto va générer l’équivalent de 6 tonnes de gaz à effet de serre par passager. Sachant que le Québec produit 9,5 tonnes de GES par année par personne, et que ce chiffre inclut même les émissions du secteur industriel, ces 6 tonnes ne sont pas à prendre à la légère. Un vol Montréal-Paris alors ? On parle quand même de plus de 2,5 tonnes. Le soin que j’apporte au tri de mes matières recyclables ne pourra jamais compenser un tel impact.

Parce qu’il est du genre à lire les rapports du GIEC au complet, Thierry Lefèvre, professionnel de recherche à l’Université Laval et auteur de Sortir de l’impasse : Qu’est-ce qui freine la transition écologique ?, croit que l’on devrait limiter l’utilisation de l’avion aux trajets vraiment essentiels. « Comme pour tout ce qui concerne notre empreinte écologique, il n’y a qu’une seule vraie solution : RÉDUIRE. Les autres mesures ne font qu’encourager notre consommation. »

De nos jours, on prend le bus 747 vers l’aéroport comme on monterait dans le 45 sur Papineau. L’industrie aérienne est déjà responsable d’environ 3,5 % du réchauffement climatique. Avant la pandémie, on prévoyait que le nombre de passagers allait doubler d’ici 20 ans. À voir la vitesse à laquelle les bonnes et mauvaises habitudes reprennent dès que le virus recule (les bises de vagues connaissances sont déjà de retour !), cette hausse est sans doute retardée, mais pas annulée.

Pour Thierry Lefèvre, la démocratisation du transport aérien a créé de nouveaux standards intenables. « L’idéal pour la retraite, c’est de voyager. Certains de mes amis, qui sont encore plus verts que moi, s’accrochent aux voyages comme si c’était un besoin. Mais est-ce qu’on a vraiment besoin d’aller loin pour être bien ? »

Par ce « en as-tu vraiment besoin » touristique, Thierry Lefèvre nous invite à revoir complètement notre rapport au voyage. Que cherche-t-on à l’autre bout de la planète, alors que l’on connaît souvent bien peu notre propre coin ? On devrait voyager plus localement, découvrir sa province, visiter son pays ou le pays voisin, bref : il faut se sortir la tête des nuages et du petit coussin qu’on se met autour du cou pour dormir dans l’avion, et revenir sur terre, où on se déplace en auto, en autobus et en train.

Frustrant de voir la tour du CN quand on rêvait de la tour de Pise ? Peut-être, mais c’est le prix à payer pour des décennies de laisser-aller environnemental. « La transition aurait dû commencer il y a 40 ans, rappelle Thierry Lefèvre. On est maintenant pris pour devenir carboneutres dans l’urgence avant 2050 si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. L’aviation, c’est un secteur où on peut faire quelque chose. »

Dans une telle optique, il est clair que le voyage annuel à Punta Cana et le huitième passage à Paris se révèlent de très mauvaises idées.

Peut-on encore prendre l’avion de façon régulière sans se sentir mal ? Oui. Si c’est un vol direct vers le déni. Changer pour que l’amour arrive, c’est bien. Changer (sa vision du tourisme) pour ne pas mener la planète à sa perte, c’est mieux.